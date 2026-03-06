Poziția exprimată de Lia Olguța Vasilescu indică o opțiune clară în interiorul Partidului Social Democrat privind momentul în care formațiunea ar putea părăsi guvernarea. Primarul Craiovei a transmis că adoptarea bugetului este prioritară, însă ulterior PSD ar trebui să decidă retragerea de la conducerea executivului.

Declarația a fost făcută într-un schimb de replici pe pagina sa de Facebook, unde edilul a răspuns unui comentariu adresat de un utilizator. Internautul i-a cerut explicații pentru menținerea PSD în coaliția de guvernare.

„De ce stați cu ei la guvernare și de ce îi lăsați să vă încalece în ultimul hal?”, a întrebat acesta.

Primarul Craiovei a răspuns direct, precizând că, în opinia sa, PSD ar trebui să rămână în guvern doar până la adoptarea bugetului de stat.

„Să trecem bugetul și votăm ieșirea. Eu cel puțin asta voi vota. Că țara are nevoie de buget, oricât de prost ar fi. Se rectifică după”, a răspuns Olguța Vasilescu.

Mesajul transmis de Lia Olguța Vasilescu reflectă una dintre pozițiile existente în interiorul partidului, unde liderii și aleșii social-democrați discută tot mai des despre oportunitatea continuării participării la guvernare.

Discuțiile despre viitorul guvernării au fost alimentate și de declarațiile altor lideri social-democrați, care susțin că PSD trebuie să își asume rolul politic chiar dacă va fi criticat indiferent de deciziile luate.

Vicepreședintele PSD Constantin Rădulescu, care conduce Consiliul Județean Vâlcea, a afirmat recent că partidul trebuie să rămână ferm în deciziile sale și să nu dea înapoi.

Liderul social-democrat a precizat că a discutat cu numeroase organizații locale ale partidului pentru a evalua situația politică și opțiunile disponibile.

„M-am întâlnit cu mai mult de jumătate din cele 89 de organizaţii (…) cu mai mulţi preşedinţi şi primari social-democraţi, pentru a discuta cum este mai bine să procedăm. Dacă mă întrebaţi pe mine, eu sunt de părere că PSD este un partid responsabil care nu trebuie să dea înapoi. Oricum ar face, PSD va fi partidul care va fi scos vinovat. Prin urmare, dacă pleacă de la guvernare, de ce a plecat, dacă nu pleacă, de ce a rămas”, a afirmat liderul PSD Vâlcea, citat de Agerpres.

Declarațiile sale evidențiază dilema politică în care se află partidul, într-un moment în care decizia privind continuarea sau întreruperea guvernării poate genera reacții critice din partea electoratului și a adversarilor politici.

Tema participării la guvernare a fost abordată și de liderul PSD Sorin Grindeanu, care a subliniat că partidul trebuie să analizeze rezultatele activității sale din executiv.

Președintele social-democraților a explicat că o astfel de evaluare este necesară după mai multe luni de la intrarea PSD la guvernare și trebuie făcută fără compromisuri sau menajamente.

„Partidul Social Democrat va face o analiză serioasă, responsabilă şi fără menajamente a participării sale la guvernare. Acesta nu e un gest de revoltă şi nici nu vreau să fie interpretat acest lucru în acest mod. Este un gest de responsabilitate faţă de actul de guvernare. Este exact ce fac toate partidele social-democrate europene, mature din Europa. Niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerţie. Rămâne la guvernare doar dacă guvernarea produce rezultate pentru cetăţeni. După mai bine de şase luni de la intrarea noastră la guvernare, în curând vor fi 9 luni, este nu doar legitim, ci eu consider că este obligatoriu să evaluăm ce a mers bine şi ce a mers prost în această guvernare în cele 9 luni”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a mai subliniat că partidul nu va accepta un rol simbolic în executiv și că participarea la guvernare trebuie să reflecte votul primit de la electorat.

„Vom rămâne, evident, la guvernare atât timp cât vocea PSD contează, atât timp cât votul românilor este respectat, atât timp cât guvernarea înseamnă dezvoltare, nu austeritate fără sens”, a adăugat liderul social-democrat.

PSD respinge ideea unui guvern minoritar și avertizează asupra unei noi majorități politice

În același context al discuțiilor politice, prim-vicepreședintele PSD Marius Oprescu a declarat că partidul nu va susține un eventual guvern minoritar.

Liderul Consiliului Județean Olt consideră că o astfel de formulă de guvernare nu ar avea capacitatea de a funcționa eficient și a catalogat scenariile privind formarea unui executiv minoritar drept speculații politice.