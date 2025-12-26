Tarifele de parcare reprezintă unul dintre elementele care influențează costurile de trai și mobilitatea în oraș. Conform proiectului pus în dezbatere de Primăria Cluj-Napoca, pentru 2026 se propune o majorare suplimentară de 5,6% a tarifelor, aplicată peste indexarea cu rata inflației din 2025.

Această creștere vizează atât locurile de parcare pentru riverani, cât și cele administrate pentru uz general. Direcția Parcări Publice, instituția responsabilă de gestionarea parcărilor, va implementa noile tarife dacă proiectul va fi aprobat după consultarea publică.

Potrivit portalului local Actualdecluj.ro, ajustarea tarifelor are scopul de a acoperi costurile de întreținere și administrare a parcărilor, precum și de a optimiza circulația auto în zonele cele mai aglomerate ale orașului.

Locuitorii din zona centrală vor fi afectați în mod direct de majorările propuse. Abonamentele anuale pentru persoanele fizice din Cluj-Napoca vor ajunge la 113 lei în 2026, față de 107 lei în 2025. În cazul persoanelor juridice, tariful anual se va situa la 794 de lei.

În zonele centrale, structura tarifelor va diferi în funcție de amplasament. În zona centrală 1, abonamentele lunare pentru riverani persoane fizice vor costa 37 de lei, iar instituțiile vor plăti 446 de lei pentru rezervarea unui loc pe lună. În zona centrală 2, persoanele fizice vor achita 148 de lei pe lună, iar cele juridice, 210 lei.

Aceste ajustări reflectă diferențele de densitate și cerere din diverse sectoare ale centrului orașului, primăria argumentând că majorarea tarifelor este proporțională cu costurile de întreținere și gestionare a locurilor de parcare.

În cartiere, taxa anuală pentru un loc de parcare va fi majorată de la 89 la 94 de lei. Pentru copertine sau garaje, persoanele fizice vor plăti 75 de lei pe an, iar firmele, 298 de lei.

De asemenea, abonamentele pentru parcările de cartier destinate riveranilor vor fi ajustate. În 2026, acestea vor ajunge la 165 de lei anual, comparativ cu 156 de lei în 2025. Măsurile au ca obiectiv stimularea unui management mai eficient al locurilor de parcare și reducerea blocajelor din zonele rezidențiale.

Potrivit reprezentanților Primăriei, aceste modificări vor fi comunicate publicului înainte de aplicare, pentru ca locuitorii să poată lua decizii în cunoștință de cauză privind abonamentele și parcările pe termen lung.

Pentru șoferii care folosesc parcările pe termen scurt, veștile sunt mai puțin restrictive. Tarifele pe oră pentru parcările din zonele centrale nu se modifică în 2026: 8 lei pe oră în zona 1 și 3 lei pe oră în zona 2.

În schimb, parcarea de tip Park & Ride va fi mai scumpă pentru staționările de lungă durată. Parcarea între 12 și 24 de ore va costa 16 lei, iar abonamentul de 30 de zile va ajunge la 401 lei. În plus, proiectul prevede majorarea unor taxe de sancționare: pierderea cardului sau a tichetului de acces în parcările cu barieră va fi taxată cu 110 lei pe zi, iar deteriorarea unui braț de barieră va costa 1.488 de lei.

Aceste modificări sunt justificate prin costurile crescute de întreținere a sistemelor de acces și a infrastructurii Park & Ride, dar și prin dorința de a menține funcționalitatea optimă a parcărilor din oraș.

Anumite categorii de cetățeni vor continua să beneficieze de scutiri de la plata tarifelor de parcare, conform legislației fiscale în vigoare. Printre acestea se numără veteranii și văduvele de război, persoanele persecutate din motive politice, unitățile de învățământ și sportive, precum și fundațiile cu caracter umanitar sau social.

Astfel, noile tarife nu vor afecta persoanele sau instituțiile care beneficiază deja de exceptări prevăzute de Codul Fiscal, menținând o parte din accesibilitatea locurilor de parcare pentru grupurile vulnerabile sau instituțiile cu rol public.

Totodată, modificări similare au fost introduse și în alte orașe mari, precum București. În Sectorul 3, începând din septembrie, cetățenii aflați în tranzit pot plăti pentru locurile nominale și nenominale, contra unei taxe de 5 lei pe oră, ceea ce arată o tendință generală de ajustare a tarifelor de parcare la nivel național.