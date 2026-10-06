Biletele de avion se vor scumpi la iarnă. Șeful Wizz Air: Nu se întâmplă peste noapte, dar să vă așteptați la prețuri mai mari

Wizz Air își reduce capacitatea la Aeroportul Iași cu 18% în următoarele 12 luni, pe fondul scumpirii combustibilului, al tensiunilor geopolitice și al redirecționării traficului spre Chișinău. Directorul executiv József Váradi avertizează că biletele de avion s-ar putea scumpi în iarnă, însă anunță modernizarea flotei din România cu aeronave noi Airbus A321 și analizarea de noi rute.

Compania aeriană Wizz Air trece printr-o perioadă de reconfigurare a operațiunilor de pe Aeroportul Internațional Iași. Din cauza scumpirii accentuate a combustibilului, a contextului geopolitic tensionat și a redistribuirii traficului de pasageri către aeroportul din Chișinău, operatorul low-cost anticipează o reducere de aproximativ 18% a capacității de zbor la Iași în următoarele 12 luni.

Cu toate acestea, conducerea companiei dă asigurări că intenționează să revină cu o flotă extinsă și noi rute de îndată ce condițiile de piață se vor stabiliza.

Directorul executiv și cofondatorul Wizz Air, József Váradi, a explicat pentru Ziarul de Iași că escaladarea conflictului din Iran a perturbat grav lanțurile de aprovizionare cu petrol.

Această situație a generat o volatilitate extremă pe piață, iar costul combustibilului aproape s-a dublat în ultimele luni, creând presiuni financiare majore pentru întreaga industrie aviatică.

Șeful companiei estimează că sectorul va trebui să se adapteze la un mediu cu prețuri ridicate pe termen lung, în special din cauza dezvoltării unor surse alternative de aprovizionare.

„Războiul din Iran a avut un impact major asupra aprovizionării cu petrol. Ca urmare, prețul combustibilului este foarte volatil, aproape s-a dublat în ultimele câteva luni, iar acest lucru a creat o expunere semnificativă pentru industria aeriană. Nu știm când se va încheia războiul, așa că trebuie, cred, să luăm în calcul un mediu caracterizat de prețuri ridicate ale combustibilului pentru o perioadă mai lungă. Probabil că, în orice caz, deoarece au fost dezvoltate, din punct de vedere structural, surse alternative de aprovizionare cu combustibil, petrolul va deveni mai scump în viitor, la fel și combustibilul pentru avioane. Așadar, așteptarea mea personală este ca prețul combustibilului să rămână ridicat pentru o anumită perioadă de timp de acum înainte”, a explicat József Váradi pentru sursa citată.

Pentru a diminua impactul financiar al crizelor energetice, operatorul aerian folosește instrumente de acoperire a riscului.

József Váradi a subliniat că aproximativ 80% din necesarul de combustibil al companiei pentru următoarele șase luni este deja protejat prin contracte avantajoase, achiziționate la jumătate din prețul actual al pieței.

Astfel, compania este expusă tarifelor crescute doar pentru restul de 20% din consum.

De asemenea, un alt avantaj competitiv îl reprezintă modernizarea flotei, aeronavele noi consumând cu până la 20% mai puțin combustibil comparativ cu modelele din generațiile anterioare.

„Modul în care încercăm să ne protejăm este prin acoperirea expunerii noastre, astfel că avem 80% din expunere acoperită pentru următoarele șase luni. Este semnificativ, deoarece plătim doar jumătate din prețul pieței pentru acel 80%, așa că suntem expuși prețului actual al pieței doar pentru 20% din necesarul de combustibil. Zburăm cu aeronave complet noi. Acesta este un alt mod de a ne proteja, deoarece o aeronavă nouă consumă cu 20% mai puțin combustibil decât una mai veche. Așadar, considerăm că suntem într-o poziție foarte bună în raport cu restul pieței, în raport cu celelalte companii aeriene, dar, totuși, suntem pe aceeași piață și suntem expuși prețurilor mai mari ale combustibilului”, a adăugat șeful Wizz Air.

Creșterea inevitabilă a costurilor operaționale se va reflecta în cele din urmă și în prețul biletelor de avion. Reprezentantul Wizz Air a precizat că tarifele vor urma o tendință ascendentă, în special în perioada iernii, deoarece industria trebuie să absoarbă cheltuielile suplimentare pentru a rămâne profitabilă.

Cu toate acestea, ajustarea prețurilor nu se va produce brusc. Șeful companiei a adăugat că sectorul aviatic rămâne considerabil mai puțin afectat de inflație în comparație cu domenii precum energia, chiriile sau alimentele, iar prețurile biletelor vor păstra o evoluție moderată.

„Cred că vor crește (prețurile biletelor – n.r.), dacă prețurile noastre cresc. Adică, evident, atunci când ai mai multe costuri de absorbit ca industrie, va trebui să îți mărești tarifele, pentru că altfel pur și simplu nu are sens din punct de vedere financiar. Dar acesta este un proces, deci nu se întâmplă peste noapte, însă cred că, mai târziu, în special pe perioada iernii, ar trebui să vă așteptați la prețuri mai mari. Acum, cred că industria este în continuare mult mai ieftină și mai puțin inflaționistă decât unele dintre celelalte sectoare. Dacă vă uitați la energie, gospodării, chirii, alimente, inflația a fost foarte ridicată. Tarifele aeriene au fost mult mai moderate și vor rămâne moderate, chiar dacă tarifele vor începe să crească într-o anumită măsură”, a declarat József Váradi.

În ciuda ajustărilor temporare de capacitate, planurile de dezvoltare ale operatorului la Iași rămân active pe termen mediu și lung. József Váradi a anunțat că, în decurs de aproximativ doi ani, aproape întreaga flotă operată în România va fi modernizată cu aeronave din familia Airbus A321, decizie ce va include și baza din Iași.

În ceea ce privește extinderea rețelei de zboruri, deși nu a fost confirmată încă o rută specifică pentru sezonul estival viitor, conducerea companiei analizează intens noi destinații și dorește să extindă numărul de aeronave alocate la Iași imediat ce piața va permite acest lucru.