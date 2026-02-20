Aproape 57% dintre români consideră că este riscant să trăiești neasigurat în România, iar 90% se simt vulnerabili în fața unor situații neprevăzute, potrivit unui sondaj realizat de Allianz-Țiriac Asigurări pe un eșantion de 1.036 de respondenți.

Deși conștientizează riscurile, majoritatea rămân fără protecție financiară. Doar unul din cinci respondenți, adică un procent de 20%, spune că ar putea face față pe cont propriu unor cheltuieli neplanificate într-o situație de urgență.

Studiul arată că aproape două treimi dintre respondenți estimează că ar avea nevoie de cel puțin 5.000 de lei pentru a acoperi cheltuielile neprevăzute.

Un procent de 25% consideră că ar fi necesare sume cuprinse între 50.000 și peste 150.000 de lei pentru a face față unor astfel de situații.

Potrivit unei analize realizate de UNSAR, o familie ar avea nevoie, în medie, de peste 165.000 de lei în plus față de resursele disponibile pentru a depăși o situație dificilă fără probleme financiare.

Această sumă este cu aproximativ 7% mai mare decât cea estimată anul trecut.

Numai 17,5% dintre respondenți spun că dispun sau pot accesa ușor toată suma necesară, iar alți 12,7% ar avea cel puțin jumătate din valoarea estimată.

Aproape un respondent din cinci declară că nu dispune deloc de resurse pentru astfel de situații.

Virgil Șoncutean, CEO al Allianz-Țiriac Asigurări, a explicat că deficitul de protecție în fața unor riscuri care se pot întâmpla oricui reflectă starea de sănătate financiară a populației.

Acesta a precizat că, deși conștienți de riscuri, mulți ajung să se confrunte cu dificultăți financiare în situații precum accidente, urgențe medicale sau pierderea veniturilor.

„România neasigurată este o Românie vulnerabilă, iar deficitul de protecție în fața unor riscuri care se pot întâmpla oricui arată, de fapt, starea de sănătate financiară a oamenilor. Conștienți de riscuri, dar fără protecția potrivită, mulți ajung să se clatine financiar în situații pe care nu le pot anticipa și nici preveni, cum ar fi un accident, o urgență medicală sau o problemă mai gravă care duce la pierderea veniturilor”, explică Virgil Șoncutean.

Doar jumătate dintre respondenți se consideră responsabili în totalitate pentru viitorul lor financiar.

Un procent de 37% consideră că responsabilitatea este împărțită și că sprijinul statului, al familiei sau al sistemului de protecție socială este relevant.

În ceea ce privește principalele riscuri, cei mai mulți români se tem de pierderea sănătății, urmată de posibilitatea de a deveni o povară pentru familie sau de lipsa resurselor financiare pentru situații de urgență.

Peste 38% dintre respondenți au declarat că au evitat să meargă la medic din cauza costurilor în ultimii doi ani.

Totodată, 53% ar apela la un spital de stat în cazul unei îmbolnăviri grave, în timp ce doar 17% spun că se simt protejați prin contribuțiile de asigurări sociale.

Peste două treimi dintre respondenți consideră că asigurarea de sănătate este cel mai important element de protecție în fața unor evenimente neprevăzute.

Dacă ar putea asigura un singur aspect al vieții pentru următorii zece ani, peste 50% ar alege sănătatea.

Stabilitatea financiară și siguranța celor dragi au fost menționate ca priorități de 23,7% și, respectiv, 17,2% dintre respondenți.