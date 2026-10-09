Biletele de avion s-ar putea scumpi semnificativ. Șeful Ryanair: Criza costurilor la combustibil amenință să dureze până în 2028

Războiul din Iran amenință să mențină prețurile la combustibilul pentru avioane la niveluri record, iar companiile aeriene europene avertizează că scumpirile s-ar putea extinde până în 2028. În timp ce Ryanair și alți giganți din aviație pregătesc noi majorări de tarife pentru a-și acoperi costurile uriașe, investitorii analizează strategia liniilor aeriene privind ajustarea zborurilor și a capacității de transport.

Companiile aeriene europene s-ar putea confrunta cu mai mult de un an de costuri ridicate la combustibil și tarife mai mari din cauza războiului din Iran, a declarat joi directorul general al Ryanair Group, Michael O’Leary, în primul avertisment lansat de un executiv că efectul de domino s-ar putea extinde până în 2028.

Războiul din Iran a dus la o creștere bruscă a prețurilor la combustibilul pentru avioane în acest an, presând marjele companiilor aeriene, în ciuda operațiunilor extinse de acoperire a riscului valutar și de preț (hedging).

Combustibilul pentru avioane este în prezent cu aproximativ 50% mai scump decât înainte de război și este probabil să rămână la aceste niveluri în următoarele 12 până la 18 luni, le-a spus O’Leary jurnaliștilor la o conferință de presă a organizației Airlines for Europe (A4E), transmite Reuters.

„Cu toții ne confruntăm cu o provocare uriașă în privința costurilor anul viitor”, a spus el, menționând totuși că nu se așteaptă ca stocurile să se epuizeze curând.

Analiștii au avertizat că Europa s-ar putea confrunta cu o lipsă de combustibil pentru avioane în al patrulea trimestru.

„Nu se pune problema disponibilității combustibilului pentru avioane în Europa în această iarnă sau, sincer, în vara viitoare”, a adăugat el.

O’Leary a declarat că se așteaptă ca scumpirea biletelor să continue în lunile următoare, mai ales că mulți operatori sunt mult mai puțin protejați prin acoperirea riscurilor la combustibil pentru anul 2027.

El a declarat anterior că prețurile biletelor ar putea fi cu până la 20% mai mari în vara viitoare din cauza creșterii costurilor.

„Companiile aeriene nu pot supraviețui decât dacă transferă aceste costuri extrem de mari la combustibil sub forma unor tarife mai ridicate, iar clienții vor trebui să plătească”, a declarat O’Leary jurnaliștilor în afara conferinței de presă, adăugând ulterior că situația a devenit deja o „criză în toată regula”.

Printre alți participanți la conferință s-au numărat directorii generali ai Air France-KLM, Lufthansa, easyJet și IAG (proprietarul British Airways). Mulți dintre operatorii prezenți au început deja să transfere costul combustibilului către pasageri prin tarife mai mari.

La rândul său, banca de investiții Morgan Stanley susține că rezultatele companiilor aeriene americane din al treilea trimestru contează mai puțin în acest moment, deoarece combustibilul pentru avioane a depășit 4 dolari per galon.

În schimb, investitorii sunt atenți la planurile operatorilor privind capacitatea de locuri și costurile pentru sfârșitul anului 2026 și începutul anului 2027, potrivit Yahoo Finance.

Companiile aeriene intră de obicei în sezonul raportărilor financiare vorbind despre cerere și tarife, dar combustibilul poate umbri această temă, fiind o cheltuială uriașă și greu de evitat. Morgan Stanley indică un preț al combustibilului de peste 4 dolari pe galon și citează Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA), care a estimat media de săptămâna trecută la 187,34 dolari pe baril — un memento că prețurile la energie pot rămâne la niveluri inconfortabile mai mult de un trimestru sau două.

Când combustibilul se scumpește atât de mult, companiile aeriene nu pot transfera complet costul doar prin ridicarea prețului biletelor: dacă scumpesc prea mult, cererea scade, iar nu toate rutele au aceeași putere de fixare a prețurilor.

De aceea, atenția se mută pe partea de ofertă: dacă liniile aeriene reduc creșterea sau anulează zboruri, mai puține locuri pe piață pot ajuta la menținerea tarifelor și a veniturilor per loc, în timp ce conducerile companiilor caută economii în afara zonei de combustibil pentru a preveni creșterea costurilor unitare.

Cu alte cuvinte, dezbaterea privind marjele din 2027 devine mai puțin legată de câștigul pe acțiune pe termen scurt și mai mult despre măsura în care planurile de capacitate pentru sfârșitul anului 2026 și începutul anului 2027 rămân suficient de disciplinate încât prețurile să devanseze scumpirea combustibilului.

Dacă prețul combustibilului rămâne ridicat, analiștii vor considera estimările companiilor aeriene privind programele de zbor de la sfârșitul lui 2026 și începutul lui 2027 drept principalul „indicator” al profitabilității.

Reducerea capacității poate proteja puterea de fixare a prețurilor și poate amortiza marjele, în timp ce suplimentarea agresivă a locurilor riscă să declanșeze o concurență pe tarife exact în momentul în care costurile cresc.

De aceea, rezultatele financiare pe un trimestru pot arăta bine pe hârtie, dar pot conta mai puțin decât semnalele transmise de executivi despre rapiditatea cu care vor ajusta oferta dacă prețul combustibilului nu scade.