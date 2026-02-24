Ministrul federal al Transporturilor din Germania, Patrick Schnieder, a prezentat un proiect amplu de reformă a permisului de conducere. Scopul declarat este reducerea costurilor și modernizarea procesului de obținere a categoriei B, care ajunge în prezent la aproximativ 3.400 de euro, potrivit Welt.

Proiectul a fost elaborat într-un grup de lucru împreună cu mai multe landuri federale. Reforma prevede o restructurare profundă a formării viitorilor șoferi.

Partea teoretică ar urma să fie liberalizată semnificativ. Elevii ar putea alege dacă participă la cursuri teoretice într-o școală de șoferi sau dacă se pregătesc independent și se înscriu direct la examen. În acest fel, costurile pentru orele teoretice ar putea fi eliminate. În cazul unei pregătiri insuficiente, candidatul ar suporta însă costurile reexaminării.

Școlile de șoferi ar putea organiza cursurile fizic sau online, fără obligația de a deține spații conforme cu reglementările stricte actuale privind suprafața și volumul de aer per cursant. Instructorii nu ar mai avea obligația de a confirma dacă elevul este pregătit pentru examenul teoretic.

Catalogul de întrebări pentru categoria B ar urma să fie redus cu aproximativ 30%, ajungând la 840 de întrebări. Organizația TÜV-Verband consideră că lipsa unor evaluări digitale obligatorii ale nivelului de pregătire reprezintă o problemă majoră. Asociația susține că astfel de verificări ar putea reduce numărul de reexaminări și ar crește transparența.

Pentru a facilita compararea ofertelor, școlile de șoferi ar urma să fie obligate să transmită prețurile către platforma guvernamentală Mobilithek. Centrele de examinare ar trebui să publice ratele de promovare ale probelor practice, pentru ca elevii să poată compara costurile și șansele de succes.

Reforma vizează și partea practică a formării. Competența pentru cutia manuală ar urma să fie dobândită la simulator, nu în trafic real.

Numărul curselor speciale obligatorii, extraurbane, pe autostradă și pe timp de noapte, ar fi redus la o singură unitate pentru fiecare tip, față de cele 12 actuale. Durata efectivă a probei practice ar urma să scadă de la 30 la minimum 25 de minute, iar durata totală a examenului nu ar trebui să depășească 40 de minute. TÜV avertizează asupra riscului unei probe simplificate, în care eficiența ar putea prevala asupra rigurozității.

Cea mai controversată măsură este introducerea instruirii laice. O parte din pregătirea practică ar putea fi realizată cu părinți sau rude apropiate, într-un model similar celui din Austria. Elevii ar trebui să promoveze mai întâi examenul teoretic și să finalizeze cel puțin șase ore practice fără simulator.

Ulterior, în faza de instruire laică, ar trebui să parcurgă 1.000 de kilometri documentați într-un registru. Instructorii laici ar putea fi cel mult două persoane, cu permis de cel puțin șapte ani și cu maximum un punct de penalizare. Vehiculul ar trebui marcat cu inscripția Übungsfahrt.

După această etapă, elevul ar efectua o cursă de evaluare cu instructorul autorizat și cel puțin șase ore suplimentare înainte de examen.

Criticii susțin că elevi insuficient instruiți ar putea participa la trafic fără sistemele suplimentare de siguranță ale mașinilor de școală de șoferi, cum ar fi pedalele duble pentru instructor. Ministrul a arătat însă că modelul aplicat în Austria și Luxemburg nu a dus la creșterea insecurității rutiere.

Un sondaj realizat în rândul a 2.424 de școli de șoferi arată că peste 84% dintre acestea raportează scăderi ale înscrierilor, în medie cu peste 54%. Aproximativ 92% atribuie fenomenul reformei anunțate.

În prezent, rata de respingere este de 44% la proba teoretică și 37% la cea practică pentru categoria B. Expertul în mobilitate Marc-Philipp Waschke-Deden a exprimat îndoieli că reforma va reduce semnificativ costurile. El a avertizat că eventualele lacune în pregătirea teoretică ar putea genera mai multe ore practice suplimentare, cea mai costisitoare componentă a formării.

Pachetul legislativ nu este încă adoptat. Discuțiile continuă în cadrul conferinței miniștrilor transporturilor, iar primele modificări legale sunt așteptate în prima jumătate a anului.