Salariul minim brut crește la 4.325 lei de la 1 iulie 2026, iar angajații primesc cu 119 lei net în plus
De la 1 iulie 2026, salariul minim brut va crește la 4.325 lei, adică cu 275 lei în plus față de acum. Această creștere îi va ajuta pe aproximativ 1,76 milioane de angajați.
Un angajat plătit cu salariul minim va primi cu 119 lei mai mult în mână. Statul, însă, va încasa cu 156 lei mai mult din taxe.
Ce se schimbă de la 1 iulie 2026 pentru salariul minim:
- 200 lei din salariul brut nu se impozitează (nu se aplică impozit pe venit de 10%);
- aceeași sumă de 200 lei nu se ia în calcul pentru CAS (25%) și CASS (10%);
- această facilitate se aplică doar dacă salariul de bază este exact salariul minim și sunt respectate limitele de venit din lege.
Asta înseamnă că angajatorul va plăti taxe doar pentru 4.125 lei, nu pentru toți cei 4.325 lei.
Până la 1 iulie 2026, salariul minim este de 4.050 lei:
- din această sumă, 300 lei nu se impozitează și intră direct la angajat;
- pentru restul de 3.750 lei, firma plătește toate taxele.
Costul total pentru angajator ajunge la 4.418 lei pe lună după majorarea salariului minim din iulie 2026
O firmă care plătește un angajat cu salariul minim va avea costuri mai mari, în principal din cauza creșterii salariului minim brut cu 275 lei, stabilită prin „Ordonanța Trenuleț”.
Pe lângă această creștere, firma mai plătește încă aproximativ 9 lei în plus la contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM).
CAM este o taxă plătită doar de angajator, de 2,25%, peste salariul brut trecut în contract.
-
Până la 30 iunie 2026
Salariu minim: 4.050 lei
CAM: aprox. 84 lei
-
După 1 iulie 2026
Salariu minim: 4.325 lei
CAM: aprox. 93 lei
➜ creștere de 9 lei
Cost total pentru firmă
-
După 1 iulie 2026:
4.325 lei salariu + 93 lei CAM = 4.418 lei / lună
-
Până la 30 iunie 2026:
4.050 lei salariu + 84 lei CAM = 4.134 lei / lună
Diferența de cost pentru firmă: +284 lei pe lună pentru fiecare angajat plătit cu salariul minim
Cum se calculează taxele după 1 iulie 2026?
- Salariu minim brut: 4.325 lei
- Sumă neimpozabilă: 200 lei
- Bază de calcul taxe: 4.125 lei
Taxe plătite de angajat:
- CAS (pensii, 25%): 1.031 lei
- CASS (sănătate, 10%): 413 lei
- Impozit pe venit (10%): 268 lei
Taxă plătită de angajator:
-
CAM: 93 lei
Total taxe către stat: aproximativ 1.805 lei / lună
Situația până la 30 iunie 2026
- Salariu minim: 4.050 lei
- Sumă neimpozabilă: 300 lei
- Total taxe către stat: aproximativ 1.641 lei / lună
După 1 iulie 2026:
- salariul minim crește;
- suma neimpozabilă scade de la 300 la 200 lei;
- statul câștigă cu aproximativ 164 lei mai mult pe lună pentru fiecare angajat plătit cu salariul minim;
- costurile firmei cresc, dar nu integral cu suma încasată de stat.
Guvernul reduce suma neimpozabilă de la 300 la 200 de lei odată cu creșterea salariului minim în 2026
De la 1 iulie 2026, salariul minim brut va fi 4.325 lei. Din această sumă, 200 lei nu se impozitează. După plata taxelor, salariul net ajunge la aproximativ 2.613 lei.
Calculul este simplu:
- CAS (pensii): 1.031 lei
- CASS (sănătate): 413 lei
- Impozit pe venit: 268 lei
Angajatul rămâne cu 2.613 lei în mână, adică cu 119 lei mai mult față de înainte.
Până la 30 iunie 2026:
- salariul minim brut: 4.050 lei
- sumă neimpozabilă: 300 lei
- baza de calcul pentru taxe: 3.750 lei
Taxele erau:
- CAS: aprox. 938 lei
- CASS: 375 lei
- Impozit pe venit: 244 lei
Salariul net era de aproximativ 2.494 lei.
De la 1 iulie 2026:
- salariul minim crește de la 4.050 la 4.325 lei;
- suma neimpozabilă scade de la 300 la 200 lei;
- măsura a fost stabilită prin ordonanță de urgență.
Până la 30 iunie 2026, 300 lei pe lună sunt scutiți de taxe. Între 1 iulie și 31 decembrie 2026, doar 200 lei mai sunt scutiți de impozit, și doar dacă sunt îndeplinite anumite condiții.
Facilitatea se aplică:
- angajaților cu contract de muncă cu normă întreagă;
- celor care au salariul de bază exact la nivelul salariului minim (fără sporuri);
- la locul de muncă unde este funcția de bază.
Limite de venit brut:
- maxim 4.300 lei între 1 ianuarie – 30 iunie 2026;
- maxim 4.600 lei între 1 iulie – 31 decembrie 2026.
