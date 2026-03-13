Premierul Ilie Bolojan a anunțat că, dacă prețul carburanților va crește prea mult în perioada următoare, Executivul va lua măsuri ca să atenueze efectele pentru români, nu ca să oprească creșterea. El a explicat că situația este cauzată de conflictul din Golf și de problemele din lanțurile de aprovizionare cu petrol și produse petroliere, care afectează întreaga lume și nu pot fi evitate.

Bolojan a spus că, acolo unde a depins de Executiv, cum a fost în sectorul gazelor, au luat măsuri pentru a evita efectele negative, folosind resurse interne și reglementând prețul administrativ ca să nu depășească nivelul de dinainte de criză.

În privința benzinei și motorinei, el a menționat că Executivul urmărește ca prețurile de la pompă să crească mai puțin decât prețurile petrolului pe piețele internaționale, ca românii să nu simtă scumpirea imediat. În cazul în care conflictul va continua și problemele din aprovizionare nu se vor rezolva, dacă prețurile vor ajunge la un nivel alarmant, guvernul va aplica măsuri pentru a reduce impactul asupra populației.

Premierul a precizat că în ședința de guvern de joi s-a decis prelungirea schemei de sprijin pentru transportatori, prin care o parte din creșterea prețului la pompă va fi compensată prin deduceri la accize.

„Datorită conflictului din Golf, datorită perturbării lanţurilor de aprovizionare cu ţiţei şi cu derivatele acestuia, a fost un impact în toată lumea, impact pe care nu îl putem evita. Acolo unde a depins de noi, cum a fost în sectorul de gaz, am luat măsuri, pentru ca să nu existe un impact. Asta înseamnă că avem resurse suficiente, interne care să ne permită să facem acest lucru, reglementând printr-o măsură administrativă preţul la un nivel care să nu fie mai mare decât cel care era în vigoare înainte de începerea crizei. În ceea ce priveşte partea de preţuri la benzină şi la motorină, deci preţurile de la pompă, urmărim ceea ce se întâmplă, în aşa fel încât, pe de o parte, aceste preţuri să crească într-o manieră care să fie mult sub creşterea preţului barilului de ţiţei sau al motorinei şi benzinei pe pieţele internaţionale – este foarte important acest lucru – ca să nu fie transferată această creştere, de pe o zi pe alta, în buzunarul românilor, iar pe de altă parte, în condiţiile în care conflictul va continua, în condiţiile în care lanţurile de aprovizoare nu se vor reaşeza, în mod evident, dacă preţul va creşte în perioada următoare peste un nivel care devine de alarmă, vom lua măsurile pe care le avem la dispoziţie, nu pentru a anula creşterea de preţ, că nu putem face acest lucru, ci pentru a atenua, într-o anumită formulă, impactul acestea”, a punctat Bolojan.

Vineri dimineață, petrolul Brent, reperul pentru piața europeană, se menținea în apropierea pragului de 100 de dolari pe baril, după ce duminică ajunsese până la 117 dolari pe baril.

În urma majorării de preț, motorina standard a ajuns la 8,92–8,96 lei pe litru în stațiile Petrom din București. În același timp, în toate stațiile OMV din Capitală prețul a depășit pragul de 9 lei pe litru, fiind cuprins între 9,01 și 9,05 lei pe litru.

Și benzina a înregistrat creșteri de preț. În 33 dintre cele 43 de stații Petrom din București, prețul a depășit 8,5 lei pe litru, fiind cuprins între 8,46 și 8,51 lei pe litru. În stațiile premium OMV, benzina a ajuns chiar și la 8,60 lei pe litru, cu valori situate între 8,55 și 8,60 lei pe litru.

Prețurile la carburanți în România continuă să varieze în funcție de regiune și de stația de alimentare. Vineri, 13 martie 2026, cea mai ieftină benzină din țară putea fi găsită la un preț de 8,29 lei pe litru într-o stație Rompetrol din municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, situată pe strada A. I. Cuza nr. 6.

În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț din țară era de 8,73 lei pe litru. Acesta a fost înregistrat la o stație Petrolium din orașul Iernut, județul Mureș, aflată pe strada Tudor Vladimirescu nr. 2, pe drumul european E60, potrivit Peco Online.

În marile orașe ale țării, prețurile la carburanți sunt ușor mai ridicate. În București, benzina se vindea la aproximativ 8,31 lei pe litru, motorina la 8,79 lei, iar GPL-ul la 3,87 lei pe litru. La Cluj-Napoca, benzina ajungea la 8,34 lei pe litru, motorina la 8,81 lei, iar GPL-ul la 3,94 lei pe litru.

Situații similare se regăseau și în alte centre urbane importante. În Timișoara, benzina costa în jur de 8,33 lei pe litru, motorina 8,81 lei, iar GPL-ul 3,87 lei pe litru. În Iași, prețul benzinei era de aproximativ 8,37 lei pe litru, motorina ajungea la 8,84 lei, iar GPL-ul la 4,02 lei pe litru. La Constanța, benzina se vindea cu aproximativ 8,34 lei pe litru, motorina cu 8,78 lei, iar GPL-ul cu 4,00 lei pe litru.