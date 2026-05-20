Roșiile cu moț, cunoscute și sub denumirea de roșii cu mucron sau țugui, sunt considerate de mulți cumpărători semnul tomatelor gustoase „ca pe vremuri”. Cererea mare și producția redusă din primele luni ale sezonului au împins însă prețurile la niveluri record.

În Timișoara, spre exemplu, kilogramul a ajuns în această perioadă la aproximativ 34 de lei, însă în alte zone ale țării primele roșii extratimpurii au fost vândute și cu 70-100 de lei kilogramul, în special în piețele cu produse premium sau în magazinele care promovează marfă românească de solar.

Cât costă roșiile cu moț în România:

Oraș Preț/kg roșii cu moț Unde au fost raportate Timișoara 34 lei supermarket / retail București 35-50 lei piețe și magazine premium Cluj-Napoca 30-45 lei piețe agroalimentare Iași 28-40 lei piețe locale Constanța 25-38 lei piețe și producători locali Craiova 25-35 lei piețe de sezon Brașov 35-45 lei supermarketuri și piețe centrale Sibiu 30-42 lei piețe agroalimentare Oradea 28-40 lei producători locali și retail Galați 25-35 lei piețe tradiționale

Producătorii spun că prețurile sunt influențate de mai mulți factori:

costurile mari pentru încălzirea solariilor în sezonul rece;

prețurile ridicate la energie și combustibil;

cheltuielile cu tratamentele și fertilizarea;

producția limitată din primele recolte;

adaosurile comerciale aplicate de intermediari.

Pentru mulți fermieri, apariția timpurie pe piață reprezintă singura modalitate prin care își pot recupera investițiile făcute în timpul iernii.

Forma țuguiată a roșiilor a devenit aproape un simbol al tomatelor românești. Specialiștii în horticultură explică însă că existența unui moț mic nu reprezintă automat un semn de pericol sau folosirea unor substanțe interzise.

Anumite soiuri dezvoltă în mod natural acest aspect, inclusiv unele varietăți românești și bulgărești cultivate de decenii în solariile din sudul țării. Problema apare atunci când moțul este exagerat, foarte lung sau însoțit de deformări evidente ale fructului.

În astfel de situații, există suspiciuni privind utilizarea excesivă a unor biostimulatori sau regulatori de creștere care accelerează maturarea și colorarea tomatelor.

Tema pesticidelor din legume revine anual în atenția consumatorilor, mai ales în cazul roșiilor extratimpurii. Specialiștii atrag atenția că nu orice roșie perfectă este automat periculoasă, însă există câteva semne care pot indica o maturare forțată.

În ultimii ani, autoritățile fitosanitare au efectuat controale periodice în piețe și supermarketuri pentru depistarea depășirilor la reziduurile de pesticide. Totuși, verificările sunt realizate prin sondaj și nu pot acoperi fiecare lot sau fiecare tarabă.

Experții din domeniul agricol spun că utilizarea necorespunzătoare a anumitor substanțe poate afecta aspectul și structura fructului. Unele tratamente sunt folosite pentru accelerarea coacerii sau pentru obținerea unei culori uniforme înainte ca roșia să ajungă complet matură în mod natural.

Consumatorii pot verifica mai multe elemente înainte de a cumpăra roșii, chiar dacă aspectul exterior poate fi uneori înșelător.

1. Consistența spune multe despre calitatea roșiei

O roșie naturală trebuie să fie fermă, dar nu excesiv de tare. Dacă fructul are o consistență aproape lemnoasă și pare nefiresc de rigid, acesta poate fi un semn al maturării accelerate sau al unui conținut mare de apă și stimulenți de creștere.

În schimb, roșiile foarte moi și deteriorate indică fie depozitare incorectă, fie un produs trecut de perioada optimă de consum.

2. Culoarea uniformă nu este întotdeauna un avantaj

Mulți cumpărători aleg roșiile perfect roșii și uniforme, însă horticultorii spun că tomatele naturale prezintă deseori mici imperfecțiuni și zone ușor verzui în apropierea codiței.

Roșiile colorate perfect, fără diferențe de nuanță și fără pete naturale, pot indica o coacere forțată.

3. Interiorul roșiei oferă cele mai clare indicii

După tăiere, o roșie sănătoasă ar trebui să aibă:

semințe bine dezvoltate;

pulpă zemoasă;

miros intens;

structură uniformă.

Semnele care pot ridica suspiciuni includ:

nervuri albe și fibroase în exces;

miez foarte tare;

interior verde, deși exteriorul este complet roșu;

lipsa aproape totală a semințelor.

Aceste caracteristici pot apărea în cazul unor roșii recoltate prea devreme și maturate artificial.

Mulți consumatori observă că anumite roșii cumpărate din supermarket rezistă foarte mult fără să se înmoaie sau să își schimbe aspectul. Specialiștii explică faptul că durata mare de păstrare poate avea mai multe cauze.

Unele soiuri hibride sunt create special pentru transport și depozitare îndelungată. În alte cazuri, însă, textura foarte rigidă și lipsa degradării rapide pot indica faptul că fructele au fost culese insuficient coapte și tratate pentru rezistență la raft.

Roșiile cultivate tradițional sunt, în general, mai perisabile și trebuie consumate într-un interval mai scurt.

Specialiștii recomandă cumpărătorilor să fie atenți la proveniența produselor și la relația directă cu producătorii locali.

Cele mai importante recomandări sunt:

cumpărarea din surse cunoscute;

alegerea producătorilor care oferă informații despre cultură;

evitarea tomatelor identice perfect ca formă și dimensiune;

verificarea mirosului și texturii;

alegerea produselor de sezon, nu a celor apărute foarte devreme pe piață.

În multe cazuri, o roșie cu aspect imperfect, dar cu miros puternic și gust intens, poate fi o alegere mai bună decât una perfect lucioasă și uniformă.

Pentru mulți români, roșiile cu moț continuă să fie asociate cu gustul autentic al verii și cu agricultura locală. Totuși, odată cu explozia prețurilor și apariția suspiciunilor privind tratamentele folosite în culturile extratimpurii, consumatorii au devenit mult mai atenți la ceea ce cumpără.

Diferența dintre o roșie naturală și una forțată chimic nu poate fi observată întotdeauna doar la prima vedere. De aceea, specialiștii recomandă prudență, alegerea surselor de încredere și evitarea cumpărăturilor făcute exclusiv după aspectul spectaculos al produsului.