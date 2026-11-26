România, cel mai mare producător de biciclete fără motor din UE. A fabricat 2,1 milioane de unități în 2025
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România a devenit cel mai mare producător de biciclete fără motor din Uniunea Europeană în 2025, depășind Italia și Germania. Fabricile românești au produs 2,1 milioane de unități, într-un an în care producția europeană a crescut cu 4,3% față de 2024.
România, cel mai mare producător de biciclete fără motor din UE. A fabricat 2,1 milioane de unități în 2025
Mersul pe bicicletă este un mod de transport ecologic și benefic pentru sănătate, care se bucură de mulți adepți. În 2025, UE a produs 10,4 milioane de biciclete: 8,8 milioane au fost biciclete fără motor, iar 1,6 milioane au fost biciclete motorizate sau asistate electric.
Comparativ cu 2024, producția de biciclete fără motor a crescut cu 4,3%, de la 8,5 milioane. Totuși, față de 2015, producția a scăzut cu 35,7%, de la 13,7 milioane.
Conform datelor disponibile, cel mai mare producător de biciclete fără motor în 2025 a fost România, cu 2,1 milioane de unități, urmată de Italia și Germania – cu câte 1,2 milioane fiecare –, Portugalia (0,8 milioane) și Polonia (0,6 milioane). În ceea ce privește bicicletele motorizate sau asistate electric, Germania a fost cel mai mare producător, cu 0,4 milioane de unități. Aceasta a fost urmată de Țările de Jos (0,3 milioane), Cehia și Austria (aproximativ 0,15 milioane fiecare) și Bulgaria (0,12 milioane), potrivit Eurostat.
România, pe primul loc în UE la transportul public. 35,2% dintre români îl folosesc ca principal mijloc de deplasare
În 2025, 61,7% dintre persoanele cu vârsta de 16 ani sau peste din UE au utilizat un vehicul motorizat privat (autoturism, motocicletă sau moped) ca principal mijloc de transport. Transportul public a reprezentat principalul mijloc de transport pentru 19,4% dintre persoane, în timp ce 11,4% s-au deplasat în principal pe jos, iar 6,0% au folosit în mod predominant bicicleta.
Persoanele expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială au utilizat transportul public ca principal mijloc de transport într-o proporție mai mare decât cele care nu se află în această situație (27,0% față de 17,4%). De asemenea, acestea au fost mai înclinate să se deplaseze pe jos (18,6% față de 9,5%). În schimb, persoanele care nu sunt expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială au utilizat vehicule motorizate private într-o proporție mai mare decât cele expuse acestui risc (65,8% față de 45,5%).
Aproape o treime din populația care locuiește în orașe mari (31,4%) a utilizat transportul public ca principal mijloc de transport, comparativ cu 12,9% în orașe mici și suburbii și 10,0% în zonele rurale. Utilizarea vehiculelor motorizate private a fost cea mai scăzută în orașele mari (47,7%), comparativ cu orașele mici și suburbii (67,5%) și zonele rurale (74,9%).
Utilizarea vehiculelor motorizate private ca principal mijloc de transport a variat de la 89,8% în Cipru până la 34,4% în România.
Utilizarea transportului public ca principal mijloc de transport a înregistrat cele mai ridicate cote în România (35,2%), Ungaria (31,5%) și Luxemburg (30,4%).
Bulgaria a înregistrat cea mai mare pondere a persoanelor care s-au deplasat în principal pe jos (27,7%), fiind urmată de România (24,7%) și Letonia (20,7%).
Bicicleta a reprezentat principalul mijloc de transport pentru 31,6% dintre persoanele din Țările de Jos, fiind înregistrate ponderi semnificative și în Danemarca (18,5%), Belgia (14,0%) și Ungaria (10,6%), potrivit sursei citate anterior.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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