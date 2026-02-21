Pe 6 februarie, un tânăr și-a parcat Maverik-ul, un buggy mai avansat pentru off-road, pe locul destinat persoanelor cu dizabilități din parcarea Prima Shops de pe Bulevardul Decebal din Oradea. Parcarea este gratuită, dar acest lucru nu i-a dat voie să ocupe locul respectiv.

Chiar dacă mașina părea să fie pe pană, gestul l-a costat scump. A primit o amendă de 2.000 de lei pentru parcarea pe un loc pentru persoane cu dizabilități.

În plus, a mai plătit 500 de lei pentru transportul mașinii cu platforma și câteva zeci de lei pentru păstrarea vehiculului în depozitul Primăriei de pe strada Academiei, scrie Bihoreanul.

Șoferul, patron al unei firme de grădinărit cu o cifră de afaceri de peste 1,2 milioane de lei, a plătit rapid amenzile, fără să facă comentarii. Acest lucru arată că și-a recunoscut vina.

În România, parcarea pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități fără a avea cardul-legitimație corespunzător este considerată o contravenție gravă. Aceasta este sancționată de Legea nr. 448/2006, actualizată în 2026. Dacă parchezi ilegal, riști o amendă mare, între 2.000 și 10.000 de lei, iar autoritățile pot ridica mașina și o pot duce la depozit. Sancțiunea este aplicată de polițiști sau de personalul de control autorizat.

Pentru a parca legal pe un loc pentru persoane cu dizabilități, nu este suficient să ai o afecțiune medicală. Trebuie să afișezi vizibil pe parbriz cardul-legitimație eliberat de autorități. Această facilitate este gratuită pentru persoanele cu dizabilități și se aplică în parcările publice, cum sunt locurile albastre din București.

Cardul-legitimație se eliberează gratuit persoanelor cu handicap sau reprezentanților legali ai acestora. Dosarul se depune la primăria de domiciliu, de obicei la Direcția de Asistență Socială sau la Serviciul Parcări. Pentru obținerea cardului ai nevoie de o cerere tip, certificatul de handicap (original și copie), actul de identitate (original și copie), o fotografie recentă a titularului în format 30×40 mm și, dacă este cazul unei reînnoiri, cardul vechi.

Cardul este nominal și poate fi folosit în orice mașină cu care se deplasează persoana cu dizabilități, dacă este expus clar pe parbriz.

Dacă observi un loc pentru persoane cu dizabilități ocupat ilegal, poți să sesizezi situația rapid sunând la Poliția Locală. Este important să dai locația exactă, numărul de înmatriculare și marca mașinii. Chiar și în parcările private ale mall-urilor sau supermarketurilor legea se aplică, iar agenții de pază pot solicita intervenția poliției.

În multe orașe, există și aplicații mobile tip „e-Sesizări”, unde poți trimite fotografii direct de pe telefon, pentru a semnala parcările abuzive.