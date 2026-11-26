România a devenit cel mai mare producător de biciclete fără motor din Uniunea Europeană în 2025, depășind Italia și Germania. Fabricile românești au produs 2,1 milioane de unități, într-un an în care producția europeană a crescut cu 4,3% față de 2024.

Mersul pe bicicletă este un mod de transport ecologic și benefic pentru sănătate, care se bucură de mulți adepți. În 2025, UE a produs 10,4 milioane de biciclete: 8,8 milioane au fost biciclete fără motor, iar 1,6 milioane au fost biciclete motorizate sau asistate electric.

Comparativ cu 2024, producția de biciclete fără motor a crescut cu 4,3%, de la 8,5 milioane. Totuși, față de 2015, producția a scăzut cu 35,7%, de la 13,7 milioane.

Conform datelor disponibile, cel mai mare producător de biciclete fără motor în 2025 a fost România, cu 2,1 milioane de unități, urmată de Italia și Germania – cu câte 1,2 milioane fiecare –, Portugalia (0,8 milioane) și Polonia (0,6 milioane). În ceea ce privește bicicletele motorizate sau asistate electric, Germania a fost cel mai mare producător, cu 0,4 milioane de unități. Aceasta a fost urmată de Țările de Jos (0,3 milioane), Cehia și Austria (aproximativ 0,15 milioane fiecare) și Bulgaria (0,12 milioane), potrivit Eurostat.

În 2025, 61,7% dintre persoanele cu vârsta de 16 ani sau peste din UE au utilizat un vehicul motorizat privat (autoturism, motocicletă sau moped) ca principal mijloc de transport. Transportul public a reprezentat principalul mijloc de transport pentru 19,4% dintre persoane, în timp ce 11,4% s-au deplasat în principal pe jos, iar 6,0% au folosit în mod predominant bicicleta.

Persoanele expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială au utilizat transportul public ca principal mijloc de transport într-o proporție mai mare decât cele care nu se află în această situație (27,0% față de 17,4%). De asemenea, acestea au fost mai înclinate să se deplaseze pe jos (18,6% față de 9,5%). În schimb, persoanele care nu sunt expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială au utilizat vehicule motorizate private într-o proporție mai mare decât cele expuse acestui risc (65,8% față de 45,5%).

Aproape o treime din populația care locuiește în orașe mari (31,4%) a utilizat transportul public ca principal mijloc de transport, comparativ cu 12,9% în orașe mici și suburbii și 10,0% în zonele rurale. Utilizarea vehiculelor motorizate private a fost cea mai scăzută în orașele mari (47,7%), comparativ cu orașele mici și suburbii (67,5%) și zonele rurale (74,9%).

Utilizarea vehiculelor motorizate private ca principal mijloc de transport a variat de la 89,8% în Cipru până la 34,4% în România.

Utilizarea transportului public ca principal mijloc de transport a înregistrat cele mai ridicate cote în România (35,2%), Ungaria (31,5%) și Luxemburg (30,4%).

Bulgaria a înregistrat cea mai mare pondere a persoanelor care s-au deplasat în principal pe jos (27,7%), fiind urmată de România (24,7%) și Letonia (20,7%).

Bicicleta a reprezentat principalul mijloc de transport pentru 31,6% dintre persoanele din Țările de Jos, fiind înregistrate ponderi semnificative și în Danemarca (18,5%), Belgia (14,0%) și Ungaria (10,6%), potrivit sursei citate anterior.