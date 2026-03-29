Preț carburanți duminică, 29 martie. La nivel național, cea mai ieftină benzină în această zi este de 9.19 lei și poate fi găsită la TE Autohof din Orțișoara, județul Timiș, în apropierea ieșirii Orțișoara/Seceani de pe A1. În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț este de 9.99 lei, disponibil la stația DHR din Cluj Napoca, pe strada Frunzișului nr. 83.

În București, prețul pentru motorina simplă variază în funcție de stație; în rețeaua MOL, unele dintre cele mai mici prețuri se situează în jurul valorii de 10.41 lei, acestea fiind întâlnite la stațiile de pe Șoseaua Colentina nr. 374E, Calea 13 Septembrie 204-206A din Sectorul 5 și Bulevardul Theodor Pallady nr. 66 din Sectorul 3.

La alte stații, precum cele de pe Bulevardul Decebal nr. 23, Șoseaua Olteniței nr. 83A din Sectorul 4 și Strada Râmnicu Vâlcea nr. 12, prețul unui litru de motorină este de 10.42 lei.

În ceea ce privește motorina premium, aceasta are un preț de 10.99 lei la stațiile de pe Bulevardul Corneliu Coposu nr. 14, Strada Mariuca nr. 67 din Sectorul 4, Strada Sergent Ion Iriceanu nr. 25-53, tot în Sectorul 4, dar și în Sectorul 1, pe Strada Chișcani nr. 1 și Strada Dinicu Golescu nr. 29.

La o stație OMV din București, situată pe Strada Odăi nr. 147A, prețul urcă până la 11.06 lei.

Privind situația din principalele orașe ale țării, cele mai mici prețuri indică valori de aproximativ 9.28 lei pentru benzină în București, Cluj Napoca și Constanța, în timp ce Timișoara și Iași înregistrează un nivel ușor mai scăzut, de 9.26 lei.

Pentru motorină, cel mai avantajos preț este în Cluj Napoca, de 9.99 lei, în timp ce în celelalte orașe analizate valorile depășesc 10.20 lei. În cazul GPL-ului, prețurile variază între 3.98 lei în București și 4.13 lei în Iași.

Autoritățile au adoptat deja un prim pachet de măsuri care vizează controlul pieței în condiții de criză. Printre obiectivele principale se numără limitarea exporturilor de motorină și țiței în cazul unor probleme de aprovizionare, dar și plafonarea adaosurilor comerciale pentru a evita creșterile nejustificate de preț.

De asemenea, Guvernul analizează reducerea componentei de biocombustibil din carburanți, un factor care contribuie direct la majorarea costurilor la pompă. Aceste intervenții vin în contextul în care volatilitatea pieței energetice afectează întreaga regiune.

Un nou set de măsuri este așteptat în zilele următoare, după o ședință a grupului de lucru guvernamental. Principala direcție este reducerea taxelor aplicate carburanților, cu accent pe accize.

Potrivit premierului, scăderea TVA este dificil de implementat din cauza regulilor impuse de Uniunea Europeană, care ar putea declanșa sancțiuni pentru România. În schimb, reducerea accizelor este considerată o variantă mai rapidă și mai sigură din punct de vedere legal.

Guvernul ia în calcul două scenarii: stabilirea unui nivel sustenabil de reducere a accizelor și redistribuirea către populație a veniturilor suplimentare încasate recent din TVA, generate de creșterea prețurilor.