Marius Budăi acuză riscuri pentru consumatori după depistarea unui hormon interzis în carnea importată din Brazilia
Marius Budăi, fost ministru al Muncii din partea PSD, susține că a apărut prima confirmare oficială privind importul în Uniunea Europeană de carne provenită dintr-o țară Mercosur care ar conține hormoni considerați cancerigeni.
Într-o postare pe pagina sa de Facebook, acesta critică poziția unor oficiali români și afirmă că avertismentele privind riscurile acordului comercial cu statele Mercosur au fost ignorate.
Budăi invocă descoperirea unui hormon interzis în UE
Potrivit lui Marius Budăi, auditorii europeni ar fi depistat într-un lot de carne provenită din Brazilia un hormon folosit pentru îngrășarea accelerată a animalelor.
Acesta ar fi interzis în Uniunea Europeană tocmai din cauza riscului cancerigen, motiv pentru care descoperirea ar reprezenta o problemă serioasă pentru siguranța alimentară.
Fostul ministru a afirmat că situația ar trebui să explice de ce ministrul Agriculturii, Florin Barbu, s-ar fi opus ca România să voteze în COREPER în favoarea acordului Mercosur.
Potrivit lui Budăi, Florin Barbu ar fi cerut atunci garanții suplimentare tocmai pentru a preveni riscuri legate de utilizarea hormonilor interziși în UE.
Critici la adresa ministrului USR de Externe
În același mesaj, Marius Budăi a susținut că avertismentele ministrului Agriculturii ar fi fost ignorate de ministrul de Externe, Oana Țoiu.
El a afirmat că problema hormonilor folosiți în statele Mercosur ar putea afecta atât consumatorii europeni, cât și fermierii români.
Fostul ministru a ridicat și întrebări legate de modul în care autoritățile vor explica cetățenilor români eventualele riscuri la care ar fi fost expuși, dar și de impactul asupra fermierilor locali, despre care spune că ar putea fi afectați de o concurență pe care o consideră neloială. Budăi a sugerat, totodată, că ar fi fost necesare scuze publice pentru deciziile luate în acest context.
Postarea integrală făcută de Marius Budăi
„Avem prima confirmare oficială unui import în UE de carne cu hormoni cancerigeni provenit dintr-o țară Mercosur!
Hormonul depistat de auditorii europeni în carnea provenită din Brazilia este folosit pentru îngrășarea accelerată a animalelor, dar UE a interzis utilizarea sa din cauza riscului cancerigen!
Acum poate înțelege și doamna ministru Țoiu, de la Externe, de ce ministrul PSD al Agriculturii, s-a opus ca reprezenta României să voteze în COREPER pentru Acordul Mercosur! Exact pentru prevenirea unor astfel de riscuri cerea garanții suplimentare ministrul Florin Barbu, atunci când v-a atras atenția!
Exact la astfel de hormoni toxici se referea! La hormonii interziși în UE dar care sunt folosiți statele Mercosur pentru a scădea prețul de producție, în dauna fermierilor și consumatorilor români și europeni!
Atunci l-ați ignorat. Acum ce faceți, în afară de a da jos din avion copiii rămași fără însoțitori din zonele de conflict?
Cum răspundeți acum în fața cetățenilor români pe care i-ați expus riscului de a fi otrăviți de carnea plină de hormoni cancerigeni?
Cum răspundeți în fața fermierilor români, pe care i-ați lăsat pradă unei concurențe neloiale?
Înțelegeți cât de mult ați greșit? Mai aveți măcar o fărâmă de demnitate să vă cereți scuze? Probabil că nu!”, a scris Marius Budăi pe pagina sa de socializare.
