Statisticile din piața asigurărilor indică faptul că incendiile se mențin în fruntea riscurilor care produc cele mai mari pierderi materiale. Cea mai mare despăgubire plătită în primele nouă luni ale anului trecut a depășit 215.000 de euro, suma fiind acordată pentru pagubele provocate de un incendiu – eveniment acoperit printr-o asigurare facultativă de locuință.

Mai mult, opt dintre cele mai mari zece dosare de daună achitate în intervalul analizat au avut drept cauză incendiile. Valoarea cumulată a acestor despăgubiri a trecut de 1,3 milioane de euro, echivalentul a aproximativ 6,9 milioane de lei.

Pe lângă incendii, alte evenimente severe au generat despăgubiri consistente. Un caz de inundație a necesitat o plată de aproximativ 160.000 de euro. De asemenea, un incident produs sub presiunea stratului de zăpadă a dus la acordarea unei despăgubiri de 125.000 de euro.

Aceste exemple evidențiază diversitatea riscurilor la care sunt expuse locuințele și impactul financiar semnificativ pe care îl pot avea astfel de situații asupra bugetelor familiale.

Creșterea frecvenței fenomenelor naturale extreme și a evenimentelor accidentale accentuează necesitatea unei protecții adecvate. Deși asigurarea nu poate împiedica producerea unui dezastru, aceasta poate reduce substanțial efectele financiare, acoperind costurile de reparație, reconstrucție sau înlocuire a bunurilor afectate.

Asigurările facultative oferă acoperiri extinse pentru o gamă largă de riscuri – de la incendii și explozii, până la inundații, furtuni sau alte evenimente neprevăzute.

Reprezentanții UNSAR atrag atenția asupra nivelului redus de protecție al locuințelor din România.

„Pagubele materiale nu sunt doar simple cifre: ele reprezintă ani de muncă pentru fiecare dintre noi. Să nu uităm că, în spatele fiecărei despăgubiri, există o poveste de viață. Din păcate însă, doar circa 18% din locuințele din România sunt protejate complet, prin intermediul unei asigurări facultative”, a declarat Alexandru CIUNCAN, Președinte & Director General al UNSAR.

La rândul său, Alina Bărbulescu subliniază rolul decisiv al asigurării în momente critice:

„Fiecare dosar de daună este o poveste despre cât de fragilă poate fi locuința noastră fără o protecție financiară adecvată. Când imprevizibilul lovește, liniștea și siguranța familiei depind de deciziile luate înainte de eveniment, iar asigurarea este #PlanulB care face diferența”.