Industria auto din România ar putea beneficia de noi măsuri de sprijin. Ce propune premierul Luca Niculescu pentru producători
SURSA FOTO: Luca Niculescu/Facebook - Luca Niculescu în vizită la Dacia Mioveni
Industria auto din România ar putea beneficia de noi măsuri guvernamentale pentru susținerea investițiilor și dezvoltarea producției. Premierul Luca Niculescu a propus, miercuri, 25 noiembrie, constituirea unui grup de lucru dedicat producătorilor de automobile. Anunțul a fost făcut în timpul vizitei la fabrica Ford Otosan din Craiova. Șeful Executivului s-a întâlnit anterior și cu reprezentanții uzinei Dacia de la Mioveni.
Industria auto ar putea beneficia de măsuri de sprijin la nivel guvernamental
Industria auto din România ar urma să beneficieze de un mecanism de colaborare directă între producători și reprezentanții Guvernului. Premierul Luca Niculescu a anunțat, la Craiova, intenția de a constitui un grup de lucru specializat. Acesta ar avea rolul de a identifica soluții concrete pentru susținerea companiilor din sector.
„Vreau să creăm un task force dedicat industriei de automobil din România pentru a vedea cum putem să vă sprijinim într-un mod cât mai concret”, a transmis premierul.
Șeful Executivului a subliniat legătura dintre performanțele economice ale producătorilor de automobile și dezvoltarea economiei naționale. În acest context, Luca Niculescu a evidențiat importanța colaborării dintre autorități și reprezentanții companiilor.
„Succesul dumneavoastră este evident și succesul nostru”, a declarat premierul.
Guvernul analizează soluții pentru dezvoltarea producției de automobile
Sectorul auto asigură locuri de muncă pentru sute de mii de români și contribuie semnificativ la produsul intern brut. Întâlnirile premierului cu reprezentanții Dacia și Ford Otosan au avut ca obiectiv inclusiv analizarea perspectivelor de dezvoltare. Discuțiile au vizat atât activitatea celor doi producători, cât și posibilitățile de susținere a investițiilor.
Pe agenda întâlnirilor s-au aflat și eventualele măsuri de sprijin care ar putea fi adoptate la nivel național și european.
Executivul urmărește identificarea unor soluții adaptate transformărilor economice și tehnologice din industria auto. Propunerea premierului nu a fost însoțită, în cadrul declarațiilor prezentate, de anunțarea unor facilități financiare concrete.
Luca Niculescu vrea să consolideze colaborarea dintre Guvern și producătorii auto
În timpul vizitei la fabrica Ford Otosan, premierul a apreciat investițiile companiei și tehnologiile implementate în procesul de fabricație. Luca Niculescu a evidențiat și experiența acumulată de Craiova în producția de automobile. Orașul are o tradiție de aproximativ cinci decenii în acest domeniu.
„Ceea ce faceți aici, la Craiova, este și succesul Românei”, a afirmat premierul.
Șeful Executivului și-a exprimat intenția de a continua consultările dintre reprezentanții industriei auto și consilierii guvernamentali responsabili de acest sector. Dialogul ar urma să permită identificarea măsurilor necesare pentru sprijinirea producătorilor și dezvoltarea activității acestora în România.
La finalul vizitei, Luca Niculescu le-a mulțumit reprezentanților Ford Otosan pentru prezentarea capacităților de producție și a investițiilor realizate.
„Sunt impresionat de ce am văzut”, a declarat Luca Niculescu.
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