Florin Barbu a anunțat că susține introducerea unei noi măsuri de plafonare a adaosului comercial pentru alimentele de bază, la un nivel de 20-30%, pentru o perioadă de șase luni.

Inițiativa vine în contextul în care actuala schemă de plafonare urmează să expire pe 31 martie, iar autoritățile caută soluții pentru limitarea impactului creșterii prețurilor asupra populației.

Ministrul a explicat că a prezentat Guvernului date care arată efectele pozitive ale măsurii actuale asupra prețurilor:

„Pe 31 martie expiră plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Am avut discuții la Guvern, am încercat să conving cu date ce impact poate avea. Am arătat, cu date clare și oficiale, că prețurile au scăzut cu până la 15-33%.

Având în vedere creșterea prețurilor la energie, gaze și combustibili, vreau să spun câteva lucruri importante și am pus această întrebare și la Guvern: credeți că moare cineva dacă, timp de 6 luni, intervenim cu măsuri concrete pentru români? Credeți că moare cineva dacă intervenim să reglăm piața? Credeți că moare cineva dacă adaosul la alimentele de bază nu mai este 100%, ci 20-30% pentru 6 luni? Nu credeți că este cazul să luăm aceste decizii pentru români într-o perioadă foarte grea? De ce să sufere doar românii și să nu sufere și multinaționalele? Ministerul Agriculturii are actul normativ pregătit și solicit ca mâine, așa cum s-a întâmplat și în alte situații, să se facă o ședință de urgență pentru plafonarea alimentelor de bază”.

Ministrul Agriculturii a cerut convocarea unei ședințe de urgență a Executivului pentru adoptarea noii măsuri, subliniind că există deja cadrul legal necesar pentru intervenție.

„statul român poate interveni în orice moment, fie că vorbim de combustibili sau de alte domenii, pentru că avem declarată o situație de criză”.

În viziunea sa, plafonarea adaosului comercial ar trebui extinsă pentru toate produsele agroalimentare, la un nivel de aproximativ 20%, fără a afecta activitatea companiilor.

În paralel, oficialul a anunțat și un nou mecanism de sprijin pentru fermieri, destinat sectorului vegetal. Acesta vizează acordarea a 78 de litri de motorină pe hectar fără acciză și TVA, costurile fiind suportate de stat.

„Încă de ieri am pus în transparență un act important pentru agricultură, pentru toți fermierii din sectorul vegetal. Este un mecanism prin care fermierii pot primi 78 de litri/hectar de motorină fără acciză și TVA. Noi achităm această acciză către fermieri.

În sectorul vegetal există taxare inversă la cereale. Acciza se plătea foarte greu, ANAF rambursa greu, iar acest lucru ne determină acum să aprobăm acest act normativ vital pentru agricultură”.

Propunerea vine pe fondul creșterii costurilor la energie, gaze și combustibili, factori care influențează direct prețurile alimentelor.

Ministrul consideră că intervenția statului este necesară pentru protejarea populației și pentru menținerea unui echilibru în piață într-o perioadă economică dificilă.