Ryanair a modificat regulile privind atribuirea gratuită a locurilor în avion, odată cu debutul sezonului de iarnă. Schimbarea a fost introdusă la sfârșitul lunii octombrie și îi vizează pe pasagerii care nu achită rezervarea unui loc. Aceștia pot finaliza check-in-ul online fără să afle imediat unde vor sta în aeronavă. Compania aeriană poate comunica locul repartizat cu doar câteva ore înainte de decolare.

Ryanair, cel mai mare operator aerian european după numărul de pasageri, a schimbat condițiile aplicabile călătorilor care aleg locurile gratuite. Modificarea îi afectează în special pe cei care preferă să călătorească fără cheltuieli suplimentare, potrivit publicației spaniole Xataka. Anterior, pasagerii aflau locul repartizat aleatoriu imediat după finalizarea procedurii de check-in online.

Noile condiții permit companiei aeriene să amâne comunicarea locului, indiferent de momentul efectuării formalităților online. Atribuirea gratuită se poate realiza într-un interval cuprins între 72 și două ore înaintea decolării programate. Operatorul precizează că actualizarea automată a cărților de îmbarcare digitale are loc cu trei până la patru ore înaintea plecării.

Astfel, unii pasageri pot fi deja în drum spre aeroport când primesc informațiile despre locul repartizat. Finalizarea anticipată a check-in-ului nu mai garantează comunicarea imediată a acestuia.

Până la introducerea noilor reguli, numeroși călători utilizau o strategie prin care evitau plata anticipată a rezervării unui loc. Aceștia acceptau inițial repartizarea aleatorie și achitau o taxă suplimentară doar dacă locul primit nu le convenea. Procedura le permitea să verifice dacă merita să plătească pentru o poziție mai avantajoasă în aeronavă.

În anumite situații, pasagerii puteau beneficia gratuit chiar și de locuri cu mai mult spațiu pentru picioare. Acestea puteau fi repartizate aleatoriu dacă nu fuseseră rezervate anterior de alți clienți. Amânarea atribuirii reduce timpul disponibil pentru schimbarea locului și posibilitatea obținerii unei poziții mai confortabile fără costuri suplimentare.

Reprezentanții companiei aeriene explică modificarea prin nemulțumirile semnalate de clienți în timpul sezonului estival. Unii pasageri doreau să achite rezervarea unui anumit loc chiar în ziua plecării. Aceștia descopereau însă că locul respectiv fusese deja atribuit gratuit unui alt călător.

Prin amânarea repartizării aleatorii, operatorul menține disponibile pentru mai mult timp locurile care pot fi rezervate contra cost. Compania susține că poziția ocupată în aeronavă nu reprezintă o prioritate pentru pasagerii care aleg repartizarea gratuită.

Măsura a provocat însă nemulțumiri printre călătorii care o consideră o presiune indirectă pentru achitarea rezervării. Noile reguli nu elimină posibilitatea atribuirii gratuite și nici nu determină o majorare directă a prețului biletelor. Ele reduc însă avantajele de care beneficiau anterior pasagerii care amânau achiziționarea unui loc.

Ryanair estimează că va transporta 214 milioane de pasageri în actualul exercițiu financiar. Cifra reprezintă o creștere de 3% comparativ cu anul financiar precedent. În aceste condiții, chiar și o majorare modestă a numărului rezervărilor contra cost ar putea influența veniturile companiei.

Condițiile oficiale ale operatorului aerian prevăd reguli speciale pentru familiile care călătoresc împreună cu copii cu vârste între 2 și 11 ani. Un adult însoțitor trebuie să rezerve un loc contra cost. Copiii eligibili, incluși în aceeași rezervare, beneficiază gratuit de locuri alături de acesta.

Garanția nu se extinde însă asupra celorlalți adulți sau adolescenților din grup. Compania avertizează că pasagerii care aleg repartizarea aleatorie au șanse reduse să ocupe locuri alăturate. Situația este valabilă inclusiv pentru persoanele care au cumpărat biletele prin aceeași rezervare.

Călătorii care achită selectarea locului pot efectua în continuare check-in-ul online cu până la 60 de zile înaintea zborului. Pentru cei care aleg repartizarea gratuită, procedura devine disponibilă cu 72 de ore înaintea plecării.

Costul rezervării diferă în funcție de poziția locului în aeronavă, iar suma achitată nu este rambursabilă. Pasagerii pot opta în continuare pentru atribuirea gratuită, însă nu mai beneficiază de garanția comunicării locului imediat după check-in.