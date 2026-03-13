Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a criticat declarația domnului prim-ministru Ilie Bolojan, potrivit căreia cei care iau măsuri pentru combaterea creșterii prețurilor la carburanți ar fi „piromani economici”. Budăi a calificat această exprimare drept nefericită. Social-democratul susținut că, în viziunea lui Bolojan, toți ceilalți ar fi iresponsabili și nepricepuți, iar doar el însuși ar fi competent.

Pe contul său de Facebook, el a adus exemplul celor 32 de state membre ale International Energy Agency, care au eliberat din rezervele de urgență 400 de milioane de barili de petrol, precum și al țărilor membre din UE care au plafonat prețurile sau profiturile la carburanți, și a Comisiei Europene care analizează plafonarea prețurilor la gaze naturale, afirmând că, potrivit logici lui Bolojan, toate aceste state ar fi „piromani economici”.

Budăi susține că, prin refuzul de a sprijini inițiativa ministrului PSD de la Agricultură privind scutirea fermierilor de la plata accizelor și TVA pe motorina utilizată la lucrările agricole, guvernarea favorizează scumpirea alimentelor și riscă să afecteze economia și nivelul de trai al populației. El a avertizat că majorarea prețurilor la carburanți ar putea reduce consumul, scădea veniturile firmelor și adânci recesiunea, ceea ce va diminua încasările la buget.

În opinia sa, România nu mai poate continua cu o guvernare blocată de orgoliile și încăpățânarea unui singur om. Social-democratul susține că se impune o schimbare în conducerea țării.