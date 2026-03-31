Acordul UE-Mercosur agită din nou apele în Guvern și în coaliție. Ministerul Afacerilor Externe urmează să prezinte, în şedinţa de guvern de marţi seară, un memorandum prin care ambasadorul României la Bruxelles să fie mandatat să voteze favorabil partea politică a Acordului UE–Mercosur.

Iniţiativa vine însă pe fondul unor tensiuni în interiorul Guvernului, după ce Ministerul Agriculturii şi Ministerul Justiţiei au refuzat să acorde aviz pentru acest mandat.

Potrivit unor surse din interiorul PSD, Ministerul Agriculturii şi-a menţinut poziţia critică şi a emis un aviz negativ, invocând faptul că observaţiile formulate anterior nu au fost luate în considerare. În acelaşi timp, şi Ministerul Justiţiei urmează să dea un aviz negativ pe acordul UE–Mercosur, ceea ce complică adoptarea poziţiei oficiale a României în acest dosar.

Memorandumul introdus de MAE are ca scop oferirea unui mandat clar ambasadorului României la Bruxelles, astfel încât acesta să susţină partea politică a acordului în cadrul votului european.

Acordul UE–Mercosur a generat controverse puternice atât în România, cât şi la nivel european. Lideri ai coaliţiei, precum Sorin Grindeanu şi Kelemen Hunor, au criticat faptul că susţinerea acordului nu a fost discutată în prealabil cu toate partidele din guvernare.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a transmis că acordul este perceput drept unul orientat spre interese economice punctuale, care ar permite importul masiv de produse considerate de calitate inferioară pe piaţa europeană. Acesta a solicitat o perioadă de graţie de doi ani pentru sectorul agricol, pentru a proteja fermierii români şi pentru a permite adaptarea la noile condiţii.

Totodată, oficialul a atras atenţia asupra diferenţelor de reglementare dintre Uniunea Europeană şi statele din zona Mercosur, menţionând utilizarea unor substanţe interzise în UE, precum anumite pesticide sau hormoni, aspecte care ar putea afecta competitivitatea producătorilor locali.

„Am solicitat ca acest acord pe partea de agricultură să fie facultativ timp de 2 ani. De ce spun acest lucru? Pentru că tot ceea ce se produce, produse agroalimentare, creșterea animalului în zona de Mercosur, nu au aceleași condiții condiționalități și nu au aceleași standarde de calitate și de utilizarea pesticidelor ca în Uniunea Europeană. (…) Practic (acele pesticide – n.red.) duceau la boli foarte grave, inclusiv partea de cancer. Doi, partea de mediu. Bineînțeles, noi avem condiționalități foarte mari asupra fermierilor români. Și luăm exemplu neonicotinoidele, ele sunt interzise la nivelul european. În Brazilia și Franța aceste substanțe sunt utilizate. În sectorul de bunăstare a animalelor, foarte multe animale sunt crescute cu hormoni. Practic în Uniunea Europeană creșterea animalelor, practic la această ramură este interzis creșterea cu anumite antibiotice și hormoni”, spunea Florin Barbu la finalul lunii ianuarie 2026.

Iată mai multe detalii de la Bruxelles despre Acordul UE–Mercosur. Acordul comercial interimar (iTA) corespunde pilonului „liberalizarea comerțului și a investițiilor” din acordul de parteneriat și va funcționa ca acord de sine stătător până la intrarea în vigoare a întregului acord de parteneriat.

Obiectivul acordului este de a pune în practică, cât mai curând posibil, avantajele economice ale angajamentelor comerciale negociate, transmite Consiliul Uniunii Europene.

iTA pregătește terenul pentru reduceri tarifare, oferă acces la noi piețe și permite condiții comerciale mai bune în sectoare-cheie precum agricultura, industria autovehiculelor, industria farmaceutică și industria chimică.

De asemenea, cuprinde dispoziții privind:

facilitarea investițiilor

eliminarea barierelor din calea comerțului transfrontalier cu servicii, în special servicii digitale și financiare

achizițiile publice, care vor permite întreprinderilor din UE să aibă acces la procedurile de licitații publice din țările Mercosur

Acordul trebuie ratificat doar de UE, nu și de fiecare stat membru în parte. Acesta va expira la data intrării în vigoare a EMPA, care trebuie ratificat de toate statele membre.

La 23 martie 2026, UE a informat țările Mercosur cu privire la aplicarea cu titlu provizoriu a iTA, în conformitate cu decizia Consiliului adoptată la 9 ianuarie 2026.

iTA se va aplica cu titlu provizoriu de la 1 mai 2026, iar taxele vamale vor fi eliminate pentru anumite produse încă din prima zi, instituindu-se astfel norme previzibile pentru comerț și investiții.