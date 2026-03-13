Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a transmis un mesaj public după declarațiile făcute de Floarea Bolojan, mama premierului Ilie Bolojan, care a comentat situația financiară a administrațiilor locale și organizarea Târgului de Crăciun din oraș. Reacția edilului a fost publicată pe rețelele sociale și conține atât explicații privind bugetul local, cât și critici la adresa deciziilor guvernamentale.

Edilul susține că afirmațiile potrivit cărora ar fi solicitat bani pentru plata salariilor angajaților din primărie sunt eronate. Potrivit acesteia, solicitarea transmisă autorităților centrale ar fi vizat repararea unei centrale aflate în responsabilitatea Guvernului.

Lia Olguța Vasilescu a explicat că problema pentru care a cerut intervenția autorităților centrale a fost legată de o centrală aflată în administrarea statului, care ar fi provocat dificultăți serioase pentru locuitorii orașului în sezonul rece.

Potrivit primarului, defecțiunea respectivă a lăsat mai multe zone din Craiova fără căldură pentru aproximativ o săptămână în timpul iernii. În acest context, edilul afirmă că demersul său a avut scopul de a rezolva o problemă de infrastructură energetică și nu de a obține fonduri pentru salariile din administrația locală.

„Doamna mama lui Ilie Bolojan, am înțeles că m-ați certat că cer bani de salarii de la băiatul dvs. și că am cheltuit la Târgul de Crăciun pe luminițe. Ca să știți și dvs., nu am cerut bani de salarii, am cerut să repare o centrală care era a Guvernului și care mi-a lăsat craiovenii mei în frig iarna asta vreo șapte zile”, a scris primarul.

În același mesaj, primarul Craiovei a apărat organizarea Târgului de Crăciun, eveniment care în ultimii ani a atras un număr mare de turiști. Lia Olguța Vasilescu susține că manifestarea a avut efecte economice importante pentru oraș.

„Din Târgul de Crăciun au câștigat salarii câteva zeci de mii de craioveni care lucrează în comerț, HORECA ori sunt proprietari de apartamente pe care le-au închiriat turiștilor”, a precizat Vasilescu.

Potrivit acesteia, mii de persoane care lucrează în domenii precum comerțul, industria HoReCa sau turismul ar fi beneficiat financiar în urma afluxului de vizitatori din perioada sărbătorilor. De asemenea, proprietarii de locuințe care au închiriat apartamente turiștilor ar fi obținut venituri suplimentare datorită evenimentului.

„Ca să vi-l pârăsc pe mititel, să știți că în seara asta tocmai i-a jefuit pe craioveni de mai mult de 50 de milioane după ce i-a obligat să plătească impozite locale duble, prin amendamentele pe care le-a citit domnul Nazare pe bandă direct în ședința de guvern, fără consultare publică”, a scris aceasta. „Dacă tot ați făcut o referire la mine, am și eu o întrebare: Dumneavoastră cum îl pedepseați când era mic și făcea prostii? (…) Dacă tot e așa de bun, mititelul de el, luați-l acasă la dumneavoastră!”

Reacția primarului vine după un interviu în care Floarea Bolojan și-a exprimat sprijinul pentru fiul său, premierul Ilie Bolojan, și a comentat criticile venite din zona politică.

În cadrul interviului, aceasta a spus că nu înțelege de ce unele primării afirmă că nu mai au bani pentru plata salariilor și a făcut referire directă la administrația din Craiova. De asemenea, ea a menționat organizarea Târgului de Crăciun din oraș, sugerând că evenimentul ar fi implicat cheltuieli mari, inclusiv pentru iluminat.