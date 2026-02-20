Pentru a reduce impactul măsurilor care au intrat în vigoare la 1 Ianuarie 2026, unele primării au inițiat programe locale de sprijin.

În Baia Mare, Primăria Municipiului a propus un proiect de hotărâre prin care persoanele cu dizabilități încadrate în grad de handicap grav sau accentuat pot primi un sprijin financiar de până la 500 de lei pentru plata impozitului aferent locuinței și terenului de domiciliu.

Această compensație se acordă pe baza unei cereri care trebuie depusă până la data de 30 octombrie 2026, însoțită de actul de identitate, certificatul de handicap valabil pentru anul 2026 și dovada achitării impozitului.

Cererile vor fi soluționate în termen de maximum 30 de zile, iar plata sprijinului se va face în termen de 15 zile lucrătoare de la aprobarea bugetului local.

Pe lângă sprijinul local, autoritățile discută și aplicarea unei reduceri de 50% pentru impozitul pe locuință și autoturism, în anumite condiții. Această reducere se va acorda doar pentru prima locuință a beneficiarului, iar autoturismul trebuie să aibă o capacitate cilindrică mică, sub 1.500 cm³.

Amintim că, începând din acest an, persoanele cu handicap se confruntă cu schimbări fiscale semnificative care afectează bugetul familial.

Până în 2025, aceste persoane beneficiau de scutiri importante la nivel local, inclusiv scutiri de impozit pentru locuința de domiciliu și terenul aferent, precum și pentru autoturismul personal.

Măsurile adoptate recent au eliminat aceste facilități, ceea ce înseamnă că persoanele cu dizabilități vor plăti impozite pentru locuință și mașină conform noilor tarife locale, care au crescut semnificativ.

În ciuda acestor schimbări, persoanele cu handicap grav și accentuat își păstrează dreptul la scutirea de impozit pe venit pentru salarii, pensii și activități independente, precum și posibilitatea de a cumula salariul, pensia și indemnizația de handicap.

Totuși, eliminarea scutirilor pentru locuință și autoturism reprezintă o lovitură financiară pentru această categorie vulnerabilă, mai ales în contextul creșterii generale a impozitelor locale care afectează în mod deosebit pensionarii, studenții, persoanele cu venituri reduse și familiile persoanelor cu dizabilități.