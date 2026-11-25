Comisia Federală pentru Comunicații din SUA (FCC) a aprobat planul companiei SpaceX, fondată de Elon Musk, privind instalarea unor centre de date în spațiu. Proiectul ar putea permite amplasarea a până la un milion de astfel de centre pe orbită, în următorii 15 ani.

Președintele FCC, Brendan Carr, consideră că inițiativa poate consolida poziția Statelor Unite în domeniul inteligenței artificiale.

Aprobarea a fost acordată miercuri și vizează o constelație de centre de date SpaceX, care ar urma să circule în jurul Pământului.

Președintele FCC, Brendan Carr, a asociat aprobarea proiectului cu ambiția Statelor Unite de a-și menține supremația în inteligența artificială. Dezvoltarea acestui sector presupune transmiterea unor volume uriașe de date.

Carr a explicat că mutarea capacității de procesare în afara planetei poate combina avantajele industriei spațiale cu cele ale tehnologiilor avansate. El consideră că inițiativa ar putea susține economia americană și prosperitatea internă.

„Prin mutarea capacității de calcul dincolo de Pământ, SpaceX și numeroșii concurenți care lucrează la propriile centre de date orbitale răspund cerințelor momentului. Acesta este genul de ingeniozitate americană care poate reuni punctele noastre forte în domeniul spațial și al tehnologiei avansate, poate consolida leadershipul nostru economic și poate extinde prosperitatea aici, acasă”, a declarat Carr.

SpaceX solicitase autorizația pentru sateliți în luna ianuarie. Președintele american Donald Trump și-a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru perspectiva construirii unor centre de date în spațiu.

Centrele de date orbitale ar putea utiliza energia solară pentru alimentarea operațiunilor mari consumatoare de electricitate. Planurile au apărut într-un context în care construirea unor asemenea facilități pe Pământ provoacă nemulțumiri.

Comunitățile locale critică impactul acestor instalații, care necesită resurse importante, inclusiv energie și apă.

Sistemele orbitale ar putea funcționa pe sateliți sau platforme spațiale, unde ar procesa sarcini de calcul. Printre utilizările vizate se numără antrenarea modelelor de inteligență artificială și procesarea unor volume mari de date.

Experimentele realizate până acum au demonstrat că modele de inteligență artificială pot fi rulate pe orbită. Totuși, implementarea comercială la scară largă presupune depășirea unor obstacole tehnice și financiare.

Companiile analizează posibilitatea construirii centrelor de date în spațiu din mai multe motive:

Limitele energiei și ale rețelelor electrice: Cererea de electricitate pentru inteligența artificială pune presiune pe rețelele terestre și pe procedurile de autorizare. Energia solară disponibilă pe orbita joasă a Pământului poate asigura iluminare continuă și o densitate energetică mai mare decât panourile instalate la sol.

Reducerea consumului de apă și a presiunii asupra terenurilor: Sistemele orbitale nu necesită răcire cu apă terestră și evită constrângerile legate de terenuri sau de comunitățile locale.

Scăderea costurilor de lansare: Rachetele reutilizabile și capacitatea mai mare de transport a încărcăturilor reduc costurile lansărilor. Aceste evoluții apropie infrastructura de calcul orbitală de un nivel la care ar putea deveni mai competitivă.

Constelația propusă de SpaceX poartă numele Starmind. Proiectul va trebui să depășească numeroase dificultăți practice înainte ca aceste concepte să devină realitate.

Printre provocări se numără gestionarea deșeurilor orbitale și amploarea ambiției de a construi o rețea atât de extinsă.

Potrivit aprobării acordate miercuri, SpaceX trebuie să aibă prima stație autorizată pe orbită până la 25 noiembrie 2033. Compania va trebui să respecte și alte obiective intermediare, mai ambițioase, până în 2040.

Elon Musk i-a mulțumit imediat lui Brendan Carr pentru eforturile depuse în vederea aprobării proiectului.

Musk a transmis că infrastructura orbitală ar putea reprezenta un avantaj important atât pentru Statele Unite, cât și pentru restul lumii.

„Apreciez foarte mult. Acesta va fi un mare atu pentru America și pentru întreaga lume”, a scris directorul SpaceX, ca răspuns la o postare publicată de Carr pe platforma X.