Prețul petrolului a crescut joi dimineață, pe piețele asiatice, continuând evoluția ascendentă din ședința precedentă. Temerile privind aprovizionarea cu țiței s-au intensificat după ce rebelii Houthi din Yemen au anunțat că au atacat cea mai mare rafinărie de petrol din Arabia Saudită, iar cel puțin două nave au lovit mine marine în Strâmtoarea Ormuz.

Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 10 cenți, respectiv 0,1%, ajungând la 94,71 dolari pe baril la ora 01:37 GMT. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a scumpit cu 35 de cenți, echivalentul unei creșteri de 0,4%, până la 84,03 dolari pe baril. Tranzacțiile cu petrol WTI nu vor avea însă o decontare joi, din cauza sărbătorii americane Thanksgiving.

Creșterile vin după o ședință pozitivă miercuri, când petrolul Brent a încheiat tranzacțiile cu un avans de 3,5%, în timp ce WTI a urcat cu 2%. Evoluția a fost determinată de informațiile privind atacurile revendicate de rebelii Houthi asupra rafinăriei Ras Tanura din Arabia Saudită și asupra districtului financiar din capitala Riad, notează Reuters.

Rebelii Houthi din Yemen, aliniați Iranului, au anunțat miercuri că au atacat rafinăria petrolieră Ras Tanura din Arabia Saudită, precum și districtul financiar din Riad.

Ras Tanura este cea mai mare rafinărie de petrol a Arabiei Saudite și face parte dintr-un complex industrial care funcționează și ca un important terminal de export pentru țițeiul saudit.

Analiștii se așteaptă ca cele mai recente atacuri revendicate de rebelii Houthi să determine o creștere a primei de risc geopolitic inclusă în prețurile petrolului. Cu alte cuvinte, tensiunile din regiune pot duce la scumpirea țițeiului pe fondul temerilor că producția și transporturile ar putea fi afectate.

În paralel, transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz a fost perturbat. Situația este cu atât mai importantă cu cât aprovizionarea cu petrol prin această rută începuse să își revină și se apropia de nivelurile înregistrate înainte de război.

Situația din Strâmtoarea Ormuz s-a agravat miercuri, după ce două petroliere ar fi lovit mine marine și au explodat în zonă, potrivit informațiilor difuzate de presa de stat iraniană.

Agenția de presă semi-oficială Fars a relatat ulterior că un petrolier a lovit o mină navală și a luat foc într-o zonă restricționată a strâmtorii. Informația a fost atribuită unei declarații a armatei iraniene.

Relatarea a venit după ce presa de stat anunțase că două petroliere au lovit mine și au explodat în Strâmtoarea Ormuz.

Aceste incidente au amplificat îngrijorările privind securitatea transporturilor maritime și continuitatea livrărilor de petrol din regiunea Golfului Persic.

Daniel Hynes, analist al băncii ANZ, consideră că extinderea conflictului din Orientul Mijlociu amenință să oprească revenirea fluxurilor de petrol observată în ultimele săptămâni.

Exporturile de țiței din Golful Persic au crescut în săptămâna precedentă, însă continuă să se afle pe o tendință descendentă. Prin urmare, noile tensiuni riscă să afecteze redresarea aprovizionării cu petrol.

În acest context, miniștrii OPEC+ urmează să participe la o serie de reuniuni programate pentru 29 noiembrie, în cadrul cărora vor decide politica de producție pentru anul 2027.

Organizația se confruntă cu mai multe provocări în stabilirea viitoarelor niveluri de producție.

Una dintre acestea este plecarea Emiratelor Arabe Unite din grup, ceea ce schimbă structura organizației și echilibrul dintre participanți.

În același timp, Irakul și Kazahstanul fac presiuni asupra OPEC+ pentru majorarea estimărilor privind capacitatea lor de producție petrolieră.

Deciziile care vor fi luate la reuniunile din 29 noiembrie vor trebui să țină cont de aceste solicitări, dar și de evoluția pieței internaționale și de riscurile privind aprovizionarea cu țiței.

Un alt factor care a influențat evoluția prețurilor a fost situația stocurilor de petrol din Statele Unite.

Potrivit Administrației pentru Informații în Domeniul Energiei (EIA), rezervele americane de țiței au crescut cu 1,1 milioane de barili în săptămâna încheiată la 20 noiembrie, ajungând la 418,9 milioane de barili.

Analiștii anticipaseră o creștere mai mare, de 1,5 milioane de barili.

Majorarea stocurilor americane a contribuit, de asemenea, la susținerea prețurilor petrolului, în condițiile în care piața urmărește atât evoluția rezervelor, cât și riscurile geopolitice care pot afecta livrările internaționale.