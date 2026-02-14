Legumicultorul Ion Păunel, din bazinul Oltului, afirmă că sezonul trecut a fost o premieră pentru producția de roșii în spații protejate din România, primele recolte ajungând pe piață între 15 și 20 martie. În 2025, prețul la producător a fost de 42–48 lei/kg, iar după trecerea prin intermediari, în piețe roșiile s-au vândut cu 65–75 lei/kg. Pentru 2026, costurile mai ridicate de producție ar putea duce prețul la poarta fermei între 45 și 55 lei/kg, iar după distribuție, roșiile extratimpurii ar putea ajunge la consumatori cu 70–100 lei/kg.

Producătorii precizează că aceste prețuri se aplică cantităților reduse disponibile în martie. Odată cu recoltarea sezonieră din aprilie și mai, oferta va crește, iar prețurile vor scădea treptat.

„Aceste prețuri vor fi doar la tomatele extratimpurii care vor ieși în luna martie, când în alți ani abia ne gândeam să plantăm. Tocmai de aceea le numesc un lux, sunt ca cireșele. Vrei să mănânci cireașă în martie, o plătești. Vrei să mănânci tomată în martie, o plătești”, a explicat Ion Păunel.

Producătorii cheltuiesc 22–35 lei/kg, dar intermediarii vor crește prețul roșiilor extratimpurii până la nivel de lux.

„Roșia de martie este un lux, nu e pentru oricine”, susține cunoscutul legumicultor Ion Păunel.

Ion Păunel, legumicultor din județul Olt, a explicat pentru revista-ferma.ro că, deși producătorul investește între 22 și 25 de lei pentru un kilogram de roșii, revânzătorul, care le cumpără cu 30–48 de lei și le vinde cu 75–100 de lei, este cel care obține profitul real.

„Cine câștigă? Producătorul, care bagă 22-25 de lei în fiecare kilogram, sau revânzătorul, care cumpără cu 30-48 de lei și vinde cu 75-100? Normal că revânzătorul!”, a declarat – pentru revista-ferma.ro – Ion Păunel, cunoscut legumicultor din județul Olt.

Lipsa luminii solare afectează serios culturile de tomate și verdețuri în bazinele legumicole din Olt, Matca și Buzău, potrivit fermierilor. Din decembrie și până acum, spun aceștia, nu s-au adunat decât câteva zile însorite, iar plantele nu cresc corespunzător, nu înfloresc și nu fac rod. Unii producători estimează că prețul de pornire la producător va fi între 40 și 48 de lei/kg, iar la tarabă se poate dubla.

„Din decembrie până acum n-am avut 7-8 zile de soare adunate. Plantele nu cresc, nu înfloresc, nu leagă rod”, spun producătorii.

Costache Radu, legumicultor din Matca, consideră că prețurile ridicate nu sunt realiste pentru majoritatea cumpărătorilor, deși recunoaște că există și clienți care își permit acest lux. Anul trecut, primele roșii din piața locală s-au vândut cu 24 lei/kg, doar pentru câteva zile, iar în acest an Radu se pregătește să le aducă pe piață la sfârșitul lunii martie, cu un preț puțin mai mare.