Datele pentru anul trecut arată că aproape 35.000 de șoferi nu și-au declarat accidentul rutier, aproape dublu față de 2023. Motivația este legată de teama că prețul asigurării obligatorii va crește la următoarea reînnoire.

În practică, în cazul unui accident fără victime, șoferii au obligația legală de a completa formularul de constatare amiabilă sau de a se prezenta la Poliție în termen de 24 de ore de la producerea incidentului. Nerespectarea acestei obligații poate atrage sancțiuni contravenționale.

Mica înțelegere, prin care șoferii aleg să își plătească singuri daunele, fără a anunța asigurătorul, nu elimină obligațiile legale privind declararea accidentului. Chiar dacă ambele părți sunt de acord, incidentul trebuie consemnat oficial.

Un service auto nu are voie să repare o mașină avariată în urma unui accident rutier fără documente justificative, respectiv constatare amiabilă sau proces-verbal emis de Poliție. Aceste documente sunt necesare pentru deschiderea dosarului de daună și pentru justificarea reparațiilor efectuate.

În lipsa acestora, șoferii care încearcă să repare autoturismul intră în vizorul autorităților. În anumite situații, pe lângă amendă, poate fi dispusă și suspendarea permisului de conducere.

Sancțiunile îi pot viza pe ambii șoferi implicați în accident, nu doar pe cel vinovat.

Deși plata directă a reparațiilor poate părea o metodă de economisire pe termen scurt, aceasta poate genera costuri suplimentare.

În lipsa unui document oficial, pot apărea ulterior neînțelegeri între părți privind întinderea daunelor sau costurile reparației. De asemenea, dacă se constată ulterior că avariile sunt mai grave decât cele estimate inițial, cheltuielile pot crește semnificativ.

În astfel de situații, lipsa unui document constatator poate face dificilă stabilirea responsabilității sau recuperarea sumelor plătite.

Autoritățile semnalează și o creștere a numărului de șoferi care circulă fără poliță RCA valabilă. Anul trecut au fost înregistrate aproximativ 15.000 de astfel de cazuri.

Conducătorii auto care circulă fără RCA riscă amenzi, dar și reținerea certificatului de înmatriculare până la prezentarea dovezii încheierii unei asigurări valabile.

În cazul producerii unui accident fără polița RCA, șoferul vinovat poate fi obligat să suporte din propriul buget costurile reparațiilor pentru toate vehiculele avariate.