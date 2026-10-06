Grâul de la Constanța se scumpește cu 6 euro pe tonă. Prețurile cresc și pe bursele europene

Piața cerealelor începe săptămâna cu noi creșteri ale prețului grâului, atât la Constanța, cât și pe bursa europeană Euronext. Grâul de panificație și cel furajer au câștigat câte 6 euro pe tonă la Constanța, în timp ce contractul pentru decembrie de la Paris a depășit pragul de 245 de euro pe tonă.

Presiunea vine din blocarea exporturilor maritime din Rusia și Ucraina, dar și din achiziția de aproximativ 683.000 de tone de grâu făcută de Arabia Saudită. În același timp, nivelul scăzut al Dunării provoacă probleme logistice importante, iar costul transportului cerealelor de la Giurgiulești la Constanța a urcat până la aproximativ 75 de dolari pe tonă.

Contractul pentru grâu cu livrare în decembrie a depășit la Paris nivelul de 245 de euro pe tonă. Principalul sprijin pentru preț vine din lipsa progreselor privind reluarea livrărilor din Rusia și Ucraina. Exporturile maritime rusești și ucrainene rămân practic oprite, iar Ucraina a anunțat noi atacuri asupra rafinăriilor din Rusia.

Piața a primit un impuls suplimentar din partea Arabiei Saudite, care a cumpărat aproximativ 683.000 de tone de grâu.

Porumbul a urmat aceeași direcție. Contractul pentru noiembrie de pe Euronext a depășit 274 de euro pe tonă, susținut de reducerea exporturilor ucrainene și de producția mai mică din Uniunea Europeană.

Un moment important pentru piață va veni pe 9 octombrie, când Departamentul Agriculturii din Statele Unite, USDA, urmează să publice noile estimări privind producția și raportul dintre ofertă și cerere, potrivit agrointel.ro.

Piața fizică de la Constanța a început săptămâna cu o revenire clară a prețurilor grâului. Atât grâul de panificație, cât și cel furajer s-au scumpit cu 6 euro pe tonă față de vineri. Diferența dintre cele două categorii a rămas la 15 euro pe tonă, ceea ce indică o creștere generalizată.

Grâul de panificație este cotat DAP Constanța la 234 de euro pe tonă, echivalentul a 1.249 de lei, la un curs de 5,34 lei pentru un euro.

Grâul furajer a ajuns la 219 euro pe tonă, respectiv 1.171 de lei.

Orzul furajer a câștigat 3 euro și este cotat la 213 euro pe tonă, echivalentul a 1.139 de lei.

Porumbul a pierdut în schimb un euro și se situează la 228 de euro pe tonă, aproximativ 1.218 lei. Prețul său rămâne astfel cu 6 euro sub cel al grâului de panificație.

Piața oleaginoaselor nu a urmat deocamdată creșterile cerealelor. Floarea-soarelui a rămas neschimbată, la 477 de euro pe tonă, echivalentul a aproximativ 2.547 de lei.

Rapița a pierdut 2 euro și este cotată la 521 de euro pe tonă, aproximativ 2.782 de lei.

Pe piața europeană, contractul pentru rapiță cu livrare în noiembrie înregistrează un avans modest. Presiunea vine din prognozele de vreme uscată pentru Midwest-ul american, care favorizează recoltarea soiei și aduce o ofertă suplimentară pe piață.

Pe termen mai lung, evoluția rapiței rămâne însă pozitivă. În ultima lună, prețul a crescut cu 0,43%, iar față de aceeași perioadă a anului trecut avansul ajunge la 20,63%.

Una dintre cele mai importante schimbări apare în zona logistică. Costul transportului cerealelor de la Giurgiulești la Constanța a ajuns la aproximativ 75 de dolari pe tonă. Anterior, tarifele se situau între 15 și 35 de dolari pe tonă.

Creșterea este provocată de nivelul scăzut al apei pe Dunăre și Prut, dar și de prețurile mai mari ale combustibilului.

Debitul redus limitează cantitatea de marfă care poate fi încărcată pe barje și nave. Capacitatea mai mică de transport duce astfel la tarife mai mari.

Pentru a reduce efectele restricțiilor de pescaj, portul Giurgiulești a aprobat un sistem de încărcare în două etape, prin care încărcătura poate fi completată la mila 72 a Dunării.

Presiunea este amplificată și de atacurile rusești asupra porturilor ucrainene, care au crescut utilizarea rutelor alternative prin Moldova și România.

Producătorii de floarea-soarelui din Bulgaria raportează randamente ridicate, iar în unele regiuni rezultatele au ajuns la niveluri record. Producții foarte bune au fost obținute inclusiv în zonele aflate la sud de Dunăre.

Recoltele mai mari nu s-au transformat însă automat în marje mai bune pentru fermieri. Costurile îngrășămintelor, combustibilului, serviciilor și forței de muncă au crescut considerabil.

Prețurile de achiziție pentru semințele de floarea-soarelui au rămas apropiate de cele de anul trecut. Participanții din piață estimează că ar fi nevoie de prețuri cuprinse între 500 și 550 de euro pe tonă pentru o rentabilitate mai bună, cu condiția ca randamentele ridicate să fie menținute.

Sectorul critică și actualele fluxuri comerciale. Bulgaria exportă semințe de floarea-soarelui, în timp ce procesatorii sunt ulterior nevoiți să cumpere materie primă din alte țări. Anul trecut au fost realizate importuri importante din Argentina.

Prețurile rapiței ucrainene în porturi se situează în principal între aproximativ 442 și 466 de dolari pe tonă CPT.

Fermierii încearcă în paralel să obțină un acces mai bun la piețele externe prin cooperativa agricolă Agroiednist Ukraine, înființată în iunie 2026 cu peste 10 exploatații agricole. Aceasta are deja peste 200 de membri activi.

Cooperativa reunește producția în loturi mai mari și oferă sprijin juridic, financiar și logistic pentru exporturi, inclusiv pentru livrările de rapiță fără taxe vamale.

Rapița este în prezent principalul produs exportat prin acest sistem, cu un volum mediu de aproximativ 30.000 de tone pe lună.

Potrivit conducerii cooperativei, fermierii pot primi în anumite situații oferte cu până la 1.000 de grivne pe tonă mai mari decât cele oferite de alte companii. Diferența depinde însă de condițiile pieței și de costurile logistice.

Presiunile asupra agriculturii nu sunt limitate la Europa. Creșterea puternică a prețului motorinei afectează și fermierii americani, chiar în perioada de vârf pentru recoltarea porumbului și a soiei.

Până la sfârșitul lunii noiembrie sunt așteptate aproximativ 522 de milioane de tone de porumb și soia recoltate în regiune.

Combustibilul mai scump poate adăuga aproximativ 12.500 de dolari la costurile unei exploatații pentru fiecare 1.000 de acri, echivalentul a aproximativ 405 hectare.

În septembrie, prețul motorinei în Illinois, Michigan, Ohio și Indiana era cu peste 3 dolari pe galon mai mare decât în urmă cu un an.

Creșterea este pusă pe seama războiului cu Iranul, a avariilor suferite de unele rafinării din Rusia și a problemelor de pe piața americană a combustibililor, inclusiv închiderea unei rafinării din Illinois și conflictul de muncă prelungit de la o rafinărie din Indiana.