În această perioadă de sărbători, Banca Comercială Română (BCR) le oferă clienților săi acces continuu la servicii bancare prin platforma digitală George, Contact Center și prin ATM-uri și echipamente multifuncționale, chiar și atunci când unitățile fizice ale băncii sunt închise.

Unitățile BCR și centrele de afaceri corporate nu vor fi deschise pe 25 și 26 decembrie 2025, precum și pe 1-2 ianuarie și 6-7 ianuarie 2026. În zilele de 24 și 31 decembrie, programul cu publicul va fi redus, până la orele 15:00, respectiv 14:00. Excepție fac unitățile din centrele comerciale precum Polus Cluj, IKEA Timișoara, Park Lake și Mall Băneasa din București, care vor funcționa conform programului magazinelor.

Prin aplicația George, clienții pot realiza majoritatea operațiunilor bancare, inclusiv deschiderea conturilor, verificarea soldurilor, transferuri interne și internaționale, plăți facturi sau utilități, managementul cardurilor, schimb valutar, accesarea creditelor și refinanțarea acestora, precum și achiziția de asigurări.

Serviciile telefonice sunt disponibile la *2227 pentru apeluri din România sau +4.021.407.42.00 pentru apeluri internaționale. În plus, BCR oferă asistență video zilnic între orele 8:30 și 22:00, inclusiv suport pentru operațiuni fără numerar și consultanță financiară.

ATM-urile și echipamentele Easy 24 Banking funcționează permanent, permițând depuneri și retrageri de numerar, plăți, transferuri și alte operațiuni, inclusiv în euro. Zonele Easy 24 Banking, automatizate complet, sunt disponibile 24/7 și permit efectuarea operațiunilor bancare fără intervenție umană.

Deținătorii de carduri BCR vor putea efectua plăți oriunde sunt acceptate cardurile, iar serviciul de asistență pentru situații de urgență rămâne activ non-stop.

Banca Unicredit anunță că, în perioada sărbătorilor de iarnă, unitățile sale vor fi închise în zilele de 25 și 26 decembrie 2025, precum și pe 1-2 ianuarie și 6-7 ianuarie 2026.

În Ajunul Crăciunului, 24 decembrie, și în ultima zi a anului, 31 decembrie, sucursalele vor funcționa cu program redus, deschizând la ora 9:00 și închizând la 13:30. Clienții sunt sfătuiți să își planifice tranzacțiile în funcție de aceste modificări.

CEC Bank anunță că angajații săi vor fi liberi în zilele de 25 și 26 decembrie 2025, 1 și 2 ianuarie 2026, precum și pe 6 și 7 ianuarie 2026, urmând tradiția de a acorda personalului zile libere în sărbători.

În Ajunul Crăciunului și în ultima zi a anului, 24 și 31 decembrie, unitățile CEC Bank vor funcționa cu program scurt, între orele 9:00 și 13:30, astfel încât clienții să își poată organiza operațiunile bancare din timp.

BRD le reamintește clienților că, în perioada sărbătorilor de iarnă, unitățile sale vor avea program adaptat.

În Ajunul Crăciunului și în ultima zi a anului, 24 și 31 decembrie 2025, sucursalele BRD vor fi deschise până la ora 15:00, cu excepția agențiilor situate în centrele comerciale, care vor funcționa conform programului magazinelor.

De asemenea, în zilele de 25-26 decembrie 2025, 1-2 ianuarie și 6-7 ianuarie 2026, majoritatea unităților BRD vor fi închise, excepție făcând tot agențiile din centrele comerciale, unde clienții vor putea efectua tranzacții după programul acestora.