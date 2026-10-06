Noi prețuri la pompă, marți, 6 octombrie. Cât plătesc șoferii pentru un litru de motorină, benzină sau GPL

Prețurile carburanților continuă să pună presiune pe bugetele șoferilor. Marți, 6 octombrie 2026, benzina standard înregistrează o nouă creștere la nivel național, în timp ce motorina și GPL își mențin valorile din ziua precedentă. Comparativ cu sfârșitul lunii iunie, diferențele sunt însă considerabile, potrivit datelor PretCarburant.ro.

Prețul mediu național al benzinei standard a ajuns marți la 10,10 lei pe litru, după o creștere de 2 bani față de ziua precedentă, echivalentă cu 0,2%.

În cele 1.353 de stații monitorizate, prețurile variază între 9,99 și 10,17 lei pe litru. Cel mai mic tarif identificat marți este de 9,99 lei pe litru, la o stație Socar din Jilava, județul Ilfov.

Față de 30 iunie, când prețurile se aflau la un nivel considerabil mai redus, benzina standard s-a scumpit cu 1,44 lei pe litru, respectiv cu 16,6%.

Astfel, pentru un plin de 50 de litri, un șofer plătește acum cu aproximativ 72 de lei mai mult decât la sfârșitul lunii iunie.

În cazul motorinei standard, media națională este de 10,95 lei pe litru, fără modificări față de ziua precedentă. Prețurile din cele 1.353 de stații analizate sunt cuprinse între 10,88 și 10,99 lei pe litru.

Cel mai redus preț pentru motorină este de 10,88 lei pe litru și poate fi găsit la o stație Socar din Arad.

Raportată la nivelul din 30 iunie, motorina este însă mai scumpă cu 1,73 lei pe litru, ceea ce reprezintă un avans de 18,8%. Pentru alimentarea unui rezervor de 50 de litri, diferența ajunge astfel la 86,5 lei.

GPL are o medie națională de 4,71 lei pe litru, neschimbată față de ziua precedentă. Prețurile sunt cuprinse între 4,59 și 4,99 lei pe litru. Față de 30 iunie, creșterea este de 16 bani pe litru, respectiv 3,5%.

Diferențele dintre marile centre urbane sunt reduse. În București, benzina standard are o medie de 10,11 lei pe litru, iar motorina de 10,95 lei.

Aceeași medie de 10,11 lei pentru benzină este întâlnită în Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Brașov, Craiova și Oradea.

În cazul motorinei, Cluj-Napoca înregistrează o medie de 10,96 lei pe litru, în timp ce în Craiova aceasta este de 10,94 lei. În București, Timișoara, Iași, Constanța, Brașov și Oradea, media este de 10,95 lei pe litru.

La nivel județean, Arad are cea mai redusă medie pentru benzină, de 10,09 lei pe litru, iar Călărași cea mai ridicată, de 10,12 lei. Pentru motorină, valorile medii se întind de la 10,92 lei în Gorj până la 10,96 lei în Galați.

Pe piața internațională, petrolul Brent a fost cotat la 100,24 dolari pe baril pe 5 octombrie, pentru contractul cu livrare în decembrie 2026. Cotația este cu 2,01 dolari mai redusă față de cea precedentă.

Comparativ cu 30 iunie, când valoarea de referință indicată era de 73,38 dolari pe baril, avansul acumulat este de 44,3%.