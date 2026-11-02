Ryanair ar putea reduce numărul angajaților și îngheța salariile. Compania aeriană caută soluții pentru scumpirea combustibilului

Ryanair analizează noi măsuri de reducere a cheltuielilor, inclusiv înghețarea temporară a salariilor și reducerea personalului, după scumpirea combustibilului de aviație. Compania irlandeză a raportat o scădere de 6% a profitului în trimestrul iulie-septembrie 2026, deși veniturile au continuat să crească. Conducerea avertizează că factura pentru combustibil ar putea crește cu două miliarde de euro în anul fiscal care se va încheia în martie 2028.

Ryanair, cea mai mare companie aeriană din Europa după numărul de pasageri transportați, își reevaluează toate costurile operaționale, pe fondul scumpirii combustibilului provocate de războiul din Iran.

Operatorul low-cost ia în calcul inclusiv solicitarea unei înghețări temporare a salariilor angajaților, potrivit informațiilor transmise luni de DPA și Reuters.

Directorul general Michael O’Leary a explicat că sunt analizate mai multe variante pentru reducerea cheltuielilor, printre care renegocierea condițiilor comerciale cu aeroporturile, diminuarea numărului de angajați și utilizarea inteligenței artificiale în activitățile administrative.

Măsurile nu au fost anunțate ca decizii definitive, ci reprezintă opțiuni evaluate de conducerea companiei pentru a limita impactul creșterii costurilor.

În perioada iulie-septembrie 2026, Ryanair a înregistrat un profit de 1,61 miliarde de euro, comparativ cu 1,72 miliarde de euro în aceeași perioadă a anului precedent.

Scăderea de 6% a fost în linie cu estimările pieței.

Profitul operațional s-a redus cu 7%, de la 1,95 miliarde de euro la 1,82 miliarde de euro.

În schimb, veniturile totale din exploatare au crescut cu 4%, ajungând la 5,7 miliarde de euro, față de 5,48 miliarde de euro în perioada similară din 2025.

Indicator financiar Iulie-septembrie 2025 Iulie-septembrie 2026 Profit 1,72 mld. euro 1,61 mld. euro Profit operațional 1,95 mld. euro 1,82 mld. euro Venituri din exploatare 5,48 mld. euro 5,70 mld. euro Tarif mediu pe bilet 64,80 euro 63,40 euro

Tarifele medii practicate de Ryanair au scăzut cu 2% față de anul trecut, ajungând la 63,40 euro.

Conflictul din Iran a provocat o creștere puternică a prețurilor la kerosen, afectând marjele de profit ale operatorilor aerieni, în special ale celor care nu și-au protejat costurile prin contracte de hedging.

Ryanair estimează că prețurile biletelor pentru zborurile pe distanțe scurte vor crește în 2027. Totuși, majorările tarifare nu ar urma să compenseze integral scumpirea combustibilului.

Pe baza prețurilor actuale, compania anticipează o creștere de aproximativ două miliarde de euro a facturii pentru combustibil în anul fiscal care se va încheia la 31 martie 2028.

„Dacă nu va exista o soluţionare rapidă a conflictului din Orientul Mijlociu, ne aşteptăm ca preţul combustibilului de aviaţie să rămână ridicat în 2027”, a declarat Michael O’Leary.

Pentru a limita expunerea la fluctuațiile pieței, Ryanair a utilizat instrumente de acoperire a riscurilor financiare.

Compania a anunțat că a asigurat prin astfel de contracte 80% din necesarul de combustibil până în martie 2027, la un preț de 67 de dolari pe baril.

Această protecție reduce impactul imediat al scumpirilor, însă perspectivele pentru perioada următoare rămân dependente de evoluția pieței energetice.

În ciuda presiunilor asupra profitabilității, Ryanair continuă să înregistreze o creștere a traficului de pasageri.

În trimestrul iulie-septembrie 2026, compania a transportat 64,5 milioane de persoane, cu 5% mai multe decât în perioada similară a anului precedent.

Gradul de ocupare al aeronavelor a rămas stabil, la 96%, indicând menținerea unei cereri ridicate pentru zborurile operatorului low-cost.

Pentru anul fiscal 2027, Ryanair estimează un trafic total de 214 milioane de pasageri, în creștere cu 3%.