Problema parcărilor de domiciliu este una veche, legată de modul în care au fost construite cartierele comuniste, fără spații dedicate mașinilor, și de dezvoltarea imobiliară ulterioară, care nu a luat în considerare aceste nevoi.

Criza a escaladat în anii 2000, odată cu creșterea numărului de autoturisme, iar primul regulament pentru parcările de domiciliu a fost adoptat în 2006 și modificat de patru ori de atunci. Primele locuri au fost atribuite în 2010, cu o taxă anuală de 80 de lei, care a crescut constant, ajungând la 160 de lei în prezent.

Licitațiile pentru departajarea solicitanților au condus la sume de până la 6.550 lei/an. Orădenii au acuzat frecvent asociațiile de proprietari că favorizează anumite persoane sau încasează taxe pe nedrept.

„În martie 2026 vom pune în funcțiune un sistem digital de gestionare a parcărilor, unic în țară”, a explicat Lucian Popa, șeful Direcției Patrimoniu Imobiliar de la Primăria Oradea.

Noul sistem digital va aduce transparență completă. Până la punerea lui în funcțiune, angajații Serviciului Parcări inventariază toate locurile și verifică baza de date cu realitatea din teren pentru corectarea neconcordanțelor, potrivit ebihoreanul.ro.

Fiecare loc va primi un număr unic, iar asociațiile de proprietari nu vor mai avea niciun rol în atribuirea parcărilor. Locurile vacante vor fi declarate disponibile automat și notificate prin email și SMS tuturor celor interesați.

În cazul în care nu plătesc, locurile vor fi redistribuite în primăvară, inclusiv prin licitație. Toți membrii de asociație, inclusiv cei fără mașină, trebuie să-și creeze cont pe platforma digitală, să încarce copii ale actului de identitate, permisului și talonului mașinii pentru a putea solicita locurile disponibile. Sistemul va anunța automat eliberarea unui loc în caz de vânzare, transfer de mașină sau deces.

Platforma va gestiona toate parcările online: dacă un loc are un singur solicitant, acesta îl va obține automat, iar în caz de mai mulți doritori se va organiza licitație. Participanții la licitație trebuie să aibă documentele valide și datoriile fiscale achitate.

Sistemul va fi interconectat cu bazele de date ale Primăriei, RAR și asiguratorilor, verificând informațiile online. În timpul licitației, ofertanții vor fi notificați despre sumele oferite, iar câștigătorul va trebui să plătească taxa în 48 de ore. În caz contrar, locul va fi redeclarat vacant, iar ofertantul blocat pentru un an.

Anul acesta, Poliția Locală a răspuns la 1.670 solicitări legate de parcări ocupate abuziv. Sistemul va permite verificarea rapidă a deținătorului legal și va elimina confuziile privind numerele locurilor. Deși nu va rezolva deficitul de parcări – în Oradea existând 3,5 autoturisme pentru fiecare loc – gestionarea și încasarea taxelor vor fi mult mai eficiente.

Implementarea sistemului digital costă 827.000 de lei și este realizată de firma Egovernment Solutions din București. Investiția acoperă digitalizarea locurilor de parcare, modulul pentru licitații, interconectarea bazelor de date și instalarea a 30 de parcometre inteligente.

Va exista o perioadă de calibrare de aproximativ trei luni, pentru ajustarea funcționării sistemului. Deținătorii de locuri ocupate abuziv vor putea solicita intervenția Poliției Locale, care va răspunde în maximum 30 de minute.

Amenda pentru încălcarea regulilor variază între 300 și 500 de lei, cu posibilitatea plății reduse în 15 zile la 150 de lei.