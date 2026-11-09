Ryanair schimbă regulile pentru bagajele de cală din 10 noiembrie. Pasagerii trebuie să ajungă mai devreme la aeroport

Ryanair introduce, începând de marți, 10 noiembrie 2026, o nouă regulă pentru pasagerii care călătoresc cu bagaje de cală. Compania aeriană va închide ghișeele de predare a bagajelor cu 60 de minute înainte de plecarea programată a avionului, față de 40 de minute în prezent. Modificarea se aplică în toate aeroporturile în care operează compania și vizează aproximativ 20% dintre pasagerii săi.

Pasagerii Ryanair care călătoresc cu bagaje de cală vor trebui să fie mai atenți la ora la care ajung la aeroport. Începând de marți, 10 noiembrie, compania aeriană va închide serviciile de predare a bagajelor cu o oră înainte de plecarea programată a zborului.

Până acum, termenul-limită era de 40 de minute înainte de decolare. Noua regulă reduce cu 20 de minute intervalul disponibil pentru predarea bagajelor.

Compania a anunțat această modificare încă din aprilie, explicând că urmărește să ofere pasagerilor mai mult timp pentru efectuarea controalelor de securitate și, acolo unde este necesar, pentru verificarea documentelor la controlul pașapoartelor.

Schimbarea se aplică tuturor aeroporturilor în care operează Ryanair, indiferent de destinația zborului.

Potrivit companiei, aproximativ 20% dintre pasagerii Ryanair aleg să călătorească având bagaje de cală.

Aceștia sunt cei afectați direct de noul termen-limită, deoarece trebuie să finalizeze predarea bagajelor înainte de închiderea ghișeelor.

Dara Brady, reprezentant al conducerii Ryanair, a explicat că modificarea urmărește reducerea numărului de pasageri care pierd avionul din cauza timpului petrecut la controalele din aeroport.

„Începând de marți, 10 noiembrie, serviciile de predare a bagajelor din toate aeroporturile Ryanair se vor închide cu 60 de minute înainte de plecarea programată, în loc de 40 de minute, cât este termenul actual”, a transmis acesta.

Reprezentantul companiei a precizat că noua regulă le va oferi pasagerilor care predau bagaje mai mult timp pentru a trece de controalele de securitate și de pașapoarte, în special în perioadele aglomerate, când cozile pot fi mai lungi.

Noua regulă nu îi afectează pe cei care călătoresc fără bagaje de cală.

Potrivit companiei, aproximativ 80% dintre pasagerii Ryanair nu folosesc serviciile de predare a bagajelor, preferând să călătorească doar cu bagajele permise la bord.

Aceștia vor continua să efectueze check-in-ul online înainte de a ajunge la aeroport.

Ulterior, se pot îndrepta direct către controlul de securitate și apoi către poarta de îmbarcare, fără să fie necesară oprirea la ghișeele pentru bagaje.

Totuși, pasagerii trebuie să respecte în continuare termenele de îmbarcare stabilite de companie și să își organizeze sosirea la aeroport astfel încât să aibă suficient timp pentru verificările obligatorii.

Schimbarea regulilor privind bagajele vine într-o perioadă în care conducerea Ryanair avertizează asupra unor posibile scumpiri importante ale transportului aerian.

Luna trecută, directorul general al companiei, Michael O’Leary, a estimat că pasagerii din Europa s-ar putea confrunta în 2027 cu una dintre cele mai mari creșteri ale tarifelor aeriene înregistrate vreodată.

În cadrul unei conferințe de presă organizate la Bruxelles, acesta a explicat că prețurile biletelor ar putea crește cu până la 20%.

Printre factorii menționați se numără reducerea numărului de locuri disponibile, ca urmare a falimentelor și preluărilor din industria aviatică, dar și majorarea costurilor cu combustibilul.

Potrivit informațiilor prezentate, războiul din Iran și blocarea efectivă a Strâmtorii Ormuz au contribuit la creșterea puternică a prețurilor combustibilului pentru avioane.

Companiile aeriene care nu și-au asigurat în avans prețurile combustibilului sunt mai expuse acestor fluctuații, ceea ce poate pune presiune asupra costurilor de operare și, implicit, asupra tarifelor practicate pentru pasageri.