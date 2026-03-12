Premierul Ilie Bolojan a afirmat că tensiunile din Orientul Mijlociu au afectat lanțurile globale de transport ale țițeiului și combustibililor. El a explicat că transportul petrolului și al produselor rafinate din regiune a fost perturbat de conflict.

Potrivit premierului, aceste evoluții se reflectă în creșteri de prețuri pe piețele internaționale. Bolojan a arătat că aceste creșteri pot fi observate în benzinăriile din întreaga lume.

Premierul a declarat că există situații în care autoritățile pot interveni și situații care depind de evoluțiile internaționale. În cazul gazelor naturale, el a spus că România a avut resurse pentru a limita creșterea prețurilor.

Bolojan a menționat că exploatarea unor cantități suplimentare de gaze naturale din Marea Neagră ar urma să înceapă anul viitor.

„Trebuie să fim cât se poate de realiști și de corecți cu românii. Conflictul din Orient a perturbat puternic lanțul de transport al țițeiului, lanțul de transport al combustibililor care erau procesați de rafinăriile din zonă. Avem în toate piețele din lume creșteri de prețuri pe care le vedem în toate benzinăriile. Sunt lucruri care depind de noi, unde trebuie să intervenim, și lucruri care nu depind de noi, unde trebuie să ne adaptăm. Unde România a avut resurse, cum este componenta de gaz, am luat decizia corectă și practic nu am mai permis creșterea prețurilor la gaz. De anul viitor va fi o cantitate suplimentară exploatată din Marea Neagră”, a spus Bolojan.

Premierul a explicat că România depinde în mare măsură de importurile de petrol și combustibili. El a precizat că peste două treimi din cantitatea de țiței și produse derivate provine din importuri. În aceste condiții, evoluția prețurilor la pompă este influențată de piețele internaționale.

Ilie Bolojan a spus că, deși prețurile din România au crescut, majorările au fost moderate.

Premierul a arătat că autoritățile analizează permanent evoluția pieței combustibililor. Potrivit acestuia, dacă conflictul se prelungește sau dacă sunt afectate mai multe rafinării, efectele asupra prețurilor ar putea deveni mai mari.

„În ceea ce privește celelalte hidrocarburi, țițeiul și derivatele benzină și motorină, aici importăm peste două treimi din cantitate, cea mai mare parte este din importuri. Având în vedere creșterile de prețuri de pe piețele internaționale, dacă facem o comparație cu piața noastră, vedem că prețurile din România au crescut, e adevărat, dar într-o manieră ponderată. Analizăm ceea ce se întâmplă zi de zi și în mod evident, cu cât acest conflict se prelungește și sunt afectate mai multe rafinării, cu atât efectele vor fi mai mari. Nu sunt ușor de prevăzut. Cu toate măsurile care sunt luate de țările care au disponibilități, de exemplu creșterea producției de către țările OPEC sau disponibilizarea unor resurse din stocuri, ele creează mișcări de prețuri, dar nu pot fi estimate. Dacă vom constata că există o dinamică a acestor prețuri care se duce în creștere în continuare, vom analiza care sunt măsurile pe care le putem lua, care ar putea limita aceste creșteri, ca să fie suportabile pentru cetățeni și economie”, a declarat Ilie Bolojan.

Întrebat dacă Guvernul ar putea reduce acciza la carburant, premierul a declarat că nu dorește să facă speculații. El a spus că autoritățile trebuie să fie prudente în astfel de situații.

Bolojan a explicat că măsurile pe care le poate adopta statul depind de spațiul fiscal disponibil.

Premierul a afirmat că reducerea accizei nu garantează automat o scădere a prețurilor la pompă. Potrivit acestuia, o astfel de măsură poate duce inclusiv la creșterea adaosurilor comerciale.

El a adăugat că Guvernul va analiza evoluția pieței și va decide eventualele măsuri în funcție de dinamica prețurilor.