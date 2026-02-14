Analizele efectuate pe buchete comercializate în Olanda indică faptul că trandafirii, în special cei roșii, prezintă cele mai ridicate concentrații de reziduuri toxice comparativ cu alte tipuri de flori. Potrivit rezultatelor citate de presa internațională, un singur buchet de trandafiri roșii a conținut urme a 26 de pesticide diferite, dintre care jumătate sunt interzise în Uniunea Europeană.

Testele au fost realizate de Pesticide Action Network Netherlands (Pan-NL), care a analizat aleatoriu 17 buchete: cinci buchete de trandafiri, opt buchete mixte și patru buchete de lalele. Cea mai mare concentrație de pesticide a fost identificată într-un buchet de trandafiri roșii achiziționat dintr-un centru de grădinărit olandez, unde nivelul total al substanțelor detectate a ajuns la 65,8 mg/kg. Din cele 26 de pesticide identificate în acel buchet, 13 sunt interzise în UE.

Niciunul dintre buchetele testate nu a fost lipsit de pesticide. Cu toate acestea, trandafirii și buchetele mixte au înregistrat cele mai mari cantități de reziduuri. În total, analiza a relevat prezența a 87 de pesticide diferite, inclusiv opt metaboliți, aproximativ jumătate dintre substanțe fiind insecticide, iar cealaltă jumătate fungicide.

Din cele 79 de substanțe active descoperite, aproape o treime sunt interzise ca „produse de protecție a plantelor” în UE și în Olanda, iar 78% dintre ele „prezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană și/sau mediu”, au precizat reprezentanții Pan-NL. Printre pesticidele depistate se numără toxine neurologice, substanțe cu efecte asupra sistemului reproducător, compuși cancerigeni și perturbatori endocrini.

În acest context, Roisin Taylor, reprezentantă a companiei Verde Flower Co din Northumberland, specializată în flori sustenabile, a atras atenția asupra gravității situației și a declarat:

„Nimic nu spune «dragoste» ca trandafirii acoperiți cu un cocktail chimic fin. Substanțe precum clofentazină, un compus care poate afecta funcționarea tiroidei, carbendazim, considerat cancerigen pentru om, sau poate chiar clorfenapir, care a fost asociat, ironic, cu stop cardiac în doze mari. Toate aceste substanțe sunt, de asemenea, interzise în prezent în UE. Noi, ca producători de flori, nu le putem folosi legal aici, în Marea Britanie”, a declarat Roisin Taylor.

Perioada Zilei Îndrăgostiților reprezintă vârful de activitate pentru industria floricolă europeană. Estimările arată că aproximativ 200 de milioane de trandafiri sunt produși anual pentru cererea generată de 14 februarie doar în Europa. Presiunea de a livra volume mari, într-un interval scurt, determină utilizarea intensivă a tratamentelor chimice pentru a preveni deteriorarea florilor.

Rezultatele testelor apar pe fondul unei preocupări tot mai mari privind expunerea lucrătorilor din sectorul floricol la aceste substanțe și posibilele efecte asupra sănătății. Problemele sunt și mai accentuate în țările producătoare din afara UE, precum Kenya, unde standardele de protecție pot fi diferite.

David Bek, profesor la Universitatea din Coventry și specialist în industria florilor, a explicat modul în care sunt cultivate florile în una dintre principalele regiuni de producție din Africa. În zona Lacului Naivasha din Kenya, fermele pulverizează culturile în mod repetat pentru a controla dăunătorii și pentru a asigura conformitatea la export.

Descriind modelul de producție, Bek a declarat: „Practic, sunt fabrici de flori”, a spus Bek, florile fiind cultivate în cantități mari în tuneluri polietilenice sigilate, apoi sortate, tăiate, grupate și ambalate de sute de muncitori în spațiile de procesare.

Acesta a precizat că tratamentele chimice sunt aplicate în aproape fiecare etapă a procesului de producție, cu o intensitate crescută înainte de livrare.

„Trebuie să facă asta pentru a se asigura că transportul nu va fi respins la frontieră”, a precizat Bek.

În ceea ce privește recomandările pentru consumatori, activiștii de mediu oferă instrucțiuni clare pentru situația în care primesc un buchet contaminat.