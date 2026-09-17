Irlanda se retrage din Eurovision 2027 și nu va difuza concursul din cauza situației din Gaza

Irlanda se retrage pentru al doilea an consecutiv de la Eurovision, după ce televiziunea publică RTÉ a decis să nu participe și să nu difuzeze ediția din anul 2027 în semn de protest față de participarea Israelului și pe fondul crizei umanitare din Gaza. Decizia a fost anunțată joi, 17 septembrie.

Televiziunea publică irlandeză RTÉ a anunțat joi că Irlanda nu va participa și nu va difuza Eurovision 2027, care urmează să aibă loc în Bulgaria, în semn de protest față de participarea Israelului și pe fondul situației umanitare din Fâșia Gaza. Decizia marchează al doilea an consecutiv în care Irlanda se retrage din competiție.

RTÉ a transmis că participarea Irlandei nu poate fi justificată în contextul pierderilor continue de vieți omenești din Gaza și al crizei umanitare care pune în pericol numeroși civili. Televiziunea irlandeză și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea față de refuzul accesului independent al jurnaliștilor internaționali în teritoriile palestiniene.

„RTÉ consideră că participarea Irlandei nu poate fi justificată, având în vedere pierderile îngrozitoare şi continue de vieţi omeneşti din Gaza şi criza umanitară de acolo, care continuă să pună în pericol vieţile atâtor civili. Rămânem profund îngrijorați de refuzul continuu de a permite accesul independent al jurnaliștilor internaționali pe teritoriul palestinian”, se arată în comunicatul postului public.

Irlanda a lipsit și de la ediția Eurovision din 2026, desfășurată la Viena, după ce Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU) a confirmat participarea postului public israelian KAN. La ediția din 2026, alături de Irlanda, nu au participat Islanda, Olanda, Slovenia și Spania.

Irlanda este una dintre cele mai de succes țări din istoria Eurovision. A câștigat competiția de șapte ori și deține, alături de Suedia, recordul pentru cele mai multe victorii.

Olanda a confirmat, la rândul său, că nu va participa la ediția din anul 2027. Televiziunea publică AVROTROS a susținut că Eurovision nu mai poate fi considerat neutru atât timp cât una dintre țările participante este implicată într-un conflict militar de amploare. Postul olandez a lipsit și de la ediția din anul 2026, alături de Spania și Slovenia.

Concursul Eurovision 2027 este programat să aibă loc în luna mai, la Arena Burgas din Bulgaria, după ce artista DARA a câștigat ediția din 2026 cu piesa „Bangaranga”, aducând Bulgariei primul trofeu al competiției.

Israelul respinge acuzațiile de genocid și afirmă că operațiunile sale militare în Gaza și Cisiordania ocupată reprezintă acțiuni de autoapărare.

Conflictul actual a început după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, în urma căruia aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise, iar alte 251 au fost luate ostatice, potrivit datelor citate. Ministerul Sănătății din Gaza a raportat peste 73.000 de persoane ucise în urma operațiunilor militare israeliene, bilanț pe care instituțiile ONU l-au considerat credibil.