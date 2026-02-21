Potrivit Legii nr. 165/2018, tichetele de creșă fac parte din categoria biletelor de valoare. Ele reprezintă un instrument prin care angajatorii pot sprijini financiar părinții în acoperirea costurilor cu serviciile de îngrijire timpurie.

Acordarea lor nu este automată și nu constituie un drept universal pentru toți salariații. Decizia de a le oferi aparține angajatorului și este prevăzută în politica internă de beneficii.

Tichetele pot fi acordate lunar angajaților care nu beneficiază de concediul și indemnizația pentru creșterea copilului până la 2 ani. În cazul copiilor cu handicap, limita este de 3 ani.

Beneficiul se acordă la cerere, unuia dintre părinți sau tutorelui legal, pe baza livretului de familie. Există și categorii care nu sunt eligibile, cum sunt asistenții maternali profesioniști sau persoanele care găzduiesc copilul în regim de plasament temporar ori de urgență.

În semestrul I al anului 2026, valoarea maximă a tichetelor de creșă este de 710 lei pe copil pe lună. Suma este stabilită prin ordin al autorităților și se aplică atât lunilor din 2025 pentru care plafonul a fost prelungit, cât și primelor luni din 2026.

Tichetele pot fi utilizate exclusiv pentru plata serviciilor oferite de creșe sau de entități asimilate. În această categorie intră inclusiv unitățile private de educație antepreșcolară și serviciile de bonă autorizate.

În mod obișnuit, tichetele sunt emise pe suport electronic. Ele trebuie să includă datele emitentului, perioada de valabilitate și identitatea salariatului beneficiar.

În situația în care emiterea pe suport electronic nu este posibilă, contravaloarea tichetelor este plătită direct de angajator către creșa sau entitatea la care este înscris copilul.

Pentru a beneficia de tichete de creșă, angajații trebuie să depună o cerere de acordare. Este necesar și un act doveditor emis de creșă sau de entitatea asimilată unde este înscris copilul.

Se solicită certificatul de naștere al copilului sau hotărârea de adopție, după caz. De asemenea, părintele trebuie să depună o declarație pe propria răspundere prin care confirmă că celălalt părinte nu beneficiază de același avantaj sau de indemnizația pentru creșterea copilului.

Angajatorul poate solicita și alte documente, în funcție de prevederile regulamentului intern.