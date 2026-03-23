Florin Barbu spune că mecanismul propus vizează acordarea unei cantități de 78 de litri de motorină la hectar pentru fermieri, fără plata accizei și a TVA-ului. Măsura ar urma să fie aplicată direct la pompă, ceea ce ar elimina întârzierile existente în prezent, când aceste sume sunt recuperate ulterior de către agricultori.

În prezent, schema este analizată de Ministerul Finanțelor, instituție care trebuie să își dea acordul asupra mecanismului propus. Ministrul Agriculturii a precizat că așteaptă în zilele următoare un punct de vedere oficial din partea Ministerului de Finanțe, după ce proiectul a fost deja transmis spre evaluare.

„Este la Ministerul de Finanțe, care analizează această schemă, prin care fermierul, pe 78 de litri la hectar, să poată achiziționa direct de la pompă fără acciza pe care noi tot le-o dădeam fermierilor, dar le-o dădeam cu întârziere, și TVA-ul, recuperarea se făcea prin rambursare de TVA. În România este taxare inversă la cereale, iar statul rambursează orice cheltuială făcută de către fermieri, practic TVA-ul”, a declarat ministrul Agriculturii.

Florin Barbu a explicat că, în sistemul actual, fermierii primesc acciza cu întârziere, iar TVA-ul este recuperat prin rambursare. În același timp, el a menționat că în România se aplică taxarea inversă la cereale, iar statul rambursează cheltuielile făcute de fermieri, inclusiv TVA-ul aferent.

„Zilele astea primesc de la Ministerul de Finanțe un punct de vedere pe mecanismul pe care l-am dus deja la Ministerul de Finanțe”, a mai spus ministrul.

În paralel cu măsurile destinate agriculturii, autoritățile iau în calcul intervenții mai ample pe piața carburanților. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că Guvernul se pregătește să declare stare de criză pe piața petrolului, în contextul actual.

Printre măsurile analizate se numără limitarea exporturilor de motorină produse de rafinăriile din România, precum și plafonarea adaosului comercial, pentru a preveni o creștere explozivă a prețurilor la carburanți. Aceste intervenții au ca scop protejarea populației și menținerea unui nivel cât mai stabil al prețurilor într-o perioadă marcată de volatilitate ridicată pe piața energetică.