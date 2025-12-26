De la 1 iulie 2026, salariul minim brut va crește la 4.325 lei, adică cu 275 lei în plus față de acum. Această creștere îi va ajuta pe aproximativ 1,76 milioane de angajați.

Un angajat plătit cu salariul minim va primi cu 119 lei mai mult în mână. Statul, însă, va încasa cu 156 lei mai mult din taxe.

Ce se schimbă de la 1 iulie 2026 pentru salariul minim:

200 lei din salariul brut nu se impozitează (nu se aplică impozit pe venit de 10%);

aceeași sumă de 200 lei nu se ia în calcul pentru CAS (25%) și CASS (10%);

această facilitate se aplică doar dacă salariul de bază este exact salariul minim și sunt respectate limitele de venit din lege.

Asta înseamnă că angajatorul va plăti taxe doar pentru 4.125 lei, nu pentru toți cei 4.325 lei.

Până la 1 iulie 2026, salariul minim este de 4.050 lei:

din această sumă, 300 lei nu se impozitează și intră direct la angajat;

pentru restul de 3.750 lei, firma plătește toate taxele.

O firmă care plătește un angajat cu salariul minim va avea costuri mai mari, în principal din cauza creșterii salariului minim brut cu 275 lei, stabilită prin „Ordonanța Trenuleț”.

Pe lângă această creștere, firma mai plătește încă aproximativ 9 lei în plus la contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM).

CAM este o taxă plătită doar de angajator, de 2,25%, peste salariul brut trecut în contract.

Până la 30 iunie 2026

Salariu minim: 4.050 lei

CAM: aprox. 84 lei

După 1 iulie 2026

Salariu minim: 4.325 lei

CAM: aprox. 93 lei

➜ creștere de 9 lei

Cost total pentru firmă

După 1 iulie 2026:

4.325 lei salariu + 93 lei CAM = 4.418 lei / lună

Până la 30 iunie 2026:

4.050 lei salariu + 84 lei CAM = 4.134 lei / lună

Diferența de cost pentru firmă: +284 lei pe lună pentru fiecare angajat plătit cu salariul minim

Cum se calculează taxele după 1 iulie 2026?

Salariu minim brut: 4.325 lei

Sumă neimpozabilă: 200 lei

Bază de calcul taxe: 4.125 lei

Taxe plătite de angajat:

CAS (pensii, 25%): 1.031 lei

CASS (sănătate, 10%): 413 lei

Impozit pe venit (10%): 268 lei

Taxă plătită de angajator:

CAM: 93 lei

Total taxe către stat: aproximativ 1.805 lei / lună

Situația până la 30 iunie 2026

Salariu minim: 4.050 lei

Sumă neimpozabilă: 300 lei

Total taxe către stat: aproximativ 1.641 lei / lună

După 1 iulie 2026:

salariul minim crește;

suma neimpozabilă scade de la 300 la 200 lei;

statul câștigă cu aproximativ 164 lei mai mult pe lună pentru fiecare angajat plătit cu salariul minim;

costurile firmei cresc, dar nu integral cu suma încasată de stat.

De la 1 iulie 2026, salariul minim brut va fi 4.325 lei. Din această sumă, 200 lei nu se impozitează. După plata taxelor, salariul net ajunge la aproximativ 2.613 lei.

Calculul este simplu:

CAS (pensii): 1.031 lei

CASS (sănătate): 413 lei

Impozit pe venit: 268 lei

Angajatul rămâne cu 2.613 lei în mână, adică cu 119 lei mai mult față de înainte.

Până la 30 iunie 2026:

salariul minim brut: 4.050 lei

sumă neimpozabilă: 300 lei

baza de calcul pentru taxe: 3.750 lei

Taxele erau:

CAS: aprox. 938 lei

CASS: 375 lei

Impozit pe venit: 244 lei

Salariul net era de aproximativ 2.494 lei.

De la 1 iulie 2026:

salariul minim crește de la 4.050 la 4.325 lei;

suma neimpozabilă scade de la 300 la 200 lei;

măsura a fost stabilită prin ordonanță de urgență.

Până la 30 iunie 2026, 300 lei pe lună sunt scutiți de taxe. Între 1 iulie și 31 decembrie 2026, doar 200 lei mai sunt scutiți de impozit, și doar dacă sunt îndeplinite anumite condiții.

Facilitatea se aplică:

angajaților cu contract de muncă cu normă întreagă;

celor care au salariul de bază exact la nivelul salariului minim (fără sporuri);

la locul de muncă unde este funcția de bază.

Limite de venit brut: