Românii care doresc să dea de permis în 2026 trebuie să facă o mică cercetare înainte să își aleagă sigur școala de șoferi pe care vrea să o urmeze, nu neapărat pentru a compara nivelul instructorilor, dar pentru a lua o decizie potrivită din punct de vedere financiar.

Taxa de școlarizare pentru un curs standard variază semnificativ în funcție de oraș și de renumele școlii. În orașele mai mici, prețurile pornesc de la aproximativ 1.800 – 2.000 lei, în timp ce în centre precum București sau Cluj-Napoca, cursurile pot ajunge la 2.500 – 3.000 lei. Aceste cursuri includ, în mod normal, atât orele de conducere practică, cât și instruirea teoretică în legislația rutieră, oferind o bază solidă pentru pregătirea examenului auto.

Alegerea tipului de mașină influențează, de asemenea, costul final. Școlile care oferă mașini cu transmisie automată percep, de regulă, o taxă suplimentară de 300 – 500 lei față de varianta cu transmisie manuală. Această opțiune poate fi convenabilă pentru cei care doresc o experiență de condus mai confortabilă sau care planifică să conducă preponderent vehicule automate.

Pe lângă cursul propriu-zis, candidații trebuie să ia în calcul și cheltuieli administrative. Vizita medicală și testul psihologic sunt obligatorii și costă între 150 și 300 lei, în funcție de clinica aleasă.

De asemenea, examenul practic presupune o taxă suplimentară pentru închirierea mașinii, care variază între 150 și 250 lei. Cazierul judiciar, esențial pentru înscriere, poate fi obținut gratuit, fie online, fie de la secțiile de poliție.

Pentru a face cursurile mai accesibile, multe școli de șoferi oferă plata în rate. De regulă, costul total poate fi împărțit în două sau trei tranșe, prima plată reprezentând între 30 și 50% din suma totală și fiind achitată la momentul înscrierii. Această opțiune permite gestionarea mai ușoară a bugetului, mai ales pentru tinerii care nu dispun de întreaga sumă upfront.

Un alt aspect de luat în considerare sunt orele suplimentare de conducere. Dacă simți că ai nevoie de mai multă practică înainte de examen, poți opta pentru ședințe adiționale de aproximativ 90–100 minute, care costă între 150 și 200 lei pe sesiune. Aceste ore suplimentare contribuie semnificativ la creșterea încrederii și abilităților la volan, sporind șansele de promovare din prima încercare.

Obținerea permisului de conducere categoria B în marile orașe ale Uniunii Europene în 2026 implică investiții considerabile, care variază semnificativ de la o țară la alta. În timp ce în estul Europei prețurile rămân accesibile, sub pragul de 1.000 €, în țări precum Germania sau Franța, costul final poate depăși cu ușurință 3.000 €, din cauza reglementărilor stricte și a numărului obligatoriu de ore de conducere.