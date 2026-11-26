O casă de 80 de metri pătrați este scoasă la vânzare pentru 45.000 de euro, într-un sat din Banatul sârbesc, în apropiere de Alibunar. Proprietatea include o gospodărie de 1.400 de metri pătrați, un solar profesional, o seră și echipamente pentru cultivarea florilor, legumelor și răsadurilor.

Oferta se adresează celor care vor să se mute la țară și să înceapă o afacere de familie. Potrivit anunțului, investiția ar putea fi recuperată în primele sezoane de producție. Reluarea activității presupune însă câteva lucrări de verificare și reparații. Unele instalații și echipamente trebuie verificate înainte de a putea fi utilizate din nou.

Proprietatea este prezentată ca o soluție pentru familiile sau cuplurile care vor să renunțe la viața de la oraș. Pe lângă spațiul de locuit, viitorii proprietari ar putea prelua și infrastructura necesară unei activități agricole, potrivit celor realtate de blic.rs.

Gospodăria scoasă la vânzare se află într-o localitate din apropiere de Alibunar, în regiunea Banatului sârbesc. Potrivit anunțului publicat într-un grup de Facebook, terenul are o suprafață totală de 1.400 de metri pătrați.

Casa are 80 de metri pătrați și este locuibilă. Imobilul dispune de sistem propriu de încălzire și centrală termică. Pe proprietate se află și o anexă, care poate fi utilizată pentru depozitarea materialelor, ambalarea produselor sau germinarea plantelor.

Oferta include și echipamente destinate producției agricole. Printre acestea se numără un solar profesional de 450 de metri pătrați. Construcția este acoperită cu două straturi de folie, între care există un strat de aer. Sistemul asigură o izolare termică mai bună și contribuie la reducerea costurilor de încălzire.

Gospodăria dispune și de o seră de 60 de metri pătrați. Aceasta este dotată cu sisteme de încălzire și răcire, care permit controlul condițiilor necesare pentru dezvoltarea plantelor.

Spațiile destinate producției sunt echipate cu mese mobile, care însumează 160 de metri pătrați. Acestea sunt prevăzute cu sisteme de încălzire la bază. Unele dintre mese au senzori care permit reglarea temperaturii în diferite zone.

Sistemele sunt importante mai ales pentru cultivarea răsadurilor, unde controlul temperaturii poate influența dezvoltarea plantelor. Alți 40 de metri pătrați sunt reprezentați de suprafețe laterale și suspendate, destinate cultivării. Astfel, proprietatea include mai multe tipuri de spații care pot fi utilizate pentru producția de flori, legume și răsaduri.

Potrivit anunțului, spațiile de producție au și sisteme de iluminat care permit desfășurarea activității pe timpul nopții. Acestea oferă posibilitatea de a controla perioada în care plantele sunt expuse la lumină.

Încălzirea se realizează cu ajutorul unei centrale pe gaz natural, cu o putere de 65 de kilowați. Proprietatea are și o centrală electrică de 17 kilowați, care poate fi folosită ca sursă suplimentară de căldură.

Temperatura din interiorul solarului și al serei, precum și cea de la nivelul meselor de cultură, este monitorizată prin senzori. Aceștia sunt conectați la un sistem central de control.

Instalația include și alarme luminoase și sonore, care avertizează asupra riscului de îngheț. Vânzătorul precizează că sistemul informatic poate fi actualizat și permite monitorizarea de la distanță, prin intermediul telefonului mobil.

Deși gospodăria este prezentată ca fiind echipată pentru producția agricolă, activitatea este momentan suspendată. Proprietarul precizează că sunt necesare mai multe verificări și intervenții înainte de reluarea producției.

Printre lucrările menționate se numără verificarea instalațiilor, a pompelor și a sistemului de încălzire. De asemenea, trebuie înlocuite unele garnituri, materialele textile agricole și folia. Este necesară și verificarea presiunii din instalații.

Potrivit vânzătorului, lucrările nu necesită mult timp. Totuși, acesta nu a precizat costurile exacte pentru recondiționarea echipamentelor și repornirea activității. Prețul solicitat pentru întreaga proprietate este de 45.000 de euro. Suma include casa, terenul, solarul, sera și echipamentele destinate producției agricole.

Vânzătorul este dispus să negocieze semnificativ prețul cu potențialii cumpărători serioși care se deplasează pentru a vizita gospodăria.

Proprietarul susține că documentele sunt în regulă și că imobilul este intabulat. Acest aspect este menționat în anunțul de vânzare.

Potrivit anunțului, investiția inițială ar putea fi recuperată în primele două sau trei sezoane de producție. Estimarea aparține vânzătorului și depinde de mai mulți factori.

Printre aceștia se numără tipul culturilor alese, costurile necesare pentru recondiționarea echipamentelor și cheltuielile cu energia. Contează, de asemenea, posibilitățile de comercializare a produselor și veniturile obținute din activitate.

Proprietatea este promovată ca o gospodărie care oferă atât spațiu de locuit, cât și infrastructura necesară pentru o activitate agricolă. Casa de 80 de metri pătrați este însoțită de un solar de 450 de metri pătrați, o seră de 60 de metri pătrați și echipamente pentru cultivarea plantelor.

Prețul solicitat este de 45.000 de euro, iar proprietarul acceptă negocierea. Activitatea agricolă nu este însă funcțională în prezent, iar reluarea producției presupune verificarea instalațiilor și înlocuirea unor materiale.