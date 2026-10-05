Profesorii din UE îmbătrânesc. Doar 8% au sub 30 de ani

În 2024, școlile primare și secundare din Uniunea Europeană (UE) aveau 5,30 milioane de cadre didactice, însă datele Eurostat ne arată o problemă tot mai vizibilă: profesorii îmbătrânesc. 40,4% aveau cel puțin 50 de ani, în timp ce doar 8% aveau sub 30 de ani.

În 2024, în școlile primare și secundare din Uniunea Europeană (UE) activau 5,30 milioane de cadre didactice, cu 36.500 mai multe decât în anul precedent. Majoritatea profesorilor erau femei, acestea reprezentând 72,9% din total, în timp ce bărbații aveau o pondere de 27,1%.

Datele arată și o îmbătrânire a personalului didactic din UE. În 2024, 40,4% dintre cadrele didactice aveau cel puțin 50 de ani, în timp ce doar 8,0% aveau sub 30 de ani. Profesorii cu vârste cuprinse între 30 și 34 de ani reprezentau 9,5% din total, iar cei între 35 și 49 de ani, 11,6%.

În grupele de vârstă mai înaintată, distribuția cadrelor didactice era mai uniformă. Fiecare interval de cinci ani cuprins între 40 și 59 de ani reprezenta între 14,1% și 15,8% din totalul personalului didactic.

Ponderea bărbaților a rămas relativ stabilă în majoritatea grupelor de vârstă, situându-se între 26% și 30%. Excepția a fost reprezentată de cadrele didactice cu vârsta de 65 de ani și peste, unde bărbații au avut o pondere de 35,6%. Diferența poate fi explicată prin existența unor vârste legale de pensionare diferite, potrivit Eurostat.

Luxemburgul a înregistrat cea mai mare pondere a cadrelor didactice cu vârsta sub 30 de ani din UE, în timp ce în mai multe state membre personalul didactic este predominant format din persoane de cel puțin 50 de ani.

În cinci țări din UE, mai mult de jumătate dintre cadrele didactice aveau 50 de ani sau peste. Cea mai mare pondere a fost înregistrată în Lituania, de 58,4%, urmată de Portugalia, cu 55,6%, Italia, cu 54,3%, Letonia, cu 54,0%, și Estonia, cu 50,6%.

La polul opus, cele mai mici ponderi ale cadrelor didactice de cel puțin 50 de ani au fost înregistrate în Irlanda, unde acestea reprezentau 20,8% din total, Malta, cu 20,9%, și Luxemburg, cu 22,0%.

În ceea ce privește cadrele didactice cu vârsta sub 30 de ani, Luxemburgul s-a aflat pe primul loc, cu o pondere de 15,3%. Au urmat Danemarca, cu 15,2%, Belgia, cu 14,9%, și Austria, cu 14,6%.

Cele mai mici ponderi ale profesorilor sub 30 de ani au fost înregistrate în Cipru, unde aceștia reprezentau 3,1% din totalul personalului didactic, Portugalia, cu 3,3%, și Polonia, cu 4,0%.