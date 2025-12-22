Programul mall-urilor din București este stabilit diferențiat în funcție de fiecare centru comercial, iar regula generală este închiderea completă în zilele de 25 decembrie și 1 ianuarie. Cele mai multe mall-uri reduc programul în Ajunul Crăciunului și în 31 decembrie, urmând să revină la orarul obișnuit din 26 decembrie, respectiv 2 ianuarie.

Există însă și excepții, în special în cazul unor zone de divertisment sau al anumitor ancore comerciale.

București Mall Vitan și Plaza România vor funcționa după același calendar de sărbători, cu un program scurt în zilele de 24 și 31 decembrie și cu închidere completă în zilele de Crăciun și de Anul Nou.

• 24 decembrie 2025: 10:00 – 18:00

• 25 decembrie 2025: închis

• 26 decembrie 2025: 10:00 – 22:00

• 31 decembrie 2025: 10:00 – 18:00

• 1 ianuarie 2026: închis

• 2 ianuarie 2026: 10:00 – 22:00

Promenada Mall aplică un program similar pentru galeria comercială și zona de food court, cu reluarea activității la capacitate normală din 2 ianuarie. Serviciile auxiliare, precum sala de fitness World Class, au un orar adaptat, cu intervale mai scurte în zilele din jurul sărbătorilor.

• 24 decembrie 2025: 10:00 – 18:00

• 25 decembrie 2025: închis

• 26 decembrie 2025: 10:00 – 22:00

• 31 decembrie 2025: 10:00 – 18:00

• 1 ianuarie 2026: închis

• Din 2 ianuarie 2026: 10:00 – 22:00

Mega Mall București anunță un program detaliat, cu diferențe clare între galeria comercială, hypermarket, cinematograf și sala de fitness. Mallul este închis pe 25 decembrie și pe 1 ianuarie, dar funcționează cu program extins în perioada dintre Crăciun și Revelion.

• 24 decembrie: 10:00 – 19:00

• 25 decembrie: închis

• 26–30 decembrie: 10:00 – 22:00

• 31 decembrie: 10:00 – 18:00

• 1 ianuarie: închis

AFI Cotroceni rămâne una dintre puținele excepții din Capitală, fiind deschis atât pe 25 decembrie, cât și pe 1 ianuarie, însă doar în a doua parte a zilei. Același program este valabil și pentru hypermarketul Auchan din incinta centrului comercial.

• 24 decembrie: 10:00 – 19:00

• 25 decembrie: 14:00 – 22:00

• 31 decembrie: 10:00 – 19:00

• 1 ianuarie: 14:00 – 22:00

În afara Capitalei, programul mall-urilor din marile orașe urmează, în linii mari, același model: funcționare redusă în Ajunul Crăciunului și în 31 decembrie și închidere completă în zilele de 25 decembrie și 1 ianuarie. Diferențele apar în special la orele de deschidere și închiderea hypermarketurilor.

La Cluj-Napoca, Iulius Mall Cluj reduce programul galeriilor comerciale în zilele-cheie și suspendă activitatea complet în zilele de sărbătoare legală.

• 24 decembrie: magazine 10:00 – 18:00, hypermarket Carrefour 07:00 – 19:00

• 25 decembrie: închis

• 31 decembrie: magazine 10:00 – 18:00, hypermarket Carrefour 07:00 – 19:00

• 1 ianuarie: închis

La Iași, Palas Mall și Iulius Mall Iași aplică același program, cu un orar scurt în Ajun și în ultima zi a anului și cu pauză completă în zilele de 25 decembrie și 1 ianuarie.

• 24 decembrie: magazine 10:00 – 18:00, hypermarket Auchan 07:00 – 19:00

• 25 decembrie: închis

• 31 decembrie: magazine 10:00 – 18:00, hypermarket Auchan 07:00 – 18:00

• 1 ianuarie: închis

La Timișoara, Iulius Town funcționează după un calendar identic, cu adaptări minore pentru hypermarketul Auchan, care își reduce programul în zilele de 24 și 31 decembrie.

• 24 decembrie: magazine 10:00 – 18:00, hypermarket Auchan 07:00 – 19:00

• 25 decembrie: închis

• 31 decembrie: magazine 10:00 – 18:00, hypermarket Auchan 07:00 – 18:00

• 1 ianuarie: închis

City Park Mall Constanța și Lotus Center Oradea mențin aceeași structură de program, cu funcționare redusă înainte de sărbători și cu închidere totală în zilele de Crăciun și de Anul Nou.

• 24 decembrie: magazine 10:00 – 19:00

• 25 decembrie: închis

• 31 decembrie: magazine 10:00 – 18:00 / 19:00, în funcție de centru

• 1 ianuarie: închis

În Craiova, Promenada Craiova și Electroputere Parc au anunțat un program de sărbători care respectă tendința națională, cu intervale reduse în Ajunul Crăciunului și în 31 decembrie. Atât galeriile comerciale, cât și hypermarketurile sunt închise în zilele de 25 decembrie și 1 ianuarie.

• 24 decembrie: magazine 10:00 – 19:00, hypermarket Carrefour 07:00 – 19:00

• 25 decembrie: închis

• 31 decembrie: magazine 10:00 – 19:00, hypermarket Carrefour 07:00 – 18:00

• 1 ianuarie: închis

Diferențele de program dintre orașe și dintre tipurile de spații comerciale fac necesară verificarea orarului fiecărui mall înainte de deplasare, mai ales în perioada aglomerată de la finalul anului, când cererea pentru cumpărături și servicii este ridicată.