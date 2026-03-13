Marius Budăi, dezamăgit de Ilie Bolojan
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a criticat declarația domnului prim-ministru Ilie Bolojan, potrivit căreia cei care iau măsuri pentru combaterea creșterii prețurilor la carburanți ar fi „piromani economici”. Budăi a calificat această exprimare drept nefericită. Social-democratul susținut că, în viziunea lui Bolojan, toți ceilalți ar fi iresponsabili și nepricepuți, iar doar el însuși ar fi competent.
Pe contul său de Facebook, el a adus exemplul celor 32 de state membre ale International Energy Agency, care au eliberat din rezervele de urgență 400 de milioane de barili de petrol, precum și al țărilor membre din UE care au plafonat prețurile sau profiturile la carburanți, și a Comisiei Europene care analizează plafonarea prețurilor la gaze naturale, afirmând că, potrivit logici lui Bolojan, toate aceste state ar fi „piromani economici”.
Marius Budăi îl acuză pe Ilie Bolojan că favorizează scumpirea alimentelor și criza economică
Budăi susține că, prin refuzul de a sprijini inițiativa ministrului PSD de la Agricultură privind scutirea fermierilor de la plata accizelor și TVA pe motorina utilizată la lucrările agricole, guvernarea favorizează scumpirea alimentelor și riscă să afecteze economia și nivelul de trai al populației. El a avertizat că majorarea prețurilor la carburanți ar putea reduce consumul, scădea veniturile firmelor și adânci recesiunea, ceea ce va diminua încasările la buget.
În opinia sa, România nu mai poate continua cu o guvernare blocată de orgoliile și încăpățânarea unui singur om. Social-democratul susține că se impune o schimbare în conducerea țării.
„Ieri seară, domnul prim-ministru Bolojan a spus că cei care iau măsuri pentru combaterea creșterii prețurilor la carburanți sunt ”piromani economici”!
Nefericită exprimare!
Adică, în viziunea fostului baron local, domnul Ilie Bolojan, toți ceilalți sunt proști și iresponsabili. Doar dânsul este deștept! Adică, toate cele 32 de state IEA, care au scos din rezervele de urgență 400 de milioane de barili de petrol brut sunt niște piromani economici! La fel și statele UE care au plafonat deja prețurile sau profiturile la carburanți, dar și Comisia Europeană care analizează plafonarea prețurilor la gaze naturale!
Nu, domnule Bolojan, dumneavoastră sunteți piromanul economic! Vă frecați mâinile că veți încasa mai mult din accizele și TVA-ul la prețurile mai mari la carburanți, care incendiază economia națională! Asta este o gândire economică rudimentară! Câștigurile la buget din aceste taxe vor fi mult mai mici decât pierderile suferite de firme și de populație! Consumul se va prăbuși și mai mult, firmele vor vinde mai puțin sau vor intra în faliment, din cauza inflației! Deci baza de impozitare va scădea, recesiunea se va adânci, iar încasările la buget vor fi mai mici!
Ați blocat iresponsabil inițiativa ministrului PSD de la Agricultură, privind scutirea pe loc a fermierilor de la plata accizelor și TVA-ului pe motorina folosită la lucrările agricole! Chiar nu realizați că dacă fermierii cultivă acum cu motorină scumpă, atunci vor fi mai scumpe și alimentele de pe rafturile din magazine? Nu realizați că prin blocajul dumneavoastră băgați în faliment economia și trimiteți milioane de români în sărăcie!
Chiar nu renunțați să blocați mereu orice inițiativă bună venită de la PSD?!
Eu cred că, în contextul tulburărilor economice globale, România nu mai poate continua cu o guvernare blocată mereu de orgoliile și încăpățânarea unui singur om! Se impune o schimbare!”, este mesajul postat de Budăi.
