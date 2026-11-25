SURSA FOTO: Imagine generată cu ajutorul AI - Planul Quantum Act al UE

Uniunea Europeană (UE) a prezentat miercuri planul Quantum Act, prin care urmărește să investească 50 de miliarde de euro în tehnologii cuantice și alte domenii strategice. Inițiativa urmărește să transforme cercetarea europeană în capacitate industrială și să consolideze securitatea cibernetică.

Bruxelles-ul vrea astfel să recupereze terenul pierdut în cursa tehnologică globală.

Tehnologia cuantică poate aduce progrese importante în calculatoare, comunicații securizate și echipamente de măsurare. În același timp, aceasta generează riscuri majore pentru securitatea datelor.

Quantum Act este conceput ca un cadru legislativ care să coordoneze eforturile statelor membre. Modelul este similar inițiativelor europene privind dezvoltarea producției de semiconductori.

Comisia Europeană estimează că o treime dintre companiile cuantice mondiale se află în UE. Acestea dețin 44% din brevetele globale din domeniu.

Bruxelles-ul vrea să valorifice acest avantaj și să transforme Europa într-un lider mondial al tehnologiei cuantice până în 2030, transmite Euronews.com.

Henna Virkkunen, comisarul european pentru tehnologie, a explicat că legislația urmărește dezvoltarea industriei și protejarea infrastructurii.

„Prin Quantum Act, punem în aplicare elementele-cheie pentru a transforma cercetarea noastră cuantică de clasă mondială în capacitate industrială, pentru a consolida lanțurile de aprovizionare critice și pentru a ne pregăti pentru riscurile cibernetice asociate calculului cuantic”, a declarat aceasta.

Virkkunen a subliniat că Europa trebuie să treacă de la cercetare la producție și implementare la scară largă.

„Europa a construit deja baze solide în domeniul cuantic; acum trebuie să le transformăm în capacitate industrială, lanțuri de aprovizionare reziliente și implementare securizată”, a adăugat comisarul.

Comisia estimează că piața globală a tehnologiei cuantice va depăși 155 de miliarde de euro până în 2040. Potrivit McKinsey, calculul cuantic ar putea genera companiilor o valoare economică de până la 2.460 de miliarde de euro până în 2035.

Planul prevede centre specializate și centre de competență și accelerare în fiecare stat membru. Acestea vor sprijini întreprinderile mici și mijlocii și vor facilita comercializarea noilor tehnologii.

În paralel cu Quantum Act, Comisia Europeană a propus înființarea Sovereign Tech Equity Fund (STEF).

Fondul ar urma să mobilizeze până la 50 de miliarde de euro pentru tehnologii esențiale suveranității europene, inclusiv calculul cuantic și inteligența artificială.

UE investește deja mai mulți bani publici în tehnologia cuantică decât SUA și se apropie de China. Investițiile publice europene sunt estimate la 8,6 miliarde de euro în acest an.

Prin comparație, China ar urma să investească 13,6 miliarde de euro, iar SUA, 5,3 miliarde de euro.

Diferența este însă mult mai mare în cazul investițiilor private. Anul trecut, companiile europene din domeniu au atras doar 1,1 miliarde de euro, față de 7 miliarde de euro în SUA.

STEF ar urma să funcționeze ca un capital inițial, menit să atragă finanțări suplimentare. Comisia vrea ca fiecare euro public investit să genereze până la șase euro din surse private.

Finanțarea ar putea proveni de la investitori privați, statele membre și Banca Europeană de Investiții.

Bruxelles-ul speră ca fondul să devină operațional cel târziu în 2028, odată cu intrarea în vigoare a următorului buget multianual al UE.

STEF va colabora cu Fondul european pentru competitivitate, program care ar urma să înceapă în ianuarie 2028. Acesta va reuni programe de sprijin pentru industrie și cercetare, având un buget de 234,3 miliarde de euro.

Quantum Act include măsuri pentru monitorizarea furnizorilor și protejarea sistemelor critice. Comisia și statele membre vor identifica furnizorii și componentele care prezintă riscuri.

Totuși, regulile de achiziții publice vor respecta angajamentele asumate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Companiile din afara UE vor putea participa dacă au o prezență controlată european și respectă legislația comunitară.

Planul nu impune, așadar, ca toate componentele să fie fabricate exclusiv în Europa.

Comisia vrea să reducă dependența de componente strategice din afara blocului comunitar. În prezent, nouă dintre cele 47 de componente identificate nu au niciun furnizor european.

O altă prioritate este protejarea sistemelor informatice împotriva calculatoarelor cuantice. Acestea ar putea sparge metodele actuale de criptare în câteva ore, în timp ce calculatoarele obișnuite ar avea nevoie de milioane de ani.

Momentul în care un astfel de calculator va deveni operațional este cunoscut drept „Q-Day”. Acesta ar putea permite atacuri cibernetice mult mai ample și ar pune în pericol confidențialitatea datelor.

Quantum Act ar obliga statele membre să adopte criptografia post-cuantică până în 2030 pentru domeniile cu risc ridicat, precum infrastructura critică. Pentru celelalte sisteme, termenul propus este 2035.

Legislația trebuie să fie analizată de Parlamentul European înainte de aprobarea Consiliului UE.

European Quantum Industry Consortium (QuIC), organizație care reprezintă peste 240 de entități, a salutat propunerea Comisiei.

Consorțiul a descris Quantum Act drept o „oportunitate definitorie pentru Europa de a transforma excelența sa științifică și tehnologică în leadership industrial”.

Președintele QuIC, Thomas Strohm, a cerut ca legislația să reflecte nevoile industriei.

„Este esențial ca expertiza, ambițiile și nevoile industriei noastre să fie reflectate în acest cadru legislativ”, a declarat acesta.

Organizația solicită includerea unor volume concrete de achiziții publice. Propunerea sa prevede angajamente de 300–500 de milioane de euro în primele șase luni și 7,7–12,3 miliarde de euro în următorii cinci ani.

QuIC mai cere ca STEF să aloce o parte dedicată tehnologiilor cuantice, accesibilă inclusiv start-upurilor și companiilor aflate în dezvoltare.

Business Software Alliance (BSA) a cerut accelerarea investițiilor și adoptării tehnologiei, dar și menținerea colaborării cu firme străine.

„Obiectivul ar trebui să fie leadershipul cuantic, nu barierele cuantice; capacitățile europene și deschiderea internațională se consolidează reciproc, nu se concurează”, a declarat Hadrien Valembois, directorul de politici al BSA.

Jean Marc Leclerc, responsabil pentru relațiile guvernamentale și de reglementare ale IBM, a avertizat că achizițiile publice nu ar trebui să excludă companiile din afara Europei.

„Oportunitatea industriei cuantice depășește orice companie, țară sau regiune în parte — iar Europa nu ar trebui să fie nevoită să aleagă între dezvoltarea propriilor capacități și accesul la cea mai bună tehnologie cuantică disponibilă în întreaga lume”, a declarat acesta pentru Euronews.

Leclerc a cerut ca propunerea să sprijine ecosistemul european și să accelereze adoptarea și investițiile.

Matteo Quattrocchi, director de politici publice la Cisco, a susținut că Europa trebuie să colaboreze cu partenerii internaționali care conduc revoluția cuantică.

El consideră că această cooperare este esențială pentru ca Europa să își extindă capacitățile în domeniu.