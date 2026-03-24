Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunţat că va purta discuţii cu mai multe instituţii ale statului pentru a verifica loturile de marfă care vor ajunge în România din ţările Mercosur, în contextul aplicării provizorii a acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele sud-americane. Oficialul a subliniat că autorităţile vor adopta măsuri stricte pentru protejarea consumatorilor şi pentru asigurarea respectării standardelor sanitare.

Uniunea Europeană a notificat oficial statele Mercosur că Acordul comercial interimar UE–Mercosur va începe să se aplice provizoriu de la 1 mai. Potrivit ministrului, comercianţii care intenţionează să introducă produse pe piaţa românească trebuie să fie conştienţi că acestea vor rămâne în vamă până la finalizarea analizelor necesare, astfel încât să fie eliminate orice riscuri pentru consumatori.

Comisia Europeană a transmis o „notă verbală” către Paraguay, statul care deţine rolul de custode juridic al tratatelor Mercosur, în conformitate cu decizia Consiliului din 9 ianuarie.

Conform anunţului oficial, acordul va fi aplicat provizoriu de la 1 mai 2026 între Uniunea Europeană şi statele Mercosur care au finalizat procedurile de ratificare şi au notificat Bruxelles-ul până la sfârşitul lunii martie. În această categorie se regăsesc Argentina, Brazilia şi Uruguay, în timp ce Paraguay a ratificat recent documentul şi urmează să transmită notificarea oficială.

Ministrul Agriculturii a precizat la Antena 3 că responsabilitatea sa este de a identifica, împreună cu toate instituţiile de control din România, mărfurile care provin din zona Mercosur şi de a se asigura că acestea respectă normele europene.

În acest sens, el a arătat că intenţionează să discute atât cu reprezentanţii autorităţii pentru protecţia consumatorilor, cât şi cu structurile sanitar-veterinare, pentru a verifica toate loturile care intră în ţară.

Oficialul a menţionat că, în urmă cu aproximativ două săptămâni, au existat situaţii în care carne provenită din Brazilia, Paraguay şi Uruguay ar fi prezentat depăşiri semnificative ale nivelurilor admise de hormoni.

În consecinţă, a avertizat că toate produsele destinate comercializării în România vor fi supuse unor controale riguroase şi vor rămâne în vamă până la obţinerea unor rezultate concludente ale analizelor, măsură considerată necesară pentru protejarea consumatorilor.

„Responsabilitatea mea, ca ministru, este să identific, cu toate instituţiile de control din România, tot ce vine din zona Mercosur. Atrag atenţia, o să am o discuţie şi cu ANPC şi cu partea sanitar-veterinar, să verificăm toate loturile care intră în România. Am văzut, în urmă cu 2 săptămâni, că foarte multă carne care a venit din Brazilia, Paraguay, Uruguay, au avut depăşiri foarte mari de hormoni. Atrag atenţia – tuturor care vor să comercializeze în România – că vor sta cu ele în vamă până vor ieşi probele concludente astfel încât să ne protejăm consumatorii”, a spus Florin Barbu.

În paralel cu aceste teme, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a participat la o întrevedere bilaterală cu comisarul european pentru pescuit şi oceane, Costas Kadis, aflat în vizită oficială în România. Cu această ocazie, Barbu a evidenţiat că Marea Neagră are particularităţi care trebuie recunoscute şi integrate în deciziile europene şi a susţinut că viitorul politicii europene în domeniul pescuitului ar trebui construit pe baza unui echilibru real între sustenabilitate, competitivitate şi nevoile comunităţilor costiere.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii, întâlnirea s-a desfăşurat în contextul angajamentului comisarului european de a vizita comunităţile costiere şi de a avea dialoguri directe cu actorii locali implicaţi în sector. Discuţiile au vizat principalele priorităţi ale Uniunii Europene în domeniile pescuitului şi acvaculturii, inclusiv viitorul Politicii Comune în domeniul Pescuitului, configurarea Cadrului Financiar Multianual post-2027 şi dezvoltarea economiei albastre.

Un punct central al întrevederii a fost reprezentat de specificul Mării Negre, România susţinând necesitatea unei abordări echilibrate care să reflecte realităţile regionale şi să asigure condiţii corecte de competiţie pentru operatorii din domeniu. Ministrul a subliniat, de asemenea, că este nevoie de politici integrate şi simplificate, bazate pe date şi adaptate particularităţilor fiecărui bazin maritim, pentru a permite dezvoltarea sustenabilă şi competitivă a sectorului.

În cadrul discuţiilor, Barbu a pus un accent deosebit pe rolul acvaculturii şi al procesării produselor piscicole, considerate piloni esenţiali pentru creşterea valorii adăugate, dezvoltarea comunităţilor costiere şi consolidarea securităţii alimentare.

„Cred că viitorul politicii europene în domeniul pescuitului trebuie construit pe un echilibru real între sustenabilitate, competitivitate şi nevoile comunităţilor costiere. Avem nevoie de politici bazate pe date, dar şi de soluţii adaptate specificului fiecărui bazin maritim. Marea Neagră are particularităţi care trebuie recunoscute şi integrate în deciziile europene. În acelaşi timp, dacă vrem un sector rezilient, trebuie să investim mai mult în acvacultură, procesare şi în lanţul valoric, astfel încât să creştem valoarea produselor şi să reducem dependenţa de importuri”, a afirmat Florin Barbu.

La rândul său, comisarul european pentru pescuit şi oceane a apreciat că România reprezintă un partener important în regiunea Mării Negre şi a evidenţiat angajamentul autorităţilor române pentru o gestionare sustenabilă a resurselor piscicole şi pentru dezvoltarea acvaculturii.

Oficialul european a considerat că dialogul purtat confirmă importanţa unei abordări bazate pe date, adaptate specificului regional, precum şi necesitatea sprijinirii comunităţilor costiere în procesul de tranziţie către un sector mai rezilient şi competitiv.

Totodată, comisarul a transmis că instituţiile europene vor continua colaborarea cu România pentru a asigura un cadru coerent de politici publice care să susţină atât viitorul economic al sectorului pescuitului, cât şi obiectivele de sustenabilitate.