Polițiștii Brigăzii Rutiere a Capitalei au desfășurat o acțiune de control în noaptea de sâmbătă spre duminică, vizând șoferii care adoptă un comportament agresiv în trafic. În urma verificărilor, au fost aplicate 65 de amenzi, în valoare totală de aproximativ 63.400 de lei.

De asemenea, au fost întocmite două dosare penale pentru conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat.

În total, polițiștii rutieri au reținut 29 de permise de conducere. Dintre acestea, 19 au fost reținute pentru efectuarea de derapaje controlate, cunoscute drept drifturi. Alte cinci permise au fost suspendate pentru nerespectarea culorii roșii a semaforului.

Totodată, au fost reținute 18 certificate de înmatriculare pentru deficiențe tehnice constatate și au fost retrase două seturi de plăcuțe cu numărul de înmatriculare.

Printre cazurile prezentate de polițiști se numără cel al unui tânăr de 23 de ani, surprins în Sectorul 3 în timp ce efectua drifturi, și cel al unui tânăr de 21 de ani, depistat în parcarea unui centru comercial din Sectorul 6. Ambii au fost amendați și au rămas fără permis pentru o perioadă de 30 de zile.

În paralel cu intervențiile din Capitală, mai multe drumuri au fost afectate de condițiile meteo nefavorabile.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brăila a informat că două drumuri județene și unul comunal au fost blocate din cauza sulurilor de zăpadă. Este vorba despre DJ 211B Bărăganu – Victoria – Mihai Bavu, DJ 212 Mihai Bravu – limita cu județul Ialomița și DC Pribeagu – Colțea.

ISU Brăila a transmis că se lucrează pentru îndepărtarea sulurilor de zăpadă și că pe celelalte drumuri se circulă în condiții de iarnă, în timp ce pe drumurile naționale traficul se desfășoară normal. Autoritățile au precizat că nu sunt probleme în ceea ce privește trecerea cu bacul în Insula Mare a Brăilei și că toate localitățile sunt alimentate cu energie electrică.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău a anunțat că, începând cu ora 07:30, a fost ridicată restricția de circulație pentru autovehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone pe DN 2C, între kilometrii 0 și 48, însă traficul se desfășoară în continuare în condiții de iarnă.

În județul Ialomița, la ora 9:00, traficul era închis pe mai multe drumuri județene, inclusiv DJ 201B Rași – Ciochina, DJ 313 Horia – Axintele și DJ 102H Miloșești – Reviga.

Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița a transmis că structurile Ministerului Afacerilor Interne acționează în sistem integrat pentru soluționarea solicitărilor și a recomandat șoferilor să evite deplasările neesențiale și să respecte restricțiile instituite.