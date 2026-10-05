Republica Moldova accelerează drumul spre UE. Marta Kos: „Sunteți una dintre țările-lider”

Republica Moldova face pași importanți spre Uniunea Europeană, iar Bruxellesul spune că ritmul reformelor este unul foarte bun. Luni, la Bruxelles, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a anunțat că negocierile avansează și că UE va continua să sprijine Chișinăul în procesul de aderare.

Republica Moldova avansează într-un ritm impresionant pe calea aderării la Uniunea Europeană, iar autoritățile de la Chișinău pot conta în continuare pe sprijinul blocului comunitar. Declarația a fost făcută luni de comisarul european pentru extindere, Marta Kos, după reuniunea Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană.

Marta Kos a apreciat că reuniunea are loc într-un moment important pentru relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și a afirmat că țara se apropie de statutul de membră a UE într-un ritm impresionant. Potrivit acesteia, Republica Moldova se numără printre țările-lider în procesul de integrare europeană.

Comisarul european a precizat că au fost deschise deja două clustere de negociere și că Uniunea Europeană se așteaptă să deschidă alte două în perioada următoare, cu obiectivul de a deschide toate clusterele până la sfârșitul acestui an.

Marta Kos a mai arătat că Uniunea Europeană sprijină Republica Moldova în eforturile de îndeplinire a criteriilor intermediare privind statul de drept. Ea a spus că reformele avansează în toate domeniile, iar consolidarea statului de drept, în special în domeniul judiciar, reprezintă una dintre prioritățile principale ale Uniunii Europene.

Oficialul european a remarcat și implicarea noului prim-ministru, Vasile Tofan, în procesul de integrare europeană. Marta Kos a descris perioada actuală drept „toamna extinderii” și a anunțat că așteaptă continuarea dialogului cu autoritățile de la Chișinău la Summitul Digital, programat la începutul lunii noiembrie.

Potrivit unui comunicat al Guvernului de la Chișinău, Vasile Tofan a arătat, la rândul său, că beneficiile integrării europene sunt deja vizibile în economie și în viața de zi cu zi a cetățenilor. În prima jumătate a anului, aproximativ două treimi dintre exporturile de bunuri ale Republicii Moldova au ajuns pe piața Uniunii Europene, valoarea acestora fiind de circa 1,3 miliarde de euro, în creștere cu peste 10%.

Premierul a vorbit și despre încălcările repetate ale spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone și rachete rusești. În acest context, el a mulțumit Uniunii Europene pentru sprijinul oferit Republicii Moldova în consolidarea rezilienței și a capacităților de apărare, inclusiv prin Instrumentul European pentru Pace.

„Discuţia de astăzi (luni – n.r.) vine într-un moment de răscruce al relaţiilor dintre Moldova şi Uniunea Europeană. Moldova se apropie acum de statutul de membră a Uniunii Europene într-un ritm impresionant. Sunteţi una dintre ţările-lider din acest punct de vedere. Am deschis deja două clustere de negociere, ne aşteptăm să deschidem încă două în curând şi să le deschidem pe toate până la sfârşitul acestui an. Vă sprijinim, de asemenea, în munca grea pentru a atinge criteriile intermediare privind statul de drept. Reformele avansează în toate domeniile, iar în domeniul judiciar consolidarea statului de drept se numără printre priorităţile noastre-cheie”, a declarat Kos.

Un alt subiect abordat în cadrul ședinței a fost Planul de creștere pentru Republica Moldova. Marta Kos a anunțat că luni a fost efectuată o plată de 157 de milioane de euro, după ce autoritățile de la Chișinău au adoptat reformele necesare pentru îndeplinirea condiționalităților aferente finanțării.

Comisarul european pentru extindere a explicat că Uniunea Europeană urmărește să sprijine creșterea economiei Republicii Moldova și crearea de noi locuri de muncă. Plata de 157 de milioane de euro face parte din Planul de creștere pentru Moldova, descris de Kos drept cel mai mare pachet financiar obținut vreodată de țară.

Marta Kos a precizat că Republica Moldova a adoptat reforme importante pentru a putea primi această finanțare și a atras atenția că acordarea banilor este condiționată de îndeplinirea anumitor cerințe. În opinia sa, autoritățile de la Chișinău trebuie să își intensifice eforturile pentru ca Planul de creștere să producă rezultate concrete. Ea a estimat că Republica Moldova poate obține peste 500 de milioane de euro prin acest plan în cursul acestui an, dacă va continua pe aceeași direcție.

Oficialul european a mai arătat că fondurile europene vor contribui la modernizarea drumurilor, la investiții în școli și la crearea de noi locuri de muncă, astfel încât tinerii să aibă posibilitatea de a-și construi viitorul în Republica Moldova.

La rândul său, premierul Vasile Tofan a explicat, în cadrul conferinței de presă de la Bruxelles, că fondurile europene vor permite finanțarea unor investiții în transport, energie, apă și canalizare, sănătate și educație. El a subliniat că importanța acestor investiții trebuie evaluată prin rezultatele pe care oamenii le pot vedea în viața de zi cu zi.

Premierul a arătat că este important ca efectele integrării europene să fie resimțite în localitățile în care oamenii trăiesc, în afacerile pe care le conduc și în viața familiilor lor. Potrivit acestuia, integrarea europeană produce deja rezultate concrete, ale căror efecte încep să fie observate de cetățeni.

„Facem eforturi pentru a asigura creşterea economiei Moldovei şi pentru a crea mai multe locuri de muncă. Astăzi (luni – n.r.) s-a făcut o plată de 157 de milioane de euro în temeiul Planului de creştere pentru Moldova, cel mai mare pachet financiar pe care l-a obţinut vreodată Moldova. Moldova a adoptat reforme extrem de importante pentru a asigura plata acestor bani. Există această condiţionalitate a plăţii. Acum trebuie să ne intensificăm eforturile pentru ca Planul de creştere să se concretizeze în rezultate. Puteţi obţine mai mult de 500 de milioane de euro din Planul de creştere anul acesta dacă continuaţi pe această cale”, a precizat Kos. „Aceşti bani ne ajută să finanţăm investiţii în transport, energie, apă şi canalizare, sănătate şi educaţie. Dar, în cele din urmă, cifrele contează dacă oamenii pot vedea rezultatele. întrebarea importantă este ce înseamnă toate acestea pentru oameni: ce se schimbă în localitatea în care trăiesc, în afacerea pe care o conduc, în viaţa familiei lor. Iar integrarea europeană produce deja rezultate concrete, pe care oamenii încep să le simtă în viaţa de zi cu zi”, a adăugat Tofan.

Marta Kos s-a referit și la securitatea energetică a Republicii Moldova, subliniind necesitatea accelerării eforturilor pentru ca țara să își consolideze independența energetică.

Oficialul european a apreciat că parteneriatul dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană a fost pus la încercare de circumstanțele dificile din perioada actuală. Ea a considerat că evoluțiile recente demonstrează încă o dată importanța intensificării eforturilor pentru ca sistemul energetic al Republicii Moldova să devină independent.