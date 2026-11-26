România a înregistrat progrese în simplificarea legislației fiscale și digitalizarea administrației, potrivit raportului „Mind the Gap 2026”, elaborat de Comisia Europeană. Evaluarea evidențiază reformele realizate în perioada 2025-2026, dar arată că reducerea decalajelor de colectare a TVA și a impozitului pe profit rămâne o prioritate. Ministerul Finanțelor susține că modernizarea ANAF trebuie să producă rezultate concrete pentru contribuabili și bugetul de stat.

Raportul „Mind the Gap 2026 – Country Fiche: Romania”, realizat de Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală (DG TAXUD) a Comisiei Europene, analizează măsurile adoptate de România pentru modernizarea sistemului fiscal.

Potrivit Ministerului Finanțelor, documentul evidențiază două direcții principale: simplificarea legislației fiscale și dezvoltarea serviciilor digitale ale administrației.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că obiectivul autorităților este construirea unui sistem fiscal mai simplu, predictibil și favorabil investițiilor.

Acesta a subliniat că stimulentele pentru investiții și cercetare-dezvoltare trebuie însoțite de măsuri care să asigure sustenabilitatea finanțelor publice.

Printre modificările fiscale menționate în raport se numără majorarea plafonului de scutire de TVA pentru întreprinderile mici, de la 300.000 la 395.000 de lei, începând din septembrie 2025.

De asemenea, documentul evidențiază simplificarea impozitării microîntreprinderilor prin introducerea unei cote unice de 1%.

O altă schimbare este înlocuirea cotelor reduse de TVA de 5% și 9% cu o cotă unică redusă de 11%, aplicată din august 2025.

Raportul menționează și introducerea unui credit fiscal de 10% pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, eliminarea graduală a impozitului minim pe cifra de afaceri și stimulentele pentru investițiile realizate prin Banca de Investiții și Dezvoltare.

Pentru persoanele fizice, sunt evidențiate Declarația unică precompletată și bonificația de 3% pentru declararea și plata anticipată a impozitului pe venit, în condițiile prevăzute de lege.

Digitalizarea ANAF reprezintă unul dintre punctele forte identificate în evaluarea europeană, potrivit Ministerului Finanțelor.

Printre instrumentele analizate se numără RO e-Factura, extins la tranzacțiile B2C de la 1 ianuarie 2025, și platforma e-Licitații, destinată vânzării online a bunurilor sechestrate.

Raportul menționează și aplicația iBon pentru verificarea bonurilor fiscale, asistentul virtual ANA și serviciul de videoconferință pentru contribuabili.

Un rol important îl au aplicațiile dezvoltate pe baza sistemului SAF-T. Acestea permit verificarea corectitudinii datelor raportate și reconstituirea deconturilor de TVA.

Potrivit Ministerului Finanțelor, cele două aplicații SAF-T se află în testare până la sfârșitul lunii noiembrie 2026.

Ulterior, algoritmii vor fi evaluați pe întreaga bază de date, inclusiv pentru posibilitatea precompletării deconturilor de TVA.

Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat că prioritatea instituției este utilizarea integrată a informațiilor fiscale pentru identificarea mai rapidă a riscurilor și orientarea controalelor către contribuabilii cu risc ridicat de neconformare.

În ciuda progreselor legislative și tehnologice, raportul indică necesitatea continuării reformelor pentru îmbunătățirea colectării veniturilor bugetare.

Una dintre priorități este reducerea decalajului de conformare la TVA prin utilizarea eficientă a sistemelor digitale și identificarea timpurie a fraudelor.

Comisia recomandă și consolidarea mecanismelor de analiză a riscurilor asociate impozitului pe profit, precum și creșterea transparenței estimărilor privind decalajele fiscale.

Alte domenii care necesită îmbunătățiri sunt evaluarea facilităților fiscale și recuperarea creanțelor bugetare.

Raportul evidențiază importanța interoperabilității sistemelor informatice și a îmbunătățirii calității datelor utilizate de administrația fiscală.

Ministerul Finanțelor arată că România lucrează la îmbunătățirea metodologiei de estimare a decalajului de TVA.

Demersul implică ANAF, Ministerul Finanțelor și Institutul Național de Statistică, cu sprijinul Băncii Mondiale.

Obiectivul este validarea estimărilor și publicarea semestrială a nivelului și structurii decalajului de TVA, prima publicare fiind prevăzută pentru 2026.

În paralel, România participă la proiectul european TADEUS/Fiscalis, dedicat dezvoltării unor metode comune de estimare a decalajelor fiscale.

Raportul precizează că datele utilizate pentru evaluarea decalajului de TVA sunt aferente anului 2023, iar cele privind impozitul pe profit provin din 2021.

Aceste perioade preced extinderea principalelor sisteme digitale de raportare fiscală.

Prin urmare, evaluările viitoare vor permite analizarea efectelor reformelor introduse în 2025 și 2026 asupra colectării taxelor și reducerii obligațiilor administrative.