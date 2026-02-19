Guvernul României pregătește un nou pachet de măsuri cu impact major asupra protecției mediului, pieței muncii și infrastructurii energetice.

Pe agenda ședinței de joi se află modificări legislative privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), actualizarea salariului minim brut pe țară, schimbări în sistemul de șomaj și declararea unor proiecte energetice drept investiții de importanță națională.

Executivul va aproba un proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanța de Urgență nr. 5/2015, actul normativ care reglementează gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice în România.

Scopul principal este transpunerea integrală a prevederilor Directiva (UE) 2024/884, prin actualizarea cadrului legal deja modificat prin Legea nr. 127/2024.

Noile prevederi clarifică momentul exact de la care producătorii de echipamente electrice și electronice – atât pentru uz casnic, cât și pentru utilizatori profesionali – sunt obligați să finanțeze gestionarea deșeurilor rezultate din produsele introduse pe piață.

Această ajustare consolidează principiul responsabilității extinse a producătorului și urmărește:

creșterea ratei de colectare separată a DEEE;

îmbunătățirea trasabilității fluxurilor de deșeuri;

reducerea impactului asupra mediului;

conformarea deplină cu cerințele europene privind economia circulară.

Proiectul modifică și articolul 37 din OUG nr. 5/2015, pentru a integra versiunea revizuită în 2022 a standardului european EN 50419, care reglementează marcarea echipamentelor electrice și electronice destinate colectării separate.

Această actualizare are rolul de a uniformiza practicile de etichetare și de a facilita identificarea produselor supuse regimului DEEE.

Pe ordinea de zi se află, în primă lectură, un proiect de hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Majorarea salariului minim are implicații directe asupra:

costurilor salariale ale angajatorilor;

contribuțiilor sociale și fiscale;

nivelului de trai al angajaților;

echilibrului pieței muncii.

Decizia finală va influența atât sectorul public, cât și mediul privat, într-un context economic marcat de presiuni inflaționiste și nevoia de ajustare a veniturilor.

Tot în primă lectură, Guvernul va analiza un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj.

Executivul va declara mai multe proiecte de modernizare a stațiilor de măsurare a gazelor naturale drept proiecte de importanță națională, consolidând rolul României în tranzitul și securitatea energetică regională.

Modernizarea SMG Negru Vodă

Proiectele vizează:

Modernizare Stație de Măsurare Gaze Naturale SMG Negru Vodă 1

Modernizare Stație de Măsurare Gaze Naturale SMG Negru Vodă 2

Modernizare Stație de Măsurare Gaze Naturale SMG Negru Vodă 3

Aceste investiții vor crește precizia măsurării, capacitatea de monitorizare și securitatea fluxurilor de gaze naturale tranzitate prin punctele strategice din sud-estul țării.

Modernizarea SMG Isaccea

Pe lista proiectelor declarate de importanță națională se află și:

Modernizare Stație de Măsurare Gaze Naturale SMG Isaccea 2

Modernizare Stație de Măsurare Gaze Naturale SMG Isaccea 3

Modernizarea acestor obiective este esențială pentru menținerea standardelor tehnice și pentru integrarea României în fluxurile energetice europene.

Guvernul va reaproba nota de fundamentare privind investițiile în dotarea cu ambulanțe pentru:

Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD);

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;

serviciile de ambulanță județene;

Serviciul de Ambulanță București-Ilfov.

Investiția are ca obiectiv modernizarea flotei de intervenție și creșterea capacității de răspuns în situații de urgență medicală sau dezastre.

Executivul va adopta un memorandum pentru mandatarea Fondul European de Investiții în vederea obținerii, de la autoritățile fiscale din Regatul Țărilor de Jos, a unei decizii de calificare necesare scutirii de impozit pe dividende pentru investițiile României în fonduri de capital de risc înregistrate în această jurisdicție.

De asemenea, un alt memorandum vizează actualizarea bazei de date a Comisia Europeană privind implementarea Recomandărilor specifice de țară din cadrul Semestrului European.