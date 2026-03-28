În prezent, mai puțin de un sfert dintre mașinile noi disponibile mai sunt echipate cu cutie manuală, iar tendința este una de declin constant. Datele indică o reducere semnificativă a modelelor cu transmisie manuală în ultimul deceniu. Dacă în urmă cu zece ani aproximativ două treimi dintre mașinile noi aveau schimbător manual, în prezent doar 67 din 292 de modele mai oferă această opțiune, comparativ cu 197 în trecut. În același timp, 225 de modele sunt disponibile exclusiv cu transmisie automată, față de 197 în anul precedent, ceea ce confirmă accelerarea tranziției către automată.

Analiza CarGurus evidențiază un trend descendent constant în ultimii ani. Numărul modelelor cu cutie manuală a scăzut de la 89 în 2024 la 82 în 2025, ajungând la 67 în 2026. Ritmul de dispariție s-a intensificat, indicând faptul că transmisia manuală pierde teren într-un mod accelerat pe piața auto modernă, scrie Daily Mail.

Principalul motiv al acestui declin este tranziția industriei către vehicule electrice și hibride. Toate vehiculele electrice utilizează transmisii automate cu o singură treaptă, iar același principiu se aplică și în cazul hibridelor. Pe măsură ce producătorii își mută gama de modele către electrificare, opțiunea manuală dispare în mod natural din ofertă.

Un alt factor important este expansiunea mărcilor auto chinezești, care contribuie semnificativ la schimbarea pieței. Branduri precum BYD, Jaecoo și Omoda au lansat împreună 15 modele noi pe piața britanică, niciunul dintre acestea nefiind echipat cu transmisie manuală. Aceste companii câștigă rapid cotă de piață și accelerează scăderea proporției modelelor cu schimbător manual.

Totodată, mai mulți producători consacrați au eliminat complet transmisia manuală din oferta lor. Fiat și Honda se numără printre cele mai recente mărci care au renunțat la această opțiune, alături de Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, Mini și Volvo. Niciuna dintre aceste mărci nu mai comercializează modele cu cutie manuală de cel puțin doi ani, consolidând tendința generală de standardizare a transmisiei automate.

Specialiștii estimează că, în ritmul actual, transmisia manuală va dispărea complet din mașinile noi până la finalul acestui deceniu. Un rol important în accelerarea acestui proces îl va avea și interdicția planificată pentru 2030 în Marea Britanie privind vânzarea de mașini noi pe benzină și motorină, care va împinge piața și mai mult către vehicule electrice.

În paralel, unele mărci încearcă să păstreze experiența condusului cu schimbător manual prin soluții tehnologice alternative. Honda, Hyundai și Toyota dezvoltă transmisii automate care simulează schimbarea vitezelor, oferind o experiență apropiată de cea manuală, fără a fi însă un sistem tradițional.

În ciuda declinului general, încă există modele noi care oferă transmisie manuală în 2026. Dacia păstrează această opțiune pe întreaga gamă cu motor termic, incluzând Duster, Jogger, Sandero, Sandero Stepway și Bigster. Ford continuă să ofere șase modele cu transmisie manuală, printre care Puma, Kuga și Mustang. Alte mărci precum Hyundai, Kia, Skoda și Volkswagen includ fiecare câte cinci modele cu această opțiune. Mazda menține transmisia manuală pe MX-5, Mazda3, CX-30 și CX-5, iar Porsche 911 și Toyota GR Yaris rămân repere pentru pasionații de condus sportiv care preferă schimbătorul manual.

Pe măsură ce opțiunile din showroom-uri se reduc, piața second-hand devine principala alternativă pentru șoferii care doresc în continuare o transmisie manuală. Conform reprezentanților CarGurus UK, această piață oferă încă o varietate largă de modele, de la mașini compacte până la coupe-uri sportive, menținând accesul la acest tip de transmisie pentru cei care îl preferă.

În paralel cu aceste evoluții din industrie, mulți șoferi își exprimă nemulțumirea față de dispariția treptată a transmisiei manuale. Pentru mulți conducători auto, schimbătorul manual reprezintă o experiență de condus mai implicată și mai controlată, iar trecerea accelerată către transmisii automate este percepută ca o pierdere a acestei interacțiuni directe cu vehiculul. În special pasionații de condus sportiv și cei obișnuiți cu acest tip de transmisie consideră că noile tehnologii, deși eficiente, nu reușesc să reproducă în totalitate senzația oferită de o cutie manuală, ceea ce alimentează discuțiile și preferințele divergente din piața auto.