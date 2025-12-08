BCR Leasing a anunțat atingerea unui reper istoric pe piața de leasing financiar din România, depășind pragul de 1 miliard de euro în portofoliul total de finanțări.

Compania subliniază că această performanță clasează instituția printre cei mai importanți jucători din domeniu și confirmă eficiența unei strategii orientate spre creștere organică, digitalizare și susținerea economiei reale.

Structura portofoliului demonstrează atât diversitatea economiei românești, cât și adaptarea serviciilor la o gamă variată de clienți: IMM-uri, companii mari, instituții publice și persoane fizice. Domeniile cu cele mai mari finanțări sunt transporturile (30%), construcțiile (21%) și agricultura (10%), acestea cumulând cea mai mare parte a expunerii.

În același timp, finanțările pentru echipamente moderne, cu tehnologii de ultimă generație, au ajuns la 310 milioane de euro, reprezentând 30,5% din portofoliu, ceea ce confirmă orientarea companiei către dezvoltarea unei economii competitive și inovatoare.

Un alt pilon important îl reprezintă finanțările verzi, unde BCR Leasing a înregistrat creșteri notabile. Segmentul autovehiculelor electrice și hibride, tot mai solicitat de companii și utilizatori individuali, devine un element central în portofoliul auto, pe fondul tendințelor globale de reducere a emisiilor și modernizare a flotelor.

Compania subliniază că cererea pentru soluții sustenabile se află în plină ascensiune, iar acest lucru confirmă direcția strategică adoptată.

CEO-ul BCR Leasing, Vlad Vitcu, a explicat că atingerea pragului de 1 miliard de euro reflectă investiții reale în economia României, prin sprijinirea companiilor locale, modernizarea tehnologică și extinderea capacităților de producție.

Acesta a evidențiat că momentul are o semnificație specială, având în vedere că în 2026 compania va celebra 25 de ani de activitate, iar performanța actuală reprezintă o validare a angajamentului față de progresul economic național.

„1 miliard de euro înseamnă investiţii reale în economia României, prin sprijin pentru companiile locale, upgrade tehnologic, extinderea capacităţilor de producţie, accelerarea modernizării şi crearea de oportunităţi pe piaţa muncii. Pe măsură ce ne apropiem de 2026, anul în care BCR Leasing va celebra 25 de ani de activitate, acest moment capătă o semnificaţie aparte, arătând angajamentul nostru de a contribui la progresul economiei româneşti”, afirmă Vlad Vitcu.

Pe lângă activitatea de finanțare, BCR Leasing afirmă că va continua să investească în educația financiară, prin programul Lease EduFin, o inițiativă menită să ofere publicului informații accesibile despre leasing și mecanismele financiare. Compania consideră că un mediu de afaceri sănătos începe cu transparență și înțelegerea instrumentelor financiare disponibile.

Activă pe piață din 2001, BCR Leasing funcționează ca subsidiară a Băncii Comerciale Române, parte a grupului ERSTE, și oferă servicii de leasing financiar și credite pentru achiziții de vehicule, echipamente industriale, utilaje agricole, echipamente medicale sau IT. Rețeaua extinsă de centre de afaceri și serviciile integrate oferite de BCR completează infrastructura prin care grupul sprijină companiile din întreaga țară, atât prin soluții fizice, cât și digitale.