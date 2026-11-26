Update 13:30:

Președintele Nicușor Dan a declarat joi că va susține un buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 care să răspundă nevoilor României și să ofere șanse reale de dezvoltare tuturor regiunilor. Șeful statului a subliniat importanța asigurării unor resurse financiare care să permită continuarea procesului de modernizare a țării.

„În această dimineaţă, înaintea reuniunii Consiliului European, a avut loc discuţia grupului ‘Prietenii Coeziunii’, din care fac parte 17 state membre ale Uniunii Europene”, a scris Nicuşor Dan pe Facebook.

Grupul urmărește menținerea unei politici de coeziune puternice, cu finanțări adecvate pentru reducerea decalajelor de dezvoltare dintre statele membre.

„În cadrul reuniunii, am fost desemnat, alături de prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, să reprezint interesele grupului ‘Prietenii Coeziunii’ în următoarele etape ale negocierilor din cadrul Consiliului European privind viitorul buget UE pentru perioada 2028-2034. Voi susţine cu fermitate un buget european care să ţină cont de nevoile României, să ofere şanse reale de dezvoltare tuturor regiunilor şi să asigure că ţara noastră îşi poate continua parcursul de convergenţă şi modernizare”, a precizat şeful statului.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că viitorul buget multianual al Uniunii Europene trebuie redus și că acesta trebuie să reflecte inclusiv costurile sprijinului acordat Ucrainei.

Liderul german consideră insuficientă reducerea propusă de președintele Consiliului European, Antonio Costa, care a prezentat un buget de 1.780 de miliarde de euro, cu 204 miliarde de euro sub propunerea Comisiei Europene.

„Propunerile pe care le avem pe masă nu oferă o bază pentru un acord. Bugetul este încă prea mare. La urma urmei, acesta trebuie plătit de statele membre. Europa are nevoie de finanţe sustenabile”, a spus Merz în faţa presei.

Merz a subliniat că Europa are nevoie de finanțe sustenabile și de priorități clare, printre care dezvoltarea economiei europene, consolidarea capacităților de apărare și sprijinirea Ucrainei. Cancelarul german insistă ca toate statele membre să contribuie la finanțarea ajutorului militar și umanitar destinat Kievului, precum și la reconstrucția țării.

Poziția Germaniei vine în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a majorat solicitarea de sprijin financiar pentru anul viitor de la 70 la 115 miliarde de euro. Friedrich Merz a avertizat anterior că va bloca bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034 dacă statele membre nu vor contribui la acest ajutor.

Știrea inițială:

Liderii Uniunii Europene se reunesc joi, la Bruxelles, pentru negocieri privind bugetul comunitar din perioada 2028-2034 și un nou împrumut de 45 de miliarde de euro destinat Ucrainei. Discuțiile sunt marcate de divergențe între statele care solicită reducerea cheltuielilor și cele care vor păstrarea fondurilor pentru agricultură și dezvoltare regională. Președintele Consiliului European, António Costa, încearcă să obțină un compromis.

Șefii de stat și de guvern ai Uniunii Europene se reunesc joi, 26 noiembrie, la Bruxelles, pentru a discuta viitorul Cadru Financiar Multianual.

Bugetul pentru perioada 2028-2034 ar urma să reprezinte între 1% și 1,2% din venitul național brut al Uniunii Europene. Finanțarea provine în principal din contribuțiile celor 27 de state membre, stabilite în funcție de dimensiunea economiilor acestora.

Președintele Consiliului European, António Costa, a transmis că a venit momentul încheierii unui acord și le-a cerut liderilor să găsească o soluție echilibrată.

La sfârșitul săptămânii trecute, acesta a prezentat o nouă propunere bugetară, care reduce cu aproximativ 10% valoarea planului inițial al Comisiei Europene.

Negocierile sunt complicate și de alegerile programate anul viitor în Franța, Italia și Polonia, precum și de scrutinul din Spania, care va avea loc duminică.

Schimbările politice ar putea îngreuna obținerea unui compromis dacă acordul nu este finalizat până la sfârșitul lunii decembrie.

Statele membre au poziții diferite privind dimensiunea viitorului buget comunitar.

Aproximativ o treime dintre țările UE sunt contributori neți, ceea ce înseamnă că varsă la bugetul european mai mulți bani decât primesc prin programele finanțate de acesta.

Germania, Austria, Țările de Jos și Suedia se numără printre statele care se opun majorării contribuțiilor și solicită limitarea cheltuielilor.

De cealaltă parte, grupul „Prietenii Coeziunii”, condus de Franța și Italia, susține menținerea finanțărilor pentru agricultură și infrastructură, în special în statele membre mai puțin dezvoltate.

Politica agricolă și cea de coeziune reprezintă împreună aproximativ două treimi din actualul buget european.

În paralel, multe state solicită fonduri suplimentare pentru competitivitate economică, apărare și sprijinirea Ucrainei.

Pentru finanțarea noilor priorități, președintele Consiliului European a propus introducerea unei taxe aplicate serviciilor digitale la nivelul Uniunii.

Aceasta ar urma să vizeze veniturile obținute din publicitatea online și valorificarea datelor utilizatorilor.

Potrivit estimărilor prezentate, noua taxă ar putea aduce aproximativ cinci miliarde de euro anual la bugetul european.

Propunerea face parte din eforturile de identificare a unor surse suplimentare de finanțare, într-un moment în care statele membre se confruntă cu presiuni asupra propriilor bugete.

Un alt subiect important al reuniunii este finanțarea Ucrainei.

Viitorul buget european prevede un pachet de 100 de miliarde de euro pentru această țară, distribuit pe parcursul celor șapte ani ai cadrului financiar.

Separat, liderii trebuie să decidă asupra unui nou împrumut de 45 de miliarde de euro, destinat acoperirii nevoilor economice și militare ale Ucrainei în 2027.

Comisia Europeană intenționează să obțină finanțarea prin împrumuturi contractate de pe piețele de capital.

Din suma totală, 20 de miliarde de euro ar urma să susțină economia ucraineană, iar 25 de miliarde de euro ar fi destinate forțelor armate.

Necesitățile financiare ale Kievului au crescut pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice și civile, precum și al perturbării comerțului prin Marea Neagră.

Negocierile privind sprijinul pentru Ucraina sunt afectate de diferențele dintre statele membre.

Bulgaria, Cehia, Ungaria și Slovacia se opun utilizării fondurilor pentru ajutorul militar acordat Kievului.

La începutul lunii, cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că ar putea bloca acordul asupra bugetului dacă nu există un angajament comun al tuturor statelor membre privind sprijinirea Ucrainei.

Într-o scrisoare adresată lui António Costa, Merz a susținut că securitatea Ucrainei privește întreaga Europă și că responsabilitatea finanțării trebuie împărțită între toate statele.

Cu aproape un an în urmă, liderii UE aprobaseră deja un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru acoperirea majorității nevoilor guvernului ucrainean pe o perioadă de doi ani.

António Costa intenționează să prezinte noua propunere bugetară în fața liderilor europeni, după care discuțiile vor continua în grupuri restrânse și în format bilateral.

Președintele Consiliului European ar urma să comunice concluziile reuniunii tuturor celor 27 de state membre, cel mai probabil vineri.

Potrivit diplomaților europeni, șansele încheierii unui acord sunt mai mari la următoarea reuniune, programată în decembrie.

Depășirea termenului de la sfârșitul anului nu ar însemna oprirea imediată a finanțărilor europene.

Statele membre ar mai avea la dispoziție anul 2027 pentru finalizarea procedurilor legislative și aprobarea programelor de cheltuieli.

Pentru intrarea în vigoare a noului cadru financiar la 1 ianuarie 2028, acordul trebuie aprobat de toate cele 27 de state membre și de Parlamentul European.