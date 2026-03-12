Uniunea Europeană ia în calcul un scenariu în care inflația ar putea depăși 3% în acest an. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă prețul petrolului Brent rămâne în jurul valorii de 100 de dolari pe baril.

În același timp, scenariul presupune menținerea prețurilor ridicate la gaze naturale pentru o perioadă mai lungă.

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a prezentat această evaluare miniștrilor de finanțe din Uniunea Europeană. Potrivit acestuia, într-o astfel de situație, inflația ar putea fi cu 0,7 până la 1 punct procentual peste nivelul de 2,1% estimat anterior pentru anul 2026.

Analiza ia în calcul și prețuri ale gazelor naturale în Europa de aproximativ 75 de euro pe megawatt-oră pentru restul anului, potrivit Bloomberg.

În acest scenariu, economia europeană ar putea crește mai lent. Creșterea economică din 2026 ar putea fi cu până la 0,4 puncte procentuale mai mică decât estimarea inițială. Anterior, prognoza indica o creștere economică de aproximativ 1,4%.

În același timp, oficialii europeni au menționat că indicatorii economici au arătat recent unele semne de îmbunătățire. Perspectivele economiei europene erau ușor mai bune decât în toamna anului trecut. Estimările indicau o creștere economică de aproximativ 1,5% în acest an și 1,6% în anul următor.

Situația este însă influențată de evoluțiile conflictului din Orientul Mijlociu.

Conflictul din regiune a avut deja efecte asupra piețelor energetice. Atacuri cu rachete și drone au vizat infrastructura energetică din state precum Arabia Saudită și Qatar. Aceste atacuri au afectat producția de petrol și de gaze naturale lichefiate.

În același timp, tranzitul petrolierelor prin Strâmtoarea Hormuz a fost aproape blocat. Această rută este una dintre cele mai importante pentru transportul global de petrol.

Valdis Dombrovskis a declarat că impactul asupra economiei europene depinde de durata și intensitatea conflictului. El a avertizat că atacurile asupra transportului maritim și infrastructurii energetice pot expune economia globală la un șoc stagflaționist pe termen lung.

O accelerare a inflației ar putea determina Banca Centrală Europeană (BCE) să majoreze dobânzile. Pe piețele financiare au crescut deja pariurile investitorilor privind o posibilă creștere a ratelor dobânzilor.

Următoarea decizie de politică monetară a BCE este programată pentru 19 martie. În prezent nu este așteptată o majorare a dobânzilor la această ședință.

Oficialii BCE au arătat însă că noile proiecții economice vor reflecta cel puțin parțial impactul războiului asupra inflației.

În paralel, Agenția Internațională pentru Energie a decis eliberarea a 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice. Aceasta este cea mai mare eliberare de rezerve din istoria instituției.

În prezent, prețul petrolului Brent se menține peste 90 de dolari pe baril. Prețul gazelor naturale în Europa a crescut puternic după izbucnirea conflictului și a ajuns la aproximativ 70 de euro pe megawatt-oră înainte de a coborî spre nivelul de 50 de euro.