Marius Budăi, fost ministru al Muncii din partea PSD, susține că a apărut prima confirmare oficială privind importul în Uniunea Europeană de carne provenită dintr-o țară Mercosur care ar conține hormoni considerați cancerigeni.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, acesta critică poziția unor oficiali români și afirmă că avertismentele privind riscurile acordului comercial cu statele Mercosur au fost ignorate.

Potrivit lui Marius Budăi, auditorii europeni ar fi depistat într-un lot de carne provenită din Brazilia un hormon folosit pentru îngrășarea accelerată a animalelor.

Acesta ar fi interzis în Uniunea Europeană tocmai din cauza riscului cancerigen, motiv pentru care descoperirea ar reprezenta o problemă serioasă pentru siguranța alimentară.

Fostul ministru a afirmat că situația ar trebui să explice de ce ministrul Agriculturii, Florin Barbu, s-ar fi opus ca România să voteze în COREPER în favoarea acordului Mercosur.

Potrivit lui Budăi, Florin Barbu ar fi cerut atunci garanții suplimentare tocmai pentru a preveni riscuri legate de utilizarea hormonilor interziși în UE.

În același mesaj, Marius Budăi a susținut că avertismentele ministrului Agriculturii ar fi fost ignorate de ministrul de Externe, Oana Țoiu.

El a afirmat că problema hormonilor folosiți în statele Mercosur ar putea afecta atât consumatorii europeni, cât și fermierii români.

Fostul ministru a ridicat și întrebări legate de modul în care autoritățile vor explica cetățenilor români eventualele riscuri la care ar fi fost expuși, dar și de impactul asupra fermierilor locali, despre care spune că ar putea fi afectați de o concurență pe care o consideră neloială. Budăi a sugerat, totodată, că ar fi fost necesare scuze publice pentru deciziile luate în acest context.